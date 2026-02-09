6 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки". Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру
* "Местный колорит". Призраки усадьба Мсциховского в ЛНР. Гость: Дмитрий Кожухов - руководитель донецкого культурного центра "Куприн"
* "Тема дня Новороссии". Восстановление Енакиево: планы региона-шефа Ленинградской области на 2026 год. Гость: Константин Константиненко - советник губернатора Ленинградской области, представитель региона-шефа в Енакиево
* "Трудовая быль". Актёрство – профессия или стиль жизни? Гость: Наталия Коваль - художественный руководитель Луганского академического музыкально-драматического театра имени Голубовича, народная артистка Украины и ЛНР
