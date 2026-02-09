6 февраля 2026 года, вечерний эфир - 09.02.2026 Украина.ру
6 февраля 2026 года, вечерний эфир
6 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 09.02.2026
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки". Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру* "Местный колорит". Призраки усадьба Мсциховского в ЛНР. Гость: Дмитрий Кожухов - руководитель донецкого культурного центра "Куприн"* "Тема дня Новороссии". Восстановление Енакиево: планы региона-шефа Ленинградской области на 2026 год. Гость: Константин Константиненко - советник губернатора Ленинградской области, представитель региона-шефа в Енакиево* "Трудовая быль". Актёрство – профессия или стиль жизни? Гость: Наталия Коваль - художественный руководитель Луганского академического музыкально-драматического театра имени Голубовича, народная артистка Украины и ЛНР
лнр, енакиево, ленинградская область, украина.ру, новороссия сегодня
ЛНР, Енакиево, Ленинградская область, Украина.ру, Новороссия сегодня

6 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:41 09.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки". Гость: Кирилл Курбатов - обозреватель издания Украина.ру
* "Местный колорит". Призраки усадьба Мсциховского в ЛНР. Гость: Дмитрий Кожухов - руководитель донецкого культурного центра "Куприн"
* "Тема дня Новороссии". Восстановление Енакиево: планы региона-шефа Ленинградской области на 2026 год. Гость: Константин Константиненко - советник губернатора Ленинградской области, представитель региона-шефа в Енакиево
* "Трудовая быль". Актёрство – профессия или стиль жизни? Гость: Наталия Коваль - художественный руководитель Луганского академического музыкально-драматического театра имени Голубовича, народная артистка Украины и ЛНР
