Энергетические войны: Украина опять перекрыла "Дружбу", а США хотят догнать Россию в "мирном атоме"

Прекращение транзита российской нефти через территорию Украины по трубопроводу "Дружба" привело к "распечатыванию" стратегических нефтяных запасов Венгрии. На подобный шаг вынуждена будет пойти и Словакия.

Украина опять оставила Венгрию и Словакию без российской нефтиНа прошлой неделе в Братиславе и Будапеште объявили о том, что Киев прекратил транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, хотя фактически это произошло ещё в конце января 2026 года. Сроки возобновления поставок пока прогнозировать сложно.По данным американского агентства Bloomberg, сокращение объемов прокачки по нефтепроводу "Дружба" стало заметным в январе 2026 году, когда совокупные поставки в Венгрию и Словакию упали почти до 150 тысяч баррелей в сутки, а в феврале поставки российской нефти в Венгрию и Словакию не осуществлялись. Российские информагентства со ссылкой на источники сообщали, что разрешение на возобновление прокачки российской нефти в Венгрию и Словакию не дает руководство украинской государственной компании "Укртранснафта".Минэнерго Словакии 13 февраля объявило о приостановке поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины. В ведомстве подчеркнули, что угрозы энергетической безопасности страны и региона нет, поскольку Словакия располагает стратегическим запасом сырья и нефтепродуктов, которых хватит примерно на три месяца. Кроме того, ожидается, что поставки возобновятся в ближайшее время, отметили в словацком министерстве.В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в политическом решении по остановке поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" при отсутствии каких-либо технических препятствий. По его словам, действия Украины ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и являются вмешательством в предстоящие выборы. Действительно, 12 апреля 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых партия действующего премьер-министра Виктора Орбана ФИДЕС может уступить оппозиционной партии "Тиса", полностью ориентированной на Брюссель.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 февраля также назвал остановку транзита нефти по МНП Дружба "политическим шантажом" Венгрии со стороны Украины из-за того, что Будапешт выступает против принятия Киева в ЕС. Он отметил, что угроза энергетической безопасности Венгрии ведёт к аналогичной ситуации для Словакии, поскольку НПЗ в Братиславе принадлежит венгерской компании MOL.Вечером воскресенья Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью в содействии поставок сырья из России через Адриатический нефтепровод, который идёт от морского терминала на хорватском острове Крк. Но всё дело в том, что импорт нефти из России в Европу морем запрещен. Венгрия и Словакия имеют исключение из эмбарго ЕС, но лишь на поставки по южной ветке трубопровода "Дружба".Потому неудивительно, что 16 февраля министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что страна готова помочь Венгрии и Словакии, поскольку не хочет ставить под угрозу топливное снабжение Центральной Европы, но "будет действовать в рамках законов ЕС и санкций США".А в тот же день официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК "отслеживает ситуацию" с прекращением поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, но не видит угрозы для безопасности снабжения этих стран, – поскольку они должны иметь запас нефти на 90 дней. По её словам, использование Адриатического нефтепровода – это "часть стратегии REPowerEU по диверсификации поставок в регионе".Поскольку план REPowerEU предусматривает прекращение поставок в ЕС российских энергоресурсов, включая нефть, до конца 2027 года, то одобрения от ЕК для поставок российской нефти по Адриатическому нефтепроводу не будет – по крайней мере, пока запасы нефти в Венгрии и Словакии не подойдут к концу.При этом компания MOL уже попросила разрешение на использование стратегического резерва нефти. Соответствующее обращение поступило 16 февраля в Минэнерго Венгрии. Как заявила компания, причиной стал перебой в работе нефтепровода "Дружба". Если ситуация не изменится в ближайшее время, Будапешту придется изъять из запасов около 250 тысяч тонн нефти.Это уже не первый случай остановки транзита российской нефти по "Дружбе". В августе прошлого года Венгрия и Словакия не получали нефть в течение нескольких дней. Тогда причиной стала атака украинских беспилотников на объект трубопровода на территории России.В ОПЕК опять разошлись в оценках спроса на нефть с западными аналитикамиОрганизация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) 11 февраля обнародовала очередной месячный доклад, в котором объявлено, что на протяжении минувших трёх лет глобальный нефтяной рынок был дефицитным. Но в Минэнерго США и Международном энергетическом агентстве (МЭА) с этим не согласны.ОПЕК оставила без изменений прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 млн баррелей в сутки, до 106,52 млн барр./сутки. Согласно ещё раз подтвержденной оценке, в 2027 году спрос на нефть в мире увеличится на 1,34 млн барр./сутки и составит 107,86 млн барр./сутки.ОПЕК также сохранила прогноз добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в странах, не входящих ОПЕК+, на 2026-2027 года. Так, прогнозируется, что в 2026 году добыча ЖУВ в странах, не входящих ОПЕК+, вырастет на 630 тыс. барр./сутки и составит в среднем 54,78 млн баррелей в сутки. Ожидается, что основными драйверами роста добычи станут Бразилия, Канада, США и Аргентина.В 2027 году добыча нефти странами вне ОПЕК+, как прогнозируется, вырастет на 610 тыс. барр./сутки, до 55,39 млн баррелей в сутки. Прогнозируется, что в 2027 году рост будет в основном обусловлен Бразилией, Канадой, Катаром и Аргентиной.Глобальный нефтяной рынок ОПЕК оценивает как дефицитный на протяжении трёх последних лет. По мнению аналитиков организации, в 2023 году дефицит составил 100 тысяч баррелей в сутки, в 2024-м – 1,2 млн барр./сутки, а в 2025-м – 400 тыс. барр./сутки (согласно свежему докладу, спрос в 2025-м составил 105,1 млн барр./сутки, добыча жидких углеводородов – 104,7 млн барр./сутки).И вот в последнем вопросе оценки ключевых энергетических структур относительно баланса рынка кардинально разошлись. Если ОПЕК говорит о дефиците на уровне 400 тысяч баррелей в сутки в минувшем году, то западные аналитические институты представляют принципиально иную картину.Так, по оценке Управления энергетической информации США (EIA), опубликованной также 11 февраля, глобальный рынок нефти завершил 2025 год с существенным профицитом – в 2,7 млн барр./сутки. По прогнозу EIA, в 2026 году он увеличится до 3,06 млн барр./сутки, а в 2027-м – немного снизится, до 2,68 млн барр./сутки.Международное энергетическое агентство также подтверждает избыток предложения нефти. Согласно докладу МЭА, обнародованному 12 февраля, в 2025 году профицит составил 2,18 млн барр./сутки. Хотя на фоне январских сбоев в добыче и экспортных ограничений МЭА зафиксировало дефицит на физических рынках нефти, однако в целом в 2026 году ожидает значительного профицита предложения – 3,73 млн барр./сутки.Столь значительный разрыв в цифрах – почти в 3 млн баррелей – подчеркивает сохраняющуюся неопределённость в отрасли и разницу в методологиях оценки спроса и предложения. В этих условиях стабильность рынка нефти в 2026 году будет во многом зависеть от того, чьи прогнозы окажутся ближе к реальности. При этом в ОПЕК подстраховались, и в докладе от 11 февраля не опубликовали прогнозного баланса на нефтяном рынке в 2026-2027 годах.США пытаются догнать Россию в области малых атомных реакторовВоенные США впервые осуществили воздушную транспортировку микрореактора в рамках программы Пентагона по развитию этого направления. Об этом 16 февраля сообщило издание The Wall Street Journal.Три военно-транспортных самолета C-17 доставили компоненты реактора Ward 250 (без ядерного топлива), разработанного компанией Valar Atomics, с авиабазы Марч (Калифорния) на авиабазу Хилл (Юта). Во время перелёта представители Пентагона и Минэнерго США сопровождали модуль, размещенный в защитном плексигласовом корпусе.Испытания установки планируется провести на объекте рядом с базой Хилл. По данным разработчика, стартовая мощность реактора составит 250 кВт с последующим масштабированием до 5 МВт – этого достаточно для энергоснабжения порядка 5 тысяч домохозяйств.Таким образом, переброска микрореактора по воздуху стала не только технологическим экспериментом, но и элементом более широкой стратегии США по укреплению позиций в быстрорастущем сегменте малой атомной энергетики, отметило издание.Ward 250 – экспериментальный микрореактор, разработанный американской компанией Valar Atomics. Это высокотемпературный газо-охлаждаемый реактор (HTGR) с гелиевым теплоносителем и графитовым замедлителем. Его топливо – частицы TRISO (трехслойное топливное зерно) с низкообогащенным ураном, обеспечивающее повышенную устойчивость к повреждениям и безопасности.Первый этап испытаний реактора запланирован на мощности около 100 кВт для тестовой эксплуатации, впоследствии установка может быть масштабирована до режима 250 кВт при начальных проверках, и потенциально до 5 МВт фактической электрической мощности в развернутом варианте. Назначение реактора – автономное энергоснабжение отдалённых объектов (например, военных баз) и тестирование концепции для последующей коммерческой эксплуатации.США активно развивают сегмент малых модульных реакторов (ММР) и микрореакторов (мощностью от нескольких сотен кВт до десятков МВт). Ключевые направления: водо-водяные реакторы с интегральной компоновкой, высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы, быстрые реакторы с жидкометаллическим теплоносителем, мобильные микрореакторы для военной и арктической инфраструктуры. Среди наиболее продвинутых проектов – разработки компании NuScale Power, получившей одобрение регулятора на дизайн ММР, а также программы Пентагона по созданию транспортабельных ядерных установок.Поддержка малых реакторов является частью стратегии Белого дома по укреплению энергетической безопасности и возвращению США лидерства в гражданской атомной отрасли. Федеральное финансирование направляется через Министерство энергетики США, а также через оборонные программы. Администрация Дональда Трампа делает ставку на партнёрство с частным сектором и ускоренные процедуры лицензирования.Развитие ММР в США рассматривается также в контексте глобальной конкуренции с "Росатомом". Российская государственная корпорация уже имеет практический опыт эксплуатации малых реакторов, включая плавучую атомную ТЭС (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", и активно продвигает свои решения на экспортных рынках.В частности, для экспорта в прибрежные районы стран и регионов с засушливым климатом разработан вариант атомного энергоопреснительного комплекса (ПАЭОК), который производит не только электроэнергию, но и качественную питьевую воду из морской воды. Интерес к таким комплексам проявляют многие страны, испытывающие острый дефицит пресной воды.США стремятся сформировать альтернативное предложение для стран Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы, снижая их зависимость от российских и китайских атомных технологий.Напомним, ПАТЭС "Академик Ломоносов" в России была запущена в мае 2020 года в порту Певек на Чукотке, это самая северная АЭС в мире. Плавучая станция включает в себя плавучий энергоблок с двумя реакторными установками КЛТ-40С, а также береговую инфраструктуру для выдачи тепловой и электрической энергии потребителям. Электрическая мощность плавучего энергоблока составляет 70 МВт, а тепловая – до 50 Гкал/ч. Его срок службы рассчитан на 35-40 лет.

