Идет игра в кошки-мышки: военный эксперт раскрыл, как подлодки "водят за нос" сонары НАТО
Системы контроля подводной обстановки существовали всегда, но российские подводники применяют эффективные методики их прорыва. Например, атомные лодки пристраиваются под днище танкеров, чтобы скрыться от сонаров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Комментируя планы США по созданию системы обнаружения подлодок, Горбачев пояснил, что контроль присутствовал всегда. "На уже устаревшей системе SOSUS размещались гидролокаторы, соединенные кабельными трассами. Проводилось гидролокационное сонирование толщи морской воды и собранная информация передавалась в центры контроля и боевого управления", — заявил эксперт.По словам собеседника издания, сегодня у американцев есть более современные средства. "Мало пишут о том, что у американцев есть система подводных и надводных дронов, которые мониторят пространство Мирового океана. Дополнительные возможности открывает таяние льдов в океане, воздушная и космическая разведка", — пояснил Горбачев.Эксперт рассказал, что существуют и методики прорыва таких систем контроля. "Например, когда наши лодки заходили через Гибралтар в Средиземное море, применялась тактика прохода под танкерами. Атомная подлодка пристраивалась под днище танкера и шла с его скоростью", — пояснил он.Габариты танкера таковы, что лодку не видно, американцы тоже используют подобные методики. И такая игра в "кошки-мышки" идет постоянно, подчеркнул собеседник издания."Проблема в том, что российский флот не так многочислен, как советский. Количественный фактор играет здесь большую роль. Нам нужно больше противолодочных сил, кораблей и самолетов", — резюмировал Сергей Горбачев.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.О судьбе Североатлантического альянса на фоне конфликта Трамп с европейской элитой — в материале "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
Системы контроля подводной обстановки существовали всегда, но российские подводники применяют эффективные методики их прорыва. Например, атомные лодки пристраиваются под днище танкеров, чтобы скрыться от сонаров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев
Комментируя планы США по созданию системы обнаружения подлодок, Горбачев пояснил, что контроль присутствовал всегда.
"На уже устаревшей системе SOSUS размещались гидролокаторы, соединенные кабельными трассами. Проводилось гидролокационное сонирование толщи морской воды и собранная информация передавалась в центры контроля и боевого управления", — заявил эксперт.
По словам собеседника издания, сегодня у американцев есть более современные средства. "Мало пишут о том, что у американцев есть система подводных и надводных дронов, которые мониторят пространство Мирового океана. Дополнительные возможности открывает таяние льдов в океане, воздушная и космическая разведка", — пояснил Горбачев.
Эксперт рассказал, что существуют и методики прорыва таких систем контроля. "Например, когда наши лодки заходили через Гибралтар в Средиземное море, применялась тактика прохода под танкерами. Атомная подлодка пристраивалась под днище танкера и шла с его скоростью", — пояснил он.
Габариты танкера таковы, что лодку не видно, американцы тоже используют подобные методики. И такая игра в "кошки-мышки" идет постоянно, подчеркнул собеседник издания.
"Проблема в том, что российский флот не так многочислен, как советский. Количественный фактор играет здесь большую роль. Нам нужно больше противолодочных сил, кораблей и самолетов", — резюмировал Сергей Горбачев.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.
О судьбе Североатлантического альянса на фоне конфликта Трамп с европейской элитой — в материале "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
