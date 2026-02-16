https://ukraina.ru/20260216/belgorod-pod-raketnym-udarom-alekhin-o-tom-chem-ostanovit-vsu-1075691815.html

Белгород под ракетным ударом. Алехин о том, чем остановить ВСУ

15 декабря украинская армия нанесла ракетный удар по Белгороду. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела были нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры.О том, почему ВСУ продолжают бить по Белгороду, изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.

