17 февраля 2026 года, утренний эфир

17 февраля 2026 года, утренний эфир - 17.02.2026 Украина.ру

17 февраля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 17.02.2026

2026-02-17T13:14

2026-02-17T13:14

2026-02-17T13:14

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки".* "Нам есть, чем гордиться!" Десять достопримечательностей главного парка Мариуполя. Гость: Виталина Андреевна Дьяченко - экскурсовод.* "Помогаем своим". О помощи Новороссии и единстве народов. Гость: Вадим Мироненко - руководитель единого штаба помощи Донбассу в республике Абхазия, председатель международной общественной организации "Доброволец".* "Время Новороссии". Обстановка в городе, новости и события. Гость: Евгения Мартынова - журналист, блогер.* "Радиомост Москва – Новороссия". Новости и происшествия в ДНР. Гость: Ириной Кириенко - журналист, блогер, авторо телеграм-канала "Кириенко".* "Аналитика от издания Украина.ру". Трамп, переговоры и статья Саймона Шустера. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру.* "Большое интервью". О новой возможной гонке вооружений, а также о наращивании количества ядерных боеголовок в мире. Гость: Олег Шаландин - военный эксперт, офицер запаса.

