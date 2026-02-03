https://ukraina.ru/20260203/nato-obeschaet-vesnu-rossiya-darit-nezabyvaemuyu-zimu-khronika-sobytiy-na-1400-3-fevralya--1075150367.html

НАТО обещает весну, Россия дарит незабываемую зиму. Хроника событий на 14:00 3 февраля

Запад согласовал план военного ответа на нарушения перемирия на Украине. Генсек НАТО Марк Рютте выступил в Раде с речью о гарантиях безопасности для Киева

За кулисами переговоров Великобритания, США и другие страны НАТО достигли договорённости о многоуровневом военном ответе в случае нарушения возможного будущего перемирия на Украине. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями, сообщает газета Financial Times.Как утверждается в материале, предложение о коллективных гарантиях безопасности для Киева, включая прямое военное реагирование, "неоднократно обсуждалось украинскими, европейскими и американскими официальными лицами в декабре и январе". План предполагает эскалацию мер в зависимости от масштаба нарушений, вплоть до отправки вооружённых сил западных стран на Украину в случае "продолжительного нарушения прекращения огня".Ранее в Министерстве иностранных дел России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование, а не за временные перемирия. По словам российского лидера, достижение прочного мира возможно только после устранения первопричин конфликта, к которым относятся угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и годы притеснения русскоязычного населения на Украине.Между тем в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик и историк Александр Меркурис заявил, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас может предпринять шаги для срыва нового раунда переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби. По его оценке, в Брюсселе отчётливо понимают критичность текущей ситуации для Киева. "Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а, значит, их надо затянуть, ну или сорвать, если получится", — пояснил эксперт. Он предположил, что Каллас может попытаться использовать разногласия между сторонами, чтобы помочь украинской делегации затянуть диалог."Расчет на то, что россияне устанут и скажут, что, мол, мир с Зеленским невозможен и единственный образ достичь мира — это его сместить", — добавил Меркурис.Накануне сама Кая Каллас, комментируя роль ЕС в переговорном процессе, заявила, что России "незачем разговаривать с европейцами, они уже разговаривают с американцами".В то же время министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа сохраняет доверие к Соединённым Штатам и президенту Дональду Трампу, несмотря на его спорные заявления о Гренландии."Да, мы можем доверять Дональду Трампу и в первую очередь Соединённым Штатам. В этом я совершенно убеждена", — сказала Валтонен. Она пояснила, что доверие основано на официальных документах Вашингтона, включая стратегию национальной безопасности, которые не содержат планов по выходу США из НАТО или пересмотру пятой статьи устава альянса о коллективной обороне.Вместе с тем Валтонен признала, что подход Трампа к вопросу о Гренландии нарушил дипломатические нормы. Одновременно с этим Владимир Зеленский и недавно назначенный главой его офиса Кирилл Буданов* совместно приняли решение вернуть главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в состав переговорной делегации. Об этом сообщает издание "Украинская правда".Согласно публикации, решение связано со связями Арахамии как в Вашингтоне, так и в Москве. Издание также пишет о наличии у Арахамии каналов связи с российским бизнесменом Романом Абрамовичем."Поэтому Буданов и Зеленский совместно решили вернуть главу первой переговорной делегации в группу, которая имеет шансы стать последней", — отмечается в материале.Во вторник, 3 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что второй раунд работы группы по безопасности в Абу-Даби пройдет 4-5 февраля.Состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби остается прежним, ее будет возглавлять начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.Россия бьёт по военной промышленности и "нервам" украинской энергетикиМинувшей ночью Вооружённые Силы РФ провели массированный высокоточный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Министерства обороны России.В ночь на 3 февраля взрывы и срабатывание систем противовоздушной обороны были зафиксированы в ряде украинских городов, включая Киев, Харьков, Сумы и Днепр. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о попаданиях в энергетическую инфраструктуру города. Для предотвращения масштабных аварий в условиях низких температур власти были вынуждены начать слив теплоносителя из систем отопления 820 многоквартирных домов. Также были предупреждены о возможных перебоях в работе городского электротранспорта.Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что ночью Вооруженные силы РФ провели самую масштабную с января атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. По данным компании, удар был направлен на ключевые объекты генерации и распределения электроэнергии. Подробности о конкретных поврежденных объектах и их локациях не уточняются, однако в ДТЭК подтвердили, что атака привела к серьезным разрушениям.Между тем генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте обратился к украинскому народу с призывом сохранять стойкость, несмотря на тяготы зимы и продолжающийся конфликт."Зима очень длинная, но весна придет. Украинцы, оставайтесь сильными, я знаю, что вы сильные", — заявил Рютте."Сразу появятся вооруженные силы": Рютте озвучил в Раде план НАТО на период после мираРютте заявил, что после достижения мирного соглашения с Россией Украина немедленно получит военную поддержку от согласных на это стран НАТО, включая сухопутные контингенты, авиацию и флот. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления в Верховной Раде Украины.Рютте подчеркнул, что будущие договорённости не должны стать повторением Будапештского меморандума или Минских соглашений, которые не обеспечили безопасности Украины. Он подтвердил, что альянс будет продолжать поддерживать Киев и оказывать давление на Москву, а также учиться у украинской стороны применению инноваций на поле боя.Выступление генсека НАТО прошло в почти пустом зале заседаний украинского парламента. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

