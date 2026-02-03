"Распад Ирана неприемлем для Москвы и Пекина": эксперт назвал ключевые причины - 03.02.2026 Украина.ру
"Распад Ирана неприемлем для Москвы и Пекина": эксперт назвал ключевые причины
Распад Ирана обернется тяжёлым стратегическим поражением для России и Китая. Потеря этой страны может вызвать у Москвы и Пекина проблемы, по масштабу сопоставимые с конфликтом на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Комментируя уровень вовлеченности стран, которые не заинтересованы в том, чтобы в Иране разгоралась нестабильность, востоковед отметил, что сейчас он гораздо выше, чем это было еще полгода назад. То есть для Москвы и Пекина распад Ирана, превращение его в подобие Венесуэлы совершенно неприемлемы по множеству причин, заявил Грозин. "Для Китая это нефть, для России транспортные коридоры. Для Китая это еще и перспектива реализации стратегии "Один пояс – один путь", — констатировал собеседник Украина.ру.По его мнению, с выпадением Ирана из российских и китайских геостратегических планов у России начнутся серьезные проблемы, сопоставимые с вялотекущим прокси-конфликтом в Восточной Европе на территории Украины.Появление нестабильного Ирана — это прямой вызов национальной безопасности России, для Китая — то же самое, уверен Грозин. "Недавно я общался с нашими китайскими коллегами, которые очень обеспокоены влиянием ситуации в Иране на близлежащее пространство от Объединенных Арабских Эмиратов до Синьцзян-Уйгурского автономного округа", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
Распад Ирана обернется тяжёлым стратегическим поражением для России и Китая. Потеря этой страны может вызвать у Москвы и Пекина проблемы, по масштабу сопоставимые с конфликтом на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Комментируя уровень вовлеченности стран, которые не заинтересованы в том, чтобы в Иране разгоралась нестабильность, востоковед отметил, что сейчас он гораздо выше, чем это было еще полгода назад.
То есть для Москвы и Пекина распад Ирана, превращение его в подобие Венесуэлы совершенно неприемлемы по множеству причин, заявил Грозин. "Для Китая это нефть, для России транспортные коридоры. Для Китая это еще и перспектива реализации стратегии "Один пояс – один путь", — констатировал собеседник Украина.ру.
По его мнению, с выпадением Ирана из российских и китайских геостратегических планов у России начнутся серьезные проблемы, сопоставимые с вялотекущим прокси-конфликтом в Восточной Европе на территории Украины.
Появление нестабильного Ирана — это прямой вызов национальной безопасности России, для Китая — то же самое, уверен Грозин.
"Недавно я общался с нашими китайскими коллегами, которые очень обеспокоены влиянием ситуации в Иране на близлежащее пространство от Объединенных Арабских Эмиратов до Синьцзян-Уйгурского автономного округа", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей" на сайте Украина.ру.
Больше о ситуации на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Выдрин о встрече Путина и аш-Шараа: Запад напал бы на Россию 15 лет назад, не будь Сирии" на сайте Украина.ру.
