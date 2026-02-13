https://ukraina.ru/20260213/ssha-podaryat-rossii-trillion-dlya-pobedy-nad-ukrainoy-1075620483.html

США подарят России триллион для победы над Украиной

Никто не спорит с тем, что Дональд Трамп хочет закончить конфликт на Украине.

Однако видение "конца" и способов его достижения у американского президента весьма своеобразное, и лежит оно в плоскости двух речёвок: "хоть огонь с неба, мы должны быть в плюсе" и "даешь мир через силу".В связи с этим не должно быть большого удивления и разочарования в том, что Трамп старается использовать кнут и пряник везде, в том числе во взаимодействии с Россией.В категории "кнутов" - и прямые санкции, и санкции против покупателей российской нефти и газа, и давление на "теневой флот", и многое другое. Цель – лишить Россию нефтегазовых доходов, и соответственно возможности финансировать СВО. Ничего личного, Нобелевка сама себя не наградит.Трамп был уверен, что он зальет мир американской сланцевой нефтью (а недавно он добавил в закрома и венесуэльскую нефть), что сделает ее дешевой, а это принесет России неприемлемые убытки, и мы побежим мириться и сдаваться.Но, как обычно бывает в мире, где любая перемога неизбежно превращается в зраду, в этой схеме что-то пошло не так.Во-первых, судя по всему, американской сланцевой нефти начинает наступать каюк. Сегодня пришла новость, что впервые за пятилетку среднемесячная (год к году) добыча нефти в США начала падать. Характерно, что это происходит на фоне относительно высоких цен на нефть, то есть прямая мотивация бурить и качать сильнее: но просто не выходит физически. Как утверждают эксперты, нынешний спад вызван не проблемами финансового характера, как заявляет Минэнерго США, а проблемами геологии – новой нефти в стране просто нет.В цене барреля нефти всегда заложен страх дефицита: и на этих новостях Brent взлетел выше 70 долл. за баррель.Тем не менее, Минэнерго США повторяет хотелки из Белого дома: "мы прогнозируем, что добыча нефти и других жидких углеводородов будет по-прежнему превышать мировой спрос, что приведёт к падению цен на нефть". В переводе на русский: Россия, сдавайся, скоро будете валенки на ужин варить.Но тут дзюдоистский бросок через спину в стиле Путина продемонстрировало Мировое энергетическое агентство (МЭА). По последним данным агентства, рост спроса на энергию в мире будет расти с ускорением: каждый год в течение ближайших 10 лет спрос будет увеличиваться минимум на 1100 ТВт·ч. На этом фоне не только сдуваются голубоглазые прогнозы о переизбытке нефти, но и лихорадочно ищутся все мыслимые и немыслимые дополнительные ископаемые источники энергии.И этот прогноз не где-то там: буквально вчера пришла новость о том, что Россия в январе увеличила экспорт нефти в Китай по морю на 290 тыс б/с до рекордных 1,7 млн б/с, то есть никакого перенасыщения рынка (и долгожданного для США снижения цен на нефть) нет и в помине.Но аттракцион невиданной щедрости на этом не заканчивается.На днях в США был опубликован отчет по рынку труда за январь 2026 года, а также итоговые цифры по росту занятости за 2025 год. Если коротко – то ситуация с занятостью огненными буквами говорит о том, что США находятся на пороге жестокой рецессии: кроме фантомного роста рабочих мест в здравоохранении и соцзащите во всех других секторах нулевой или отрицательный рост. Одна из главных причин – антироссийские санкции и давление на покупателей российской нефти, которые терпят убытки и перекладывают свои дополнительные расходы на плечи американских потребителей.Издание CNN сегодня процитировало Федеральное управление по резервам США, которое признало, что за 2025 год американские предприятия и потребители оплатили почти 90% импортных пошлин. Все по учебнику: подорожание импорта, дефицит ключевых компонентов и материалов, снижение рентабельности – и как следствие кризис найма.На этом фоне по закону ФРС не просто может, а обязана снизить ключевую ставку, чтобы оживить американскую экономику. Есть утечки, что к концу года ставка может уменьшиться с ~4.5% до 3.0–3.25%, и это включает занимательную математику для самых любознательных почемучек.Она достаточно проста: исторически снижение ставки ФРС на 1 процент удешевляет доллар на 5-7 процентов. Слабый доллар, в свою очередь, гонит цены на нефть вверх: исторически падение доллара на 1 процент приводит к росту цены нефти примерно на 2 процента.Так вот: при бюджете России, сверстанном исходя из цены на нефть марки Urals в 59 долларов за баррель, мы не вставая с пуфика получаем 1,2-1,5 триллиона бонусных рублей в год – а все из-за того, что Америка захотела нас немножко по-дружески нагнуть.Сегодня целый госсекретарь США Рубио сообщил, что поедет в Венгрию и Словакию, чтобы уговорить их прекратить покупать российскую нефть и газ.Удачи с ловлей бумерангов: полтора триллиона больше плана – это хорошо, но если будет больше – мы будем совершенно не против.

