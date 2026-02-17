Финны клепают корпуса, США — ставят оборудование: эксперт о том, как Запад готовит ледокольную армаду
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
У России сейчас лидирующие позиции в строительстве ледоколов, но успокаиваться рано — Запад может скооперироваться и создать конкуренцию. Технический прогресс приведет к тому, что и у США скоро появится свой ледокольный флот. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Горбачев
Отвечая на вопрос о том, насколько ограничены возможности западных стран в Арктике из-за отсутствия ледоколов, Горбачев призвал не обольщаться.
"Нас не должно успокаивать то, что только в нашей стране есть атомные ледоколы. Запад может скооперироваться и создать нам в этом вопросе конкуренцию. Особенно большой опыт в судостроении имеют финны", — заявил эксперт.
По словам собеседника издания, Вашингтон и Хельсинки уже договорились о строительстве 11 ледоколов для американской Береговой охраны в Арктике.
"Они клепают корпуса, а американцы насыщают их соответствующим оборудованием. При этом финны сами строят у себя несколько ледоколов и своими технологиями делятся с американцами", — сообщил Горбачев.
Поэтому технический прогресс приведет к тому, что и у Штатов в скором времени появится многочисленный ледокольный флот. Кадровый, технологический и финансовый ресурс у них для этого есть, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.
О том, какую тактику избрали Россия и США — в статье Владимира Скачко "Фехтование на морковках. США и Россия взаимно стимулируют друг друга к миру" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на