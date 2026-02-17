https://ukraina.ru/20260217/gryadut-vybory-lukyanov-o-tom-kak-izbiratelnaya-kampaniya-trampa-izmenit-vneshnyuyu-politiku-ssha-1075687950.html
"Грядут выборы": Лукьянов о том, как избирательная кампания Трампа изменит внешнюю политику США
"Грядут выборы": Лукьянов о том, как избирательная кампания Трампа изменит внешнюю политику США - 17.02.2026 Украина.ру
"Грядут выборы": Лукьянов о том, как избирательная кампания Трампа изменит внешнюю политику США
Дональд Трамп вынужден переключить внимание с международных кризисов на внутреннюю политику в преддверии выборов в Конгресс. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-02-17T04:10
2026-02-17T04:10
2026-02-17T04:10
По мнению ряда экспертов, после публикации "файлов Эпштейна" администрация Белого дома затаилась и ждет, как Америка переварит этот скандал. Они отмечают, что на внутриполитическом и внешнем треках (Куба, Венесуэла, Иран, Украина) идут разговоры о мире.Отвечая на вопрос о том, связана ли миротворческая риторика Трампа на основных направлениях с "делом Эпштейна", Лукьянов обратил внимание на другой важный аспект."Тут есть другая связь внутренней и внешней политики. Выборы грядут. Избирательная кампания начнется в самом начале лета. Трампу важно, чтобы эти выборы не стали фиаско для республиканцев: отступление, но не принципиальное", — отметил политолог.Поэтому в мае-июне все внимание американского лидера подчинено теме выборов, что скажется на внешней политике, добавил собеседник издания. Лукьянов напомнил, что раньше ее проводили институты: Госдеп и Совет национальной безопасности, но сейчас это не работает. "Есть [госсекретарь США Марко] Рубио, который близок к Трампу. [Предприниматель и зять Трампа Джаред] Кушнер и [спецпосланник Трампа Стивен] Уиткофф тоже связаны президентом и получают от него указания, что делать, а что нет. Если президент отвлекается, указаний меньше", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Федор Лукьянов: Трампу не важно, где пройдет граница по Украине, ему лишь нужен тлеющий конфликт" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Абзалов: Если война не закончится до лета, Россию, Европу, Украину и Трампа ждут большие проблемы" на сайте Украина.ру.
По мнению ряда экспертов, после публикации "файлов Эпштейна" администрация Белого дома затаилась и ждет, как Америка переварит этот скандал. Они отмечают, что на внутриполитическом и внешнем треках (Куба, Венесуэла, Иран, Украина) идут разговоры о мире.
Отвечая на вопрос о том, связана ли миротворческая риторика Трампа на основных направлениях с "делом Эпштейна", Лукьянов обратил внимание на другой важный аспект.
"Тут есть другая связь внутренней и внешней политики. Выборы грядут. Избирательная кампания начнется в самом начале лета. Трампу важно, чтобы эти выборы не стали фиаско для республиканцев: отступление, но не принципиальное", — отметил политолог.
Поэтому в мае-июне все внимание американского лидера подчинено теме выборов, что скажется на внешней политике, добавил собеседник издания. Лукьянов напомнил, что раньше ее проводили институты: Госдеп и Совет национальной безопасности, но сейчас это не работает.
"Есть [госсекретарь США Марко] Рубио, который близок к Трампу. [Предприниматель и зять Трампа Джаред] Кушнер и [спецпосланник Трампа Стивен] Уиткофф тоже связаны президентом и получают от него указания, что делать, а что нет. Если президент отвлекается, указаний меньше", — резюмировал собеседник издания.