https://ukraina.ru/20260217/finny-klepayut-korpusa-ssha--stavyat-oborudovanie-ekspert-o-tom-kak-zapad-gotovit-ledokolnuyu-armadu-1075695734.html

Финны клепают корпуса, США — ставят оборудование: эксперт о том, как Запад готовит ледокольную армаду

Финны клепают корпуса, США — ставят оборудование: эксперт о том, как Запад готовит ледокольную армаду - 17.02.2026 Украина.ру

Финны клепают корпуса, США — ставят оборудование: эксперт о том, как Запад готовит ледокольную армаду

У России сейчас лидирующие позиции в строительстве ледоколов, но успокаиваться рано — Запад может скооперироваться и создать конкуренцию. Технический прогресс приведет к тому, что и у США скоро появится свой ледокольный флот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Горбачев

2026-02-17T05:00

2026-02-17T05:00

2026-02-17T05:00

новости

запад

сша

арктика

украина.ру

флот

север

финляндия

ресурсы

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060291728_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b935e5f4cc9606ac1a7a773ad0b6d2bc.jpg

Отвечая на вопрос о том, насколько ограничены возможности западных стран в Арктике из-за отсутствия ледоколов, Горбачев призвал не обольщаться. По словам собеседника издания, Вашингтон и Хельсинки уже договорились о строительстве 11 ледоколов для американской Береговой охраны в Арктике. "Они клепают корпуса, а американцы насыщают их соответствующим оборудованием. При этом финны сами строят у себя несколько ледоколов и своими технологиями делятся с американцами", — сообщил Горбачев.Поэтому технический прогресс приведет к тому, что и у Штатов в скором времени появится многочисленный ледокольный флот. Кадровый, технологический и финансовый ресурс у них для этого есть, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.О том, какую тактику избрали Россия и США — в статье Владимира Скачко "Фехтование на морковках. США и Россия взаимно стимулируют друг друга к миру" на сайте Украина.ру.

запад

сша

арктика

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, сша, арктика, украина.ру, флот, север, финляндия, ресурсы, главные новости, главное, украина.ру дзен, технологии