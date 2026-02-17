17 февраля 2026 года, утренний эфир - 17.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260217/17-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075725816.html
17 февраля 2026 года, утренний эфир
17 февраля 2026 года, утренний эфир - 17.02.2026 Украина.ру
17 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 17.02.2026
2026-02-17T13:14
2026-02-17T13:14
мариуполь
донбасс
абхазия
василий стоякин
украина.ру
дональд трамп
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075725502_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6cd26e4d66dd254a9ec440e520bf9631.jpg
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Нам есть, чем гордиться!" Десять достопримечательностей главного парка Мариуполя. Гость: Виталина Андреевна Дьяченко - экскурсовод.* "Помогаем своим". О помощи Новороссии и единстве народов. Гость: Вадим Мироненко - руководитель единого штаба помощи Донбассу в республике Абхазия, председатель международной общественной организации "Доброволец".* "Время Новороссии". Обстановка в городе, новости и события. Гость: Евгения Мартынова - журналист, блогер.* "Радиомост Москва – Новороссия". Новости и происшествия в ДНР. Гость: Ириной Кириенко - журналист, блогер, авторо телеграм-канала "Кириенко".* "Аналитика от издания Украина.ру". Трамп, переговоры и статья Саймона Шустера. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру.* "Большое интервью". О новой возможной гонке вооружений, а также о наращивании количества ядерных боеголовок в мире. Гость: Олег Шаландин - военный эксперт, офицер запаса.
мариуполь
донбасс
абхазия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075725502_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_ada7b6b1ce2291a03d761cc031cbebf9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мариуполь, донбасс, абхазия, василий стоякин, украина.ру, дональд трамп, новороссия сегодня, видео
Мариуполь, Донбасс, Абхазия, Василий Стоякин, Украина.ру, Дональд Трамп, Новороссия сегодня

17 февраля 2026 года, утренний эфир

13:14 17.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки".
* "Нам есть, чем гордиться!" Десять достопримечательностей главного парка Мариуполя. Гость: Виталина Андреевна Дьяченко - экскурсовод.
* "Помогаем своим". О помощи Новороссии и единстве народов. Гость: Вадим Мироненко - руководитель единого штаба помощи Донбассу в республике Абхазия, председатель международной общественной организации "Доброволец".
* "Время Новороссии". Обстановка в городе, новости и события. Гость: Евгения Мартынова - журналист, блогер.
* "Радиомост Москва – Новороссия". Новости и происшествия в ДНР. Гость: Ириной Кириенко - журналист, блогер, авторо телеграм-канала "Кириенко".
* "Аналитика от издания Украина.ру". Трамп, переговоры и статья Саймона Шустера. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру.
* "Большое интервью". О новой возможной гонке вооружений, а также о наращивании количества ядерных боеголовок в мире. Гость: Олег Шаландин - военный эксперт, офицер запаса.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МариупольДонбассАбхазияВасилий СтоякинУкраина.руДональд ТрампНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:58Бандеровские пропагандисты попались на очередном фейке
18:51О продвижении ВС РФ в Константиновке сообщает Анатолий Радов
18:48Итоги 17.02.26: переговорный трек и новые предъявы Варшавы
18:31Обстановка на Славянском направлении: ожесточённые бои и расширение "серой зоны"
18:19В США расследуют преступления на ранчо Эпштейна, Польша подняла в небо авиацию. Главное к этому часу
18:19Сумские власти решили уничтожить памятник дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку
18:11Обстановку на Купянском направлении докладывает "Бригада "Север-V"
18:04Дрон-перехватчик "Ёлка" московских инженеров: не увидят и не заглушат
17:51Украинская делегация на переговорах в Женеве разделилась на два крыла - Economist
17:42"Лорд в трусах": кто же был настоящим премьером Англии? Война за независимость США
17:37Дело экс-министра энергетики Украины. Что это - давление на Зеленского или нечто большее?
17:35Захвачены ещё два храма на территории Киево-Печерской Лавры
17:26Футболист украинского "Колоса" подрался с ТЦК
17:16Если завтра война. Запад грезит разгромом Калининграда, а Литва останется в одиночестве
17:03Верховный лидер Ирана угрожает потопить авианосец США
17:02"Варварские преступления нацистов": мужчина погиб от удара дрона в Курской области. Главное к этому часу
16:51Стоит ли Зеленскому затягивать переговоры, рассчитывая на победу Демпартии в Конгрессе США?
16:26Террор на прицел! Отчего Зеленский собрался бороться с покушениями на свою жизнь
16:17В Женеве начались переговоры России, США и Украины
16:00Причины обрушения здания военной полиции в Сертолово устанавливаются — Дрозденко
Лента новостейМолния