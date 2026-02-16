https://ukraina.ru/20260216/ya-rad-chto-my-eto-sdelali-antirossiyskie--otkroveniya-byvshego-glavy-mi6-1075688693.html
"Я рад, что мы это сделали": антироссийские откровения бывшего главы MI6
Бывший шеф британской MI6 Ричард Мур в интервью Sky News рассказал, что поражение Запада на Украине будет для этого самого Запада смерти подобно
17:12 16.02.2026 (обновлено: 17:24 16.02.2026)
Ричард Мур возглавлял британскую внешнюю разведку MI6 в 2020-2025 гг. До этого назначения он всю карьеру провел под крылом Форин-офиса: сначала выполнял обязанности дипломата во множестве стран, а потом числился одним из руководителей министерства иностранных дел.
В 2014-м он был назначен послом Великобритании в Турции, что совпало по времени с возвращением Крыма в состав России.
Известно, что в это время он активно работал с представителями проукраинского Меджлиса крымско-татарского народа*. Только с лидерами этой организации Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым он официально провел в тот год в общей сложности 9 встреч.
Помимо чисто антироссийской политики, Мур неофициально присматривал за всем причерноморским регионом, где он продвигал британские интересы. Считается, что именно его стараниями британцы прочно осели в украинском городе Очакове Николаевской области, где была оборудована их база.
Известно, например, что на ней силами британских инструкторов проходила подготовка украинских морских диверсантов и обучение их управлением соответствующей подводной техникой. Российские власти называли центр НАТО в Очакове угрозой для российского флота и черноморского побережья. В ходе СВО, еще в 2022 году, очаковская база была подвергнута ударам высокоточным оружием.
Деятельность Мура на украинском направлении этим не ограничилась. В 2020 году тогда еще начинающий президент Владимир Зеленский приехал на поклон к главе МI6, который также только еще обживался в новой для себя должности. Встречу предполагалось сохранить под покровом тайны, однако в СМИ пошли утечки, поэтому украинская сторона была вынуждена подтвердить факт встречи.
Таким образом, Мур – опытный интриган и разведчик, убежденный враг России, поэтому его интервью представляет интерес, особенно если читать его между строк.
Бывший главный британский разведчик не скрывает, что Лондон давно опекает Киев и в 2014 году сотрудничество вышло на новый уровень. Мур практически прямо подтверждает, что с того момента Украину стали активно готовить к натравливанию на Россию.
"В 2014 году мы приняли очень важное решение. И это ключевая дата. Тогда мы все были застигнуты врасплох действиями Путина в Крыму и на востоке Украины. И нам нужно было подготовиться на случай, если он попытается сделать это снова. Мы объединились с США и другими европейскими странами, чтобы за этот период укрепить потенциал Украины. Я рад, что мы это сделали, у нас было 8 лет на совместную работу", - сказал он.
Бывший шеф MI6 лукавит, когда выставляет триггером конфликта действия РФ в Крыму и Донбассе. Мур никак не упомянул про украинский Майдан и что Русская весна как раз и стала реакцией на подготовленный Западом госпереворот в Киеве.
Фраза про то, что Европа объединилась с Соединенными Штатами в поддержке Украины также подтверждает то, что России приходится иметь дело на Украине не просто с украинской армией и враждебным для себя режимом, но целым военно-политическим блоком стран, которые накачивают украинские власти финансами и оружием.
На кону - будущее евроатлантизма
Мур искусно манипулирует фактами и сваливает все с больной головы на здоровую.
"На кону стоит безопасность евроатлантической системы. Это самый явный вызов ей со времен Второй мировой войны. Если мы не дадим отпор Путину и не сделаем все, чтобы он не победил на Украине, то он будет становится все наглее и наглее. И вам придется беспокоиться о том, что он может решиться испытать Европу другими способами", - говорит он.
Евроатлантическая система действительно трещит по швам, но виноваты в этом лишь сами атлантисты, которые в 1980-1990-х гг. явно переоценили свои силы в стремлении изменить сложившуюся в середине века архитектуру безопасности.
России, Китаю, Индии и другим странам готовили исключительно подчиненную роль в однополярном мире, что нашло резонные возражения у тех, кто не смирился с тем, что в Лондоне и Вашингтоне их приговорили к закланию. Неспособность Запада учитывать эти обстоятельства и привела к тому, что этот конфликт на украинской арене перешел в горячую фазу.
Конечно же Мур это прекрасно понимает, что следует из его следующего пассажа, на этот раз посвященного Китаю.
"За спиной у Путина стоит Си Цзиньпин и китайское правительство. Я совершенно уверен, что Путин уже проиграл бы, если бы не поддержка Китая", - отметил он.
Про проигрыш Москвы без китайской помощи оставим на совести автора высказывания, а вот дальше интереснее: Китай посягает на "наши" интересы и пытается перестроить международную систему под себя, утверждает Мур.
То есть желание Китая, РФ и других государств добиться равного статуса в формируемом многополярном мире – это посягательство на "их", британские, западные, атлантистские порядки. Круг замкнулся: сдерживание РФ, КНР и прочих – вот та задача, которая решается британцами сейчас, в том числе и на Украине.
Мур не скрывает, что западникам нужно мощнее бить по российской экономике. Любопытна аргументация: охоту на российский "теневой флот" он объяснил… заботой об экологии. Дескать, перевозящие российскую нефть танкеры слишком старые и их нужно списать на металлолом, а дальнейшая эксплуатация порождает риски экологической катастрофы.
Хитро придумано, но нет, лапшу такого низкого сорта Мур может вешать на уши лишь совсем недалеким зрителям Sky News, но уж точно не всему миру.
*Деятельность организации запрещена в РФ
О том, станет ли Британия для бандеровцев второй Канадой - в материале издания Украина.ру "Украину люблю, но останусь в Англии".