"Я рад, что мы это сделали": антироссийские откровения бывшего главы MI6

Бывший шеф британской MI6 Ричард Мур в интервью Sky News рассказал, что поражение Запада на Украине будет для этого самого Запада смерти подобно

Кто такой МурРичард Мур возглавлял британскую внешнюю разведку MI6 в 2020-2025 гг. До этого назначения он всю карьеру провел под крылом Форин-офиса: сначала выполнял обязанности дипломата во множестве стран, а потом числился одним из руководителей министерства иностранных дел.В 2014-м он был назначен послом Великобритании в Турции, что совпало по времени с возвращением Крыма в состав России.Известно, что в это время он активно работал с представителями проукраинского Меджлиса крымско-татарского народа*. Только с лидерами этой организации Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым он официально провел в тот год в общей сложности 9 встреч.Помимо чисто антироссийской политики, Мур неофициально присматривал за всем причерноморским регионом, где он продвигал британские интересы. Считается, что именно его стараниями британцы прочно осели в украинском городе Очакове Николаевской области, где была оборудована их база.Известно, например, что на ней силами британских инструкторов проходила подготовка украинских морских диверсантов и обучение их управлением соответствующей подводной техникой. Российские власти называли центр НАТО в Очакове угрозой для российского флота и черноморского побережья. В ходе СВО, еще в 2022 году, очаковская база была подвергнута ударам высокоточным оружием.Деятельность Мура на украинском направлении этим не ограничилась. В 2020 году тогда еще начинающий президент Владимир Зеленский приехал на поклон к главе МI6, который также только еще обживался в новой для себя должности. Встречу предполагалось сохранить под покровом тайны, однако в СМИ пошли утечки, поэтому украинская сторона была вынуждена подтвердить факт встречи.Таким образом, Мур – опытный интриган и разведчик, убежденный враг России, поэтому его интервью представляет интерес, особенно если читать его между строк."Ключевая дата"Бывший главный британский разведчик не скрывает, что Лондон давно опекает Киев и в 2014 году сотрудничество вышло на новый уровень. Мур практически прямо подтверждает, что с того момента Украину стали активно готовить к натравливанию на Россию.Бывший шеф MI6 лукавит, когда выставляет триггером конфликта действия РФ в Крыму и Донбассе. Мур никак не упомянул про украинский Майдан и что Русская весна как раз и стала реакцией на подготовленный Западом госпереворот в Киеве.Фраза про то, что Европа объединилась с Соединенными Штатами в поддержке Украины также подтверждает то, что России приходится иметь дело на Украине не просто с украинской армией и враждебным для себя режимом, но целым военно-политическим блоком стран, которые накачивают украинские власти финансами и оружием.На кону - будущее евроатлантизмаМур искусно манипулирует фактами и сваливает все с больной головы на здоровую."На кону стоит безопасность евроатлантической системы. Это самый явный вызов ей со времен Второй мировой войны. Если мы не дадим отпор Путину и не сделаем все, чтобы он не победил на Украине, то он будет становится все наглее и наглее. И вам придется беспокоиться о том, что он может решиться испытать Европу другими способами", - говорит он.Евроатлантическая система действительно трещит по швам, но виноваты в этом лишь сами атлантисты, которые в 1980-1990-х гг. явно переоценили свои силы в стремлении изменить сложившуюся в середине века архитектуру безопасности.России, Китаю, Индии и другим странам готовили исключительно подчиненную роль в однополярном мире, что нашло резонные возражения у тех, кто не смирился с тем, что в Лондоне и Вашингтоне их приговорили к закланию. Неспособность Запада учитывать эти обстоятельства и привела к тому, что этот конфликт на украинской арене перешел в горячую фазу.Конечно же Мур это прекрасно понимает, что следует из его следующего пассажа, на этот раз посвященного Китаю."За спиной у Путина стоит Си Цзиньпин и китайское правительство. Я совершенно уверен, что Путин уже проиграл бы, если бы не поддержка Китая", - отметил он.Про проигрыш Москвы без китайской помощи оставим на совести автора высказывания, а вот дальше интереснее: Китай посягает на "наши" интересы и пытается перестроить международную систему под себя, утверждает Мур.То есть желание Китая, РФ и других государств добиться равного статуса в формируемом многополярном мире – это посягательство на "их", британские, западные, атлантистские порядки. Круг замкнулся: сдерживание РФ, КНР и прочих – вот та задача, которая решается британцами сейчас, в том числе и на Украине.Мур не скрывает, что западникам нужно мощнее бить по российской экономике. Любопытна аргументация: охоту на российский "теневой флот" он объяснил… заботой об экологии. Дескать, перевозящие российскую нефть танкеры слишком старые и их нужно списать на металлолом, а дальнейшая эксплуатация порождает риски экологической катастрофы.Хитро придумано, но нет, лапшу такого низкого сорта Мур может вешать на уши лишь совсем недалеким зрителям Sky News, но уж точно не всему миру.*Деятельность организации запрещена в РФО том, станет ли Британия для бандеровцев второй Канадой - в материале издания Украина.ру "Украину люблю, но останусь в Англии".

Павел Котов

Павел Котов

Павел Котов

