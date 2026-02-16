https://ukraina.ru/20260216/novye-aresty-po-delu-ermaka-posadyat-li-serogo-kardinala-zelenskogo-1075682289.html

Новые аресты по делу Ермака: посадят ли серого кардинала Зеленского?

Новые аресты по делу Ермака: посадят ли серого кардинала Зеленского?

Бывшего министра энергетики Украины задержали при попытке бегства из Украины, сняли с поезда и вручили подозрение.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/1d/1041318435_0:77:1043:664_1920x0_80_0_0_ad532291f7531ac99e404979709e235c.jpg

НАБУ (главный антикоррупционный орган страны) так пояснил ситуацию: "На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021-2025). По данным следствия, в феврале 2021 года на острове Ангилья по инициативе участников преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП в ноябре 2025 года, зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около $100 млн "инвестиций". Фонд возглавил давний знакомый участников преступной организации, гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, который на профессиональной основе оказывал услуги по отмыванию доходов, полученных преступным путем. Среди "инвесторов" фонда была и семья подозреваемого. В целях сокрытия его участия на Маршалловых Островах создали две компании, интегрированные в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китсе и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четырех детей чиновника. Эти компании стали "инвесторами" фонда (путем покупки его акций), а участники преступной организации в интересах подозреваемого стали перечислять средства на счета фонда, открытые в трех швейцарских банках. Полученные в Украине и по процедуре международного сотрудничества с компетентными органами ряда стран материалы свидетельствуют, что в период пребывания подозреваемого в должности через его доверенное лицо, известное как Рокет, преступная организация получила более $112 млн наличными от противоправной деятельности в энергетическом секторе. Эти средства легализовывались через различные финансовые инструменты, в частности криптовалюту и "инвестирование" в фонд. 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины бывшего высокопоставленного чиновника задержали детективы НАБУ. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следствие продолжается. В рамках расследования указанных фактов НАБУ сотрудничает с 15 странами мира". Речь идёт о скандальном уголовном деле с участием первых лиц страны, в том числе Андреем Ермаком. Первая часть обнародованной информации стоила Ермаку должности. Он залёг на дно, однако не утратил влияния на внутреннюю политику Украины. Также Ермак пока не понёс никакого наказания по обвинении в коррупции. Как отразится новый виток скандала на Зеленском и посадят ли Ермака – размышляли эксперты в своих соцсетях.Бывший украинский политик Олег ЦарёвПобег с Украины бывшего министра энергетики Галущенко ("Профессора" на пленках Миндича) не удался, и он теперь, вероятно, присядет вместе со своим бывшим советником Миронюком по кличке "Рокот". НАБУ берет заложников для торга на перспективу противостояния с СБУ и Зеленским и Ермаком. У них своя логика, сложная для понимания нормальных людей. Могут воевать с другими силовиками в целом, но при этом договариваться по отдельным вопросам. Вступать в сделки. Совместно крышевать определенные направления. Компромат — это как капитал, который приносит дивиденды в конфликтах за власть и ресурсы. Напомню, что в ноябре в НАБУ официально сообщили об аресте пяти человек, причастных к коррупции на "Энергоатоме", включая Миронюка и Миндича, успевшего выехать в Израиль. За Миронюка, который, по данным следствия, вместе с бывшим исполнительным директором "Энергоатома" по физической защите Басовым контролировал закупки и кадровые решения компании в итоге внесли залог в 126 миллионов гривен ($3 млн.) Но на этой неделе Служба финмониторинга заблокировала этот залог, решив, что деньги имеют признаки незаконного происхождения, поэтому Миронюк останется в СИЗО. НАБУ начало проверять деньги, внесённые за всех других фигурантов и готовит запрос в Израиль на экстрадицию Миндича. Обратите внимание, одна часть команды Зеленского преследует другую. Это клановые войны. Их наличие говорит о том, что власть Зеленского сыпется.История показательная. Залог вроде бы есть, деньги нашлись, суд готов выпустить, а в последний момент финмониторинг вмешивается в процесс. Показательна ситуация тем, что раньше финмониторинг всегда был в оппозиции к НАБУ и оставался офисным сервисом Банковой: если дело чувствительное, запросы НАБУ морозили месяцами и аккуратно обслуживали интересы Ермака и его клиентов. Но времена поменялись. Теперь Финмониторинг на крючке у НАБУ. Вынужден подыгрывать, чтобы самому не попасть под удар. А вообще, хищения в энергетике — это пыль по сравнению с остальным. То, что всплыло по Энергоатому и "Мидасу", — это верхушка айсберга, чуть ли не сознательно выставленная напоказ, чтобы отвлечь внимание от глубинных потоков: оружие, спецконтракты, логистика, серые схемы вокруг армии и гуманитарки. Сумма награбленного превышает сотню миллиардов долларов. Думаю, что Миронюк и Галущенко будут сливать: ими пожертвовали, чтобы НАБУ не копали куда более серьезные вещи. Глядя на то, как Миронюку не дали внести залог, Галущенко все понял и попробовал сбежать. Но не получилось.Журналист Кирилл ШуликаКогда мы говорим, что власти в Киеве собрались воевать до последнего украинца, то думаем, что до него, то есть последнего украинца так или иначе далеко. Но вот когда читаешь такие новости понимаешь, что последний украинец уже рядом. Вот может этот спортивный журналист уже он и есть... Тут вот что нужно понимать. Зеленский рассказывает о том, что 90% украинцев против отказа от Донбасса и, соответственно, мира с Россией. И уловка с референдумом как раз с этим связана. Конечно, не 90% против, но большинство. Однако есть нюанс, как всегда. Это большинство, которое против мира, никогда не будет воевать за Украину, потому что живет в Европе или на Украине, но с бронью по полу и возрасту. А вот кого может забрать ТЦК, там цифры другие. Потому что желающих умирать все же мало, люди хотят жить. И ведь смотрите, журналиста Яслика выхватили мордовороты и вместе с больными СПИДом повезли воевать в тот же день, когда с поезда заграницу сняли Германа Галущенко, то есть бывшего министра, ходившего в туалет в золотые унитазы Миндича. Так вот ни Галущенко, ни тем более Миндич воевать не пойдут. Несмотря на то, что их золотые унитазы политы кровью обычных украинских мужиков. И вот поэтому за Донбасс они [идти] воевать не хотят. Тем более что Донбасс уже потерян и если что и может быть приобретено ценой их жизней, то это как раз золотые унитазы.Политический аналитик Влад СидоренкоЗадержали Германа Галущенко при пересечении границы. Это значит, что он был под оперативным сопровождением. В таком случае, правильно ли я понимаю, что главный фигурант, главного коррупционного дела в истории Украины, друг президента Украины Тимур Миндич пересечь границу смог потому…. что в отличии от Германа Галущенко, под оперативным сопровождением перед вручением подозрения и обысками не находился? То есть, друг президента, главное дело в истории страны, перед подозрением и без оперативного сопровождения… у Германа Галущенко оно было… Странно выглядит, не находите…? Или, возможно, Тимур Миндич тоже был с оперативным сопровождением…Но, как он в таком случае уехал?Общественный деятель Татьяна ПопТем временем на Украине поймали при попытке сбежать из страны бывшего министра энергетики Галущенко, который проходит по делу Миндича. Примечательно тут скорее не сам факт, а то, что бежать он решил только сейчас, а не вместе с основными подельниками еще в том году. Ну и то, что прикрыть фигуранта то ли не получилось, то ли оказалось некому. А ведь ниточки, так или иначе, тянутся от всей этой истории к Банковой.Так что похоже, что западные кураторы украинских антикоррупционных органов выбрали тактику ситуацию не педалировать, но и не отпускать вожжи, чтобы шапито не расслаблялось.Украинский политик Дмитрий БыковСледующий по делу Мидас пошел. Галущенко получил подозрение от НАБУ и САП. Ермаку приготовиться.О том, как глава Офиса президента Украины пытался использовать в своей деятельности черную магию - в статье Сеанс чёрной магии от Ермака: браслет на могиле и другие артефакты для управления Украиной

