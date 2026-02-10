Итоги 10.02.26: США без дедлайнов, Европа в панике и "бусификация" на Украине
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: посол США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон не называл никаких дедлайнов по Украине и настаивает лишь на скорейшем прекращении боевых действий и переговорах.
Европа тем временем всё глубже погружается в кризис. Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Евросоюз находится в состоянии геополитического и геоэкономического чрезвычайного положения и рискует быть "сметён" американскими технологиями и китайским импортом. Почему мир входит в зону полной непредсказуемости и почему старые прогнозы больше не работают — объяснил политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Александр Асафов.
На этом фоне в Евросоюзе обсуждают ускоренное, но частичное вступление Украины в ЕС уже к 2027 году — даже без завершения всех реформ. Почему этот сценарий раскалывает Европу и что на самом деле происходит в ЕС — рассказал итальянский журналист, лидер движения "Italia Unita" Амедео Авондета.
