СК РФ рассказал, кого осудили вместе с контр-адмиралом Коваленко
СК РФ рассказал, кого осудили вместе с контр-адмиралом Коваленко
Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о многомиллионном хищении денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом 16 февраля сообщил СК РФ
2026-02-16T18:17
2026-02-16T18:17
новости
россия
вмф
ск рф
оборонный бюджет
минобороны рф
флот
коррупция
приговор
криминал
Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим должностным лицам ВМФ и гендиректорам предприятий.В частности, виновными признаны начальник Управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения ВМФ контр-адмиралу Николаю Коваленко, консультант Департамента экспорта специального имущества и услуг ВМФ ОАО "Рособоронэкспорт" Андрй Клокоцкий, начальник Управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ капитан 1 ранга Василий Витченко, начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения Управления кораблестроения ГК ВМФ капитан 1 ранга Вадим Мовчан, гендиректор ОАО "Завод Электроприбор" Муталиб Эмиралиев, гендиректор АО "Союз-М" Замир Ахмедов и гендиректор ОАО "Саратовский радиоприборный завод" Евгений Мурашев.Все они признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).Следствием и судом установлено, что в 2013–2017 гг. в ходе выполнения государственного оборонного заказа были заключены многомиллионные контракты на выполнение ремонтных работ специальных объектов. Обязанности по заключению и контролю за исполнением контрактов возлагались на должностных лиц ВМФ, а надлежащее их исполнение - на представителей коммерческих организаций. "В 2013–2017 гг. Коваленко, Клокоцкий, Витченко, Мовчан, Эмиралиев, Ахмедов и Мурашев, путем предоставления документов с заведомо ложными сведениями о выполненных работах, похитили свыше 700 млн рублей. В результате преступления условия контрактов выполнены не были, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - констатировали в СК РФ.Там отметили, что в ходе предварительного следствия причиненный преступлением Минобороны России ущерб возмещен в полном объеме. Фигуранты уголовного дела признаны виновными в совершении инкриминируемого деяния. В итоге были приговорены: Эмиралиев - к 8 годам со штрафом 800 тыс. рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года; Мовчан - к 5 годам 6 мес. со штрафом 500 тыс. руб., с лишением права занимать определенные должности, на срок 2 года и воинского звания "капитан 1 ранга запаса"; Мурашев - к 3 годам со штрафом 500 тыс. руб.; Ахмедов - к 4 годам со штрафом 500 тыс. руб., с лишением права занимать определённые должности, на срок на 2 года; Коваленко - к 4 годам 6 мес. со штрафом 500 тыс. руб. "При этом суд освободил Коваленко от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию им наказания; Витченко - к 3 годам 6 мес. со штрафом 400 тыс. руб., с лишением воинского звания "капитан 1 ранга запаса"; Клокоцкий А.Г. - к 3 годам со штрафом 400 тыс. руб., с лишением права занимать должности, на срок 2 года", - отметили в следственном ведомстве.Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима."Смех да и только...", - отреагировал на криминальную историю с хищением "космических 592 млн рублей у Министерства обороны РФ на контрактах по ремонту и ЗИП для зенитных ракетных комплексов" телеграм-канал "Военная хроника".Ранее на эту тему: СК РФ завершил ещё одно расследование расхищения средств гособоронзаказа
новости, россия, вмф, ск рф, оборонный бюджет, минобороны рф, флот, коррупция, приговор, криминал
Новости, Россия, ВМФ, СК РФ, оборонный бюджет, Минобороны РФ, флот, коррупция, приговор, криминал

СК РФ рассказал, кого осудили вместе с контр-адмиралом Коваленко

18:17 16.02.2026
 
Швейцарский суд обязал украинского беженца вернуть соцпомощь в 84 тысячи долларов: его выдал новый Porsche Cayenne
Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о многомиллионном хищении денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом 16 февраля сообщил СК РФ
Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим должностным лицам ВМФ и гендиректорам предприятий.
В частности, виновными признаны начальник Управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения ВМФ контр-адмиралу Николаю Коваленко, консультант Департамента экспорта специального имущества и услуг ВМФ ОАО "Рособоронэкспорт" Андрй Клокоцкий, начальник Управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ капитан 1 ранга Василий Витченко, начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения Управления кораблестроения ГК ВМФ капитан 1 ранга Вадим Мовчан, гендиректор ОАО "Завод Электроприбор" Муталиб Эмиралиев, гендиректор АО "Союз-М" Замир Ахмедов и гендиректор ОАО "Саратовский радиоприборный завод" Евгений Мурашев.
Все они признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что в 2013–2017 гг. в ходе выполнения государственного оборонного заказа были заключены многомиллионные контракты на выполнение ремонтных работ специальных объектов. Обязанности по заключению и контролю за исполнением контрактов возлагались на должностных лиц ВМФ, а надлежащее их исполнение - на представителей коммерческих организаций.
"В 2013–2017 гг. Коваленко, Клокоцкий, Витченко, Мовчан, Эмиралиев, Ахмедов и Мурашев, путем предоставления документов с заведомо ложными сведениями о выполненных работах, похитили свыше 700 млн рублей. В результате преступления условия контрактов выполнены не были, Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере", - констатировали в СК РФ.
Там отметили, что в ходе предварительного следствия причиненный преступлением Минобороны России ущерб возмещен в полном объеме. Фигуранты уголовного дела признаны виновными в совершении инкриминируемого деяния.
В итоге были приговорены: Эмиралиев - к 8 годам со штрафом 800 тыс. рублей, с лишением права занимать определенные должности на срок 3 года; Мовчан - к 5 годам 6 мес. со штрафом 500 тыс. руб., с лишением права занимать определенные должности, на срок 2 года и воинского звания "капитан 1 ранга запаса"; Мурашев - к 3 годам со штрафом 500 тыс. руб.; Ахмедов - к 4 годам со штрафом 500 тыс. руб., с лишением права занимать определённые должности, на срок на 2 года; Коваленко - к 4 годам 6 мес. со штрафом 500 тыс. руб.
"При этом суд освободил Коваленко от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию им наказания; Витченко - к 3 годам 6 мес. со штрафом 400 тыс. руб., с лишением воинского звания "капитан 1 ранга запаса"; Клокоцкий А.Г. - к 3 годам со штрафом 400 тыс. руб., с лишением права занимать должности, на срок 2 года", - отметили в следственном ведомстве.
Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима.
"Смех да и только...", - отреагировал на криминальную историю с хищением "космических 592 млн рублей у Министерства обороны РФ на контрактах по ремонту и ЗИП для зенитных ракетных комплексов" телеграм-канал "Военная хроника".
Ранее на эту тему: СК РФ завершил ещё одно расследование расхищения средств гособоронзаказа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
