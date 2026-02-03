"Котёл закипает всё сильнее": Станкевич о том, как коммунальный коллапс меняет политику на Украине - 03.02.2026 Украина.ру
"Котёл закипает всё сильнее": Станкевич о том, как коммунальный коллапс меняет политику на Украине
"Котёл закипает всё сильнее": Станкевич о том, как коммунальный коллапс меняет политику на Украине
"Котёл закипает всё сильнее": Станкевич о том, как коммунальный коллапс меняет политику на Украине
Энергетический кризис и отсутствие тепла у жителей Украины усиливают социальное напряжение. Нервная реакция киевского режима, включая события в Раде, свидетельствует об ослаблении рычагов влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
На вопрос о влиянии коммунального коллапса на политическую ситуацию в Киеве, парламентарий описал нарастающую дестабилизацию внутри Украины.Но в своей совокупности это говорит о том, что рычаги реального влияния Киева, в том числе которые позволяли управлять экономическими процессами и нормализацией жизни в стране — они все сильнее ослабевают, пояснил депутат.Поэтому отсутствие устойчивой работы энергетического комплекса и, как следствие, нехватка тепла в домах граждан Украины порождает дополнительное напряжение, констатировал Станкевич."То есть котел закипает все сильнее, и все сложнее удерживать крышку на нем. Я уверен, что ситуация вокруг энергетики на Украине — не последний аргумент, который используется в том числе на переговорных треках", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.Больше на эту тему в материале Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.
"Котёл закипает всё сильнее": Станкевич о том, как коммунальный коллапс меняет политику на Украине

05:40 03.02.2026
 
Энергетический кризис и отсутствие тепла у жителей Украины усиливают социальное напряжение. Нервная реакция киевского режима, включая события в Раде, свидетельствует об ослаблении рычагов влияния. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич
На вопрос о влиянии коммунального коллапса на политическую ситуацию в Киеве, парламентарий описал нарастающую дестабилизацию внутри Украины.
"Очевидно, что киевская власть нервничает. На это указывают в том числе события, которые разворачиваются в Раде вокруг фигуры [экс-премьера Украины Юлии] Тимошенко. Со стороны это кажется цирком", — заявил Станкевич.
Но в своей совокупности это говорит о том, что рычаги реального влияния Киева, в том числе которые позволяли управлять экономическими процессами и нормализацией жизни в стране — они все сильнее ослабевают, пояснил депутат.
Поэтому отсутствие устойчивой работы энергетического комплекса и, как следствие, нехватка тепла в домах граждан Украины порождает дополнительное напряжение, констатировал Станкевич.
"То есть котел закипает все сильнее, и все сложнее удерживать крышку на нем. Я уверен, что ситуация вокруг энергетики на Украине — не последний аргумент, который используется в том числе на переговорных треках", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
Больше на эту тему в материале Кирилла Курбатова "Юрий Дудкин: Украина требует энергетического перемирия, потому что Россия предлагает ей малую капитуляцию" на сайте Украина.ру.
