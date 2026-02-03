https://ukraina.ru/20260203/raspad-irana-nepriemlem-dlya-moskvy-i-pekina-ekspert-nazval-klyuchevye-prichiny-1075113883.html

"Распад Ирана неприемлем для Москвы и Пекина": эксперт назвал ключевые причины

"Распад Ирана неприемлем для Москвы и Пекина": эксперт назвал ключевые причины - 03.02.2026 Украина.ру

"Распад Ирана неприемлем для Москвы и Пекина": эксперт назвал ключевые причины

Распад Ирана обернется тяжёлым стратегическим поражением для России и Китая. Потеря этой страны может вызвать у Москвы и Пекина проблемы, по масштабу сопоставимые с конфликтом на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2026-02-03T04:45

2026-02-03T04:45

2026-02-03T04:45

новости

иран

россия

китай

андрей грозин

украина.ру

снг

ближний восток

венесуэла

геополитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/17/1064163842_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ef353f80b24d646da3e9686fda250287.jpg

Комментируя уровень вовлеченности стран, которые не заинтересованы в том, чтобы в Иране разгоралась нестабильность, востоковед отметил, что сейчас он гораздо выше, чем это было еще полгода назад. То есть для Москвы и Пекина распад Ирана, превращение его в подобие Венесуэлы совершенно неприемлемы по множеству причин, заявил Грозин. "Для Китая это нефть, для России транспортные коридоры. Для Китая это еще и перспектива реализации стратегии "Один пояс – один путь", — констатировал собеседник Украина.ру.По его мнению, с выпадением Ирана из российских и китайских геостратегических планов у России начнутся серьезные проблемы, сопоставимые с вялотекущим прокси-конфликтом в Восточной Европе на территории Украины.Появление нестабильного Ирана — это прямой вызов национальной безопасности России, для Китая — то же самое, уверен Грозин. "Недавно я общался с нашими китайскими коллегами, которые очень обеспокоены влиянием ситуации в Иране на близлежащее пространство от Объединенных Арабских Эмиратов до Синьцзян-Уйгурского автономного округа", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.

иран

россия

китай

ближний восток

венесуэла

оаэ

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, россия, китай, андрей грозин, украина.ру, снг, ближний восток, венесуэла, геополитика, нефть, логистика, оаэ, украина, война, война на украине, дзен новости сво, украина.ру дзен