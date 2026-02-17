https://ukraina.ru/20260217/energeticheskie-voyny-ukraina-opyat-perekryla-druzhbu-a-ssha-khotyat-dognat-rossiyu-v-mirnom-atome-1075709897.html
Энергетические войны: Украина опять перекрыла "Дружбу", а США хотят догнать Россию в "мирном атоме"
Прекращение транзита российской нефти через территорию Украины по трубопроводу "Дружба" привело к "распечатыванию" стратегических нефтяных запасов Венгрии. На подобный шаг вынуждена будет пойти и Словакия.
Украина опять оставила Венгрию и Словакию без российской нефтиНа прошлой неделе в Братиславе и Будапеште объявили о том, что Киев прекратил транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, хотя фактически это произошло ещё в конце января 2026 года. Сроки возобновления поставок пока прогнозировать сложно.По данным американского агентства Bloomberg, сокращение объемов прокачки по нефтепроводу "Дружба" стало заметным в январе 2026 году, когда совокупные поставки в Венгрию и Словакию упали почти до 150 тысяч баррелей в сутки, а в феврале поставки российской нефти в Венгрию и Словакию не осуществлялись. Российские информагентства со ссылкой на источники сообщали, что разрешение на возобновление прокачки российской нефти в Венгрию и Словакию не дает руководство украинской государственной компании "Укртранснафта".Минэнерго Словакии 13 февраля объявило о приостановке поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины. В ведомстве подчеркнули, что угрозы энергетической безопасности страны и региона нет, поскольку Словакия располагает стратегическим запасом сырья и нефтепродуктов, которых хватит примерно на три месяца. Кроме того, ожидается, что поставки возобновятся в ближайшее время, отметили в словацком министерстве.В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в политическом решении по остановке поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" при отсутствии каких-либо технических препятствий. По его словам, действия Украины ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и являются вмешательством в предстоящие выборы. Действительно, 12 апреля 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых партия действующего премьер-министра Виктора Орбана ФИДЕС может уступить оппозиционной партии "Тиса", полностью ориентированной на Брюссель.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 февраля также назвал остановку транзита нефти по МНП Дружба "политическим шантажом" Венгрии со стороны Украины из-за того, что Будапешт выступает против принятия Киева в ЕС. Он отметил, что угроза энергетической безопасности Венгрии ведёт к аналогичной ситуации для Словакии, поскольку НПЗ в Братиславе принадлежит венгерской компании MOL.Вечером воскресенья Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью в содействии поставок сырья из России через Адриатический нефтепровод, который идёт от морского терминала на хорватском острове Крк. Но всё дело в том, что импорт нефти из России в Европу морем запрещен. Венгрия и Словакия имеют исключение из эмбарго ЕС, но лишь на поставки по южной ветке трубопровода "Дружба".Потому неудивительно, что 16 февраля министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что страна готова помочь Венгрии и Словакии, поскольку не хочет ставить под угрозу топливное снабжение Центральной Европы, но "будет действовать в рамках законов ЕС и санкций США".А в тот же день официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК "отслеживает ситуацию" с прекращением поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, но не видит угрозы для безопасности снабжения этих стран, – поскольку они должны иметь запас нефти на 90 дней. По её словам, использование Адриатического нефтепровода – это "часть стратегии REPowerEU по диверсификации поставок в регионе".Поскольку план REPowerEU предусматривает прекращение поставок в ЕС российских энергоресурсов, включая нефть, до конца 2027 года, то одобрения от ЕК для поставок российской нефти по Адриатическому нефтепроводу не будет – по крайней мере, пока запасы нефти в Венгрии и Словакии не подойдут к концу.При этом компания MOL уже попросила разрешение на использование стратегического резерва нефти. Соответствующее обращение поступило 16 февраля в Минэнерго Венгрии. Как заявила компания, причиной стал перебой в работе нефтепровода "Дружба". Если ситуация не изменится в ближайшее время, Будапешту придется изъять из запасов около 250 тысяч тонн нефти.Это уже не первый случай остановки транзита российской нефти по "Дружбе". В августе прошлого года Венгрия и Словакия не получали нефть в течение нескольких дней. Тогда причиной стала атака украинских беспилотников на объект трубопровода на территории России.В ОПЕК опять разошлись в оценках спроса на нефть с западными аналитикамиОрганизация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) 11 февраля обнародовала очередной месячный доклад, в котором объявлено, что на протяжении минувших трёх лет глобальный нефтяной рынок был дефицитным. Но в Минэнерго США и Международном энергетическом агентстве (МЭА) с этим не согласны.ОПЕК оставила без изменений прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 млн баррелей в сутки, до 106,52 млн барр./сутки. Согласно ещё раз подтвержденной оценке, в 2027 году спрос на нефть в мире увеличится на 1,34 млн барр./сутки и составит 107,86 млн барр./сутки.ОПЕК также сохранила прогноз добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в странах, не входящих ОПЕК+, на 2026-2027 года. Так, прогнозируется, что в 2026 году добыча ЖУВ в странах, не входящих ОПЕК+, вырастет на 630 тыс. барр./сутки и составит в среднем 54,78 млн баррелей в сутки. Ожидается, что основными драйверами роста добычи станут Бразилия, Канада, США и Аргентина.В 2027 году добыча нефти странами вне ОПЕК+, как прогнозируется, вырастет на 610 тыс. барр./сутки, до 55,39 млн баррелей в сутки. Прогнозируется, что в 2027 году рост будет в основном обусловлен Бразилией, Канадой, Катаром и Аргентиной.Глобальный нефтяной рынок ОПЕК оценивает как дефицитный на протяжении трёх последних лет. По мнению аналитиков организации, в 2023 году дефицит составил 100 тысяч баррелей в сутки, в 2024-м – 1,2 млн барр./сутки, а в 2025-м – 400 тыс. барр./сутки (согласно свежему докладу, спрос в 2025-м составил 105,1 млн барр./сутки, добыча жидких углеводородов – 104,7 млн барр./сутки).И вот в последнем вопросе оценки ключевых энергетических структур относительно баланса рынка кардинально разошлись. Если ОПЕК говорит о дефиците на уровне 400 тысяч баррелей в сутки в минувшем году, то западные аналитические институты представляют принципиально иную картину.Так, по оценке Управления энергетической информации США (EIA), опубликованной также 11 февраля, глобальный рынок нефти завершил 2025 год с существенным профицитом – в 2,7 млн барр./сутки. По прогнозу EIA, в 2026 году он увеличится до 3,06 млн барр./сутки, а в 2027-м – немного снизится, до 2,68 млн барр./сутки.Международное энергетическое агентство также подтверждает избыток предложения нефти. Согласно докладу МЭА, обнародованному 12 февраля, в 2025 году профицит составил 2,18 млн барр./сутки. Хотя на фоне январских сбоев в добыче и экспортных ограничений МЭА зафиксировало дефицит на физических рынках нефти, однако в целом в 2026 году ожидает значительного профицита предложения – 3,73 млн барр./сутки.Столь значительный разрыв в цифрах – почти в 3 млн баррелей – подчеркивает сохраняющуюся неопределённость в отрасли и разницу в методологиях оценки спроса и предложения. В этих условиях стабильность рынка нефти в 2026 году будет во многом зависеть от того, чьи прогнозы окажутся ближе к реальности. При этом в ОПЕК подстраховались, и в докладе от 11 февраля не опубликовали прогнозного баланса на нефтяном рынке в 2026-2027 годах.США пытаются догнать Россию в области малых атомных реакторовВоенные США впервые осуществили воздушную транспортировку микрореактора в рамках программы Пентагона по развитию этого направления. Об этом 16 февраля сообщило издание The Wall Street Journal.Три военно-транспортных самолета C-17 доставили компоненты реактора Ward 250 (без ядерного топлива), разработанного компанией Valar Atomics, с авиабазы Марч (Калифорния) на авиабазу Хилл (Юта). Во время перелёта представители Пентагона и Минэнерго США сопровождали модуль, размещенный в защитном плексигласовом корпусе.Испытания установки планируется провести на объекте рядом с базой Хилл. По данным разработчика, стартовая мощность реактора составит 250 кВт с последующим масштабированием до 5 МВт – этого достаточно для энергоснабжения порядка 5 тысяч домохозяйств.Таким образом, переброска микрореактора по воздуху стала не только технологическим экспериментом, но и элементом более широкой стратегии США по укреплению позиций в быстрорастущем сегменте малой атомной энергетики, отметило издание.Ward 250 – экспериментальный микрореактор, разработанный американской компанией Valar Atomics. Это высокотемпературный газо-охлаждаемый реактор (HTGR) с гелиевым теплоносителем и графитовым замедлителем. Его топливо – частицы TRISO (трехслойное топливное зерно) с низкообогащенным ураном, обеспечивающее повышенную устойчивость к повреждениям и безопасности.Первый этап испытаний реактора запланирован на мощности около 100 кВт для тестовой эксплуатации, впоследствии установка может быть масштабирована до режима 250 кВт при начальных проверках, и потенциально до 5 МВт фактической электрической мощности в развернутом варианте. Назначение реактора – автономное энергоснабжение отдалённых объектов (например, военных баз) и тестирование концепции для последующей коммерческой эксплуатации.США активно развивают сегмент малых модульных реакторов (ММР) и микрореакторов (мощностью от нескольких сотен кВт до десятков МВт). Ключевые направления: водо-водяные реакторы с интегральной компоновкой, высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы, быстрые реакторы с жидкометаллическим теплоносителем, мобильные микрореакторы для военной и арктической инфраструктуры. Среди наиболее продвинутых проектов – разработки компании NuScale Power, получившей одобрение регулятора на дизайн ММР, а также программы Пентагона по созданию транспортабельных ядерных установок.Поддержка малых реакторов является частью стратегии Белого дома по укреплению энергетической безопасности и возвращению США лидерства в гражданской атомной отрасли. Федеральное финансирование направляется через Министерство энергетики США, а также через оборонные программы. Администрация Дональда Трампа делает ставку на партнёрство с частным сектором и ускоренные процедуры лицензирования.Развитие ММР в США рассматривается также в контексте глобальной конкуренции с "Росатомом". Российская государственная корпорация уже имеет практический опыт эксплуатации малых реакторов, включая плавучую атомную ТЭС (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", и активно продвигает свои решения на экспортных рынках.В частности, для экспорта в прибрежные районы стран и регионов с засушливым климатом разработан вариант атомного энергоопреснительного комплекса (ПАЭОК), который производит не только электроэнергию, но и качественную питьевую воду из морской воды. Интерес к таким комплексам проявляют многие страны, испытывающие острый дефицит пресной воды.США стремятся сформировать альтернативное предложение для стран Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы, снижая их зависимость от российских и китайских атомных технологий.Напомним, ПАТЭС "Академик Ломоносов" в России была запущена в мае 2020 года в порту Певек на Чукотке, это самая северная АЭС в мире. Плавучая станция включает в себя плавучий энергоблок с двумя реакторными установками КЛТ-40С, а также береговую инфраструктуру для выдачи тепловой и электрической энергии потребителям. Электрическая мощность плавучего энергоблока составляет 70 МВт, а тепловая – до 50 Гкал/ч. Его срок службы рассчитан на 35-40 лет.
Украина опять оставила Венгрию и Словакию без российской нефти
На прошлой неделе в Братиславе и Будапеште объявили о том, что Киев прекратил транзит российской нефти в Словакию и Венгрию, хотя фактически это произошло ещё в конце января 2026 года. Сроки возобновления поставок пока прогнозировать сложно.
По данным американского агентства Bloomberg, сокращение объемов прокачки по нефтепроводу "Дружба" стало заметным в январе 2026 году, когда совокупные поставки в Венгрию и Словакию упали почти до 150 тысяч баррелей в сутки, а в феврале поставки российской нефти в Венгрию и Словакию не осуществлялись. Российские информагентства со ссылкой на источники сообщали, что разрешение на возобновление прокачки российской нефти в Венгрию и Словакию не дает руководство украинской государственной компании "Укртранснафта".
Минэнерго Словакии 13 февраля объявило о приостановке поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины. В ведомстве подчеркнули, что угрозы энергетической безопасности страны и региона нет, поскольку Словакия располагает стратегическим запасом сырья и нефтепродуктов, которых хватит примерно на три месяца. Кроме того, ожидается, что поставки возобновятся в ближайшее время, отметили в словацком министерстве.
В тот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в политическом решении по остановке поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" при отсутствии каких-либо технических препятствий. По его словам, действия Украины ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и являются вмешательством в предстоящие выборы. Действительно, 12 апреля 2026 года в Венгрии пройдут парламентские выборы, на которых партия действующего премьер-министра Виктора Орбана ФИДЕС может уступить оппозиционной партии "Тиса", полностью ориентированной на Брюссель.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 февраля также назвал остановку транзита нефти по МНП Дружба "политическим шантажом" Венгрии со стороны Украины из-за того, что Будапешт выступает против принятия Киева в ЕС. Он отметил, что угроза энергетической безопасности Венгрии ведёт к аналогичной ситуации для Словакии, поскольку НПЗ в Братиславе принадлежит венгерской компании MOL.
Вечером воскресенья Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью в содействии поставок сырья из России через Адриатический нефтепровод, который идёт от морского терминала на хорватском острове Крк. Но всё дело в том, что импорт нефти из России в Европу морем запрещен. Венгрия и Словакия имеют исключение из эмбарго ЕС, но лишь на поставки по южной ветке трубопровода "Дружба".
Потому неудивительно, что 16 февраля министр экономики Хорватии Анте Шушняр заявил, что страна готова помочь Венгрии и Словакии, поскольку не хочет ставить под угрозу топливное снабжение Центральной Европы, но "будет действовать в рамках законов ЕС и санкций США".
А в тот же день официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК "отслеживает ситуацию" с прекращением поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию, но не видит угрозы для безопасности снабжения этих стран, – поскольку они должны иметь запас нефти на 90 дней. По её словам, использование Адриатического нефтепровода – это "часть стратегии REPowerEU по диверсификации поставок в регионе".
Поскольку план REPowerEU предусматривает прекращение поставок в ЕС российских энергоресурсов, включая нефть, до конца 2027 года, то одобрения от ЕК для поставок российской нефти по Адриатическому нефтепроводу не будет – по крайней мере, пока запасы нефти в Венгрии и Словакии не подойдут к концу.
При этом компания MOL уже попросила разрешение на использование стратегического резерва нефти. Соответствующее обращение поступило 16 февраля в Минэнерго Венгрии. Как заявила компания, причиной стал перебой в работе нефтепровода "Дружба". Если ситуация не изменится в ближайшее время, Будапешту придется изъять из запасов около 250 тысяч тонн нефти.
Это уже не первый случай остановки транзита российской нефти по "Дружбе". В августе прошлого года Венгрия и Словакия не получали нефть в течение нескольких дней. Тогда причиной стала атака украинских беспилотников на объект трубопровода на территории России.
В ОПЕК опять разошлись в оценках спроса на нефть с западными аналитиками
Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) 11 февраля обнародовала очередной месячный доклад, в котором объявлено, что на протяжении минувших трёх лет глобальный нефтяной рынок был дефицитным. Но в Минэнерго США и Международном энергетическом агентстве (МЭА) с этим не согласны.
ОПЕК оставила без изменений прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,38 млн баррелей в сутки, до 106,52 млн барр./сутки. Согласно ещё раз подтвержденной оценке, в 2027 году спрос на нефть в мире увеличится на 1,34 млн барр./сутки и составит 107,86 млн барр./сутки.
ОПЕК также сохранила прогноз добычи жидких углеводородов (ЖУВ) в странах, не входящих ОПЕК+, на 2026-2027 года. Так, прогнозируется, что в 2026 году добыча ЖУВ в странах, не входящих ОПЕК+, вырастет на 630 тыс. барр./сутки и составит в среднем 54,78 млн баррелей в сутки. Ожидается, что основными драйверами роста добычи станут Бразилия, Канада, США и Аргентина.
В 2027 году добыча нефти странами вне ОПЕК+, как прогнозируется, вырастет на 610 тыс. барр./сутки, до 55,39 млн баррелей в сутки. Прогнозируется, что в 2027 году рост будет в основном обусловлен Бразилией, Канадой, Катаром и Аргентиной.
Глобальный нефтяной рынок ОПЕК оценивает как дефицитный на протяжении трёх последних лет. По мнению аналитиков организации, в 2023 году дефицит составил 100 тысяч баррелей в сутки, в 2024-м – 1,2 млн барр./сутки, а в 2025-м – 400 тыс. барр./сутки (согласно свежему докладу, спрос в 2025-м составил 105,1 млн барр./сутки, добыча жидких углеводородов – 104,7 млн барр./сутки).
И вот в последнем вопросе оценки ключевых энергетических структур относительно баланса рынка кардинально разошлись. Если ОПЕК говорит о дефиците на уровне 400 тысяч баррелей в сутки в минувшем году, то западные аналитические институты представляют принципиально иную картину.
Так, по оценке Управления энергетической информации США (EIA), опубликованной также 11 февраля, глобальный рынок нефти завершил 2025 год с существенным профицитом – в 2,7 млн барр./сутки. По прогнозу EIA, в 2026 году он увеличится до 3,06 млн барр./сутки, а в 2027-м – немного снизится, до 2,68 млн барр./сутки.
Международное энергетическое агентство также подтверждает избыток предложения нефти. Согласно докладу МЭА, обнародованному 12 февраля, в 2025 году профицит составил 2,18 млн барр./сутки. Хотя на фоне январских сбоев в добыче и экспортных ограничений МЭА зафиксировало дефицит на физических рынках нефти, однако в целом в 2026 году ожидает значительного профицита предложения – 3,73 млн барр./сутки.
Столь значительный разрыв в цифрах – почти в 3 млн баррелей – подчеркивает сохраняющуюся неопределённость в отрасли и разницу в методологиях оценки спроса и предложения. В этих условиях стабильность рынка нефти в 2026 году будет во многом зависеть от того, чьи прогнозы окажутся ближе к реальности. При этом в ОПЕК подстраховались, и в докладе от 11 февраля не опубликовали прогнозного баланса на нефтяном рынке в 2026-2027 годах.
США пытаются догнать Россию в области малых атомных реакторов
Военные США впервые осуществили воздушную транспортировку микрореактора в рамках программы Пентагона по развитию этого направления. Об этом 16 февраля сообщило издание The Wall Street Journal.
Три военно-транспортных самолета C-17 доставили компоненты реактора Ward 250 (без ядерного топлива), разработанного компанией Valar Atomics, с авиабазы Марч (Калифорния) на авиабазу Хилл (Юта). Во время перелёта представители Пентагона и Минэнерго США сопровождали модуль, размещенный в защитном плексигласовом корпусе.
Испытания установки планируется провести на объекте рядом с базой Хилл. По данным разработчика, стартовая мощность реактора составит 250 кВт с последующим масштабированием до 5 МВт – этого достаточно для энергоснабжения порядка 5 тысяч домохозяйств.
Таким образом, переброска микрореактора по воздуху стала не только технологическим экспериментом, но и элементом более широкой стратегии США по укреплению позиций в быстрорастущем сегменте малой атомной энергетики, отметило издание.
Ward 250 – экспериментальный микрореактор, разработанный американской компанией Valar Atomics. Это высокотемпературный газо-охлаждаемый реактор (HTGR) с гелиевым теплоносителем и графитовым замедлителем. Его топливо – частицы TRISO (трехслойное топливное зерно) с низкообогащенным ураном, обеспечивающее повышенную устойчивость к повреждениям и безопасности.
Первый этап испытаний реактора запланирован на мощности около 100 кВт для тестовой эксплуатации, впоследствии установка может быть масштабирована до режима 250 кВт при начальных проверках, и потенциально до 5 МВт фактической электрической мощности в развернутом варианте. Назначение реактора – автономное энергоснабжение отдалённых объектов (например, военных баз) и тестирование концепции для последующей коммерческой эксплуатации.
США активно развивают сегмент малых модульных реакторов (ММР) и микрореакторов (мощностью от нескольких сотен кВт до десятков МВт). Ключевые направления: водо-водяные реакторы с интегральной компоновкой, высокотемпературные газоохлаждаемые реакторы, быстрые реакторы с жидкометаллическим теплоносителем, мобильные микрореакторы для военной и арктической инфраструктуры. Среди наиболее продвинутых проектов – разработки компании NuScale Power, получившей одобрение регулятора на дизайн ММР, а также программы Пентагона по созданию транспортабельных ядерных установок.
Поддержка малых реакторов является частью стратегии Белого дома по укреплению энергетической безопасности и возвращению США лидерства в гражданской атомной отрасли. Федеральное финансирование направляется через Министерство энергетики США, а также через оборонные программы. Администрация Дональда Трампа делает ставку на партнёрство с частным сектором и ускоренные процедуры лицензирования.
Развитие ММР в США рассматривается также в контексте глобальной конкуренции с "Росатомом". Российская государственная корпорация уже имеет практический опыт эксплуатации малых реакторов, включая плавучую атомную ТЭС (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", и активно продвигает свои решения на экспортных рынках.
В частности, для экспорта в прибрежные районы стран и регионов с засушливым климатом разработан вариант атомного энергоопреснительного комплекса (ПАЭОК), который производит не только электроэнергию, но и качественную питьевую воду из морской воды. Интерес к таким комплексам проявляют многие страны, испытывающие острый дефицит пресной воды.
США стремятся сформировать альтернативное предложение для стран Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы, снижая их зависимость от российских и китайских атомных технологий.
Напомним, ПАТЭС "Академик Ломоносов" в России была запущена в мае 2020 года в порту Певек на Чукотке, это самая северная АЭС в мире. Плавучая станция включает в себя плавучий энергоблок с двумя реакторными установками КЛТ-40С, а также береговую инфраструктуру для выдачи тепловой и электрической энергии потребителям. Электрическая мощность плавучего энергоблока составляет 70 МВт, а тепловая – до 50 Гкал/ч. Его срок службы рассчитан на 35-40 лет.