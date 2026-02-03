https://ukraina.ru/20260203/energeticheskiy-tsunami-goroda-rossii-v-dele-epshteyna-i-formula-mira-khronika-sobytiy-na-utro-3-1075137999.html

"Энергетический цунами", города России в деле Эпштейна и формула мира. Хроника событий на утро 3 февраля

"Энергетический цунами", города России в деле Эпштейна и формула мира. Хроника событий на утро 3 февраля - 03.02.2026

"Энергетический цунами", города России в деле Эпштейна и формула мира. Хроника событий на утро 3 февраля

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил оптимизм по урегулированию на Украине, в России охарактеризовали процесс как сложный. Минюст США обнародовал документы по делу Джеффри Эпштейна, где фигурируют десятки российских городов. Самый мощный за месяц удар обесточил Украину

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в прогрессе по урегулированию украинского конфликта, сделав соответствующее заявление перед журналистами в Белом доме.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные перспективы переговоров, охарактеризовал процесс как сложный и разновекторный.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил о скорых результатах в деле обмена военнопленными по итогам переговоров в Абу-Даби. "В ближайшее время мы ожидаем определенные результаты по обмену пленными", — отметил он.Следующий раунд переговоров по гуманитарным вопросам, включая проблему военнопленных, запланирован на 4-5 февраля. Одновременно с этим советник назначенного Киевом главы херсонской областной администрации Сергей Хлань заявил, что на переговорах между Украиной и Россией, помимо ключевых публичных тем, обсуждаются практические вопросы демаркации линии фронта и создания пунктов пропуска для гражданских. По его словам, переговорный процесс "неизбежно будет включать демаркацию линии разграничения без ее юридического признания". Такое разграничение, как считает Хлань, необходимо для решения гуманитарных вопросов.Любой контингент НАТО на Украине станет законной целью, напомнили в МИД РФРазмещение на территории Украины подразделений, инфраструктуры или складов западных стран будет рассматриваться Москвой как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России. Об этом говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел РФ, распространенном накануне пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова по итогам деятельности в 2025 году.В документе подчеркивается, что любые мирные инициативы, включая недавние предложения Владимира Зеленского, направленные США, требуют тщательного изучения на предмет их приемлемости для Москвы и соответствия целям специальной военной операции.В министерстве указали, что приблизиться к разрешению кризиса можно лишь на основе формулы, которую президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в августе на Аляске. Ранее в Кремле отмечали, что американская сторона признала невозможность долгосрочного урегулирования без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле, что включает вывод ВСУ из Донбасса.Стоит напомнить, что накануне в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей России, Украины и США, где в закрытом режиме обсуждались нерешенные вопросы американского плана. По данным зарубежных СМИ, инициатива Вашингтона предусматривает признание российского статуса Крыма и Донбасса, сокращение ВСУ и запрет на размещение в Украине иностранных войск.По следам Эпштейна в РоссииМинистерство юстиции США опубликовало новый массив документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за преступления сексуального характера. В материалах фигурируют упоминания о десятках городов России, которые Эпштейн посещал или куда организовывал поездки.Как следует из опубликованных документов, Эпштейн неоднократно бывал в России. В частности, в 2018 году он присутствовал на матчах чемпионата мира по футболу, в том числе в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани и Нижнем Новгороде.В переписке Эпштейна и его помощников также упоминаются контакты с девушками из различных регионов России, включая Омск, Челябинск и Саратов. Обсуждались вопросы обмена фотографиями и возможного переезда в США. Кроме того, в документах встречаются анкеты моделей, направлявшиеся финансисту его помощниками.Ранее в рассекреченных материалах уже появлялась информация о связях Эпштейна с девушками из Самары и Саратова.При этом ряд западных изданий, в частности британская Daily Mail, продолжают распространять непроверенные заявления о возможных связях финансиста с советскими спецслужбами. Фронтовая сводка Ночью вооруженные силы РФ нанесли самый крупный за последний месяц комбинированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. По данным местных пабликов и Телеграм-каналов, атака была наиболее масштабной с начала года.Согласно предварительной информации, в ходе удара было применено беспрецедентное количество средств поражения. В общей сложности могло быть запущено от 350 до 500 ударных дронов, а также до 65 крылатых и баллистических ракет различных типов. Упоминается использование ракет "Калибр", запущенных с кораблей в Черном море, а также авиационных ракет Х-22, "Кинжал", баллистических ракет "Искандер-М" и гиперзвуковых "Циркон". Для нанесения удара в воздух поднимались стратегические бомбардировщики Ту-95МС и истребители МиГ-31К.Основными целями атаки стали крупнейшие теплоэлектростанции и подстанции по всей стране. Под удар попали ТЭЦ-6 в Харькове, Приднепровская ТЭС в Днепропетровской области, Трипольская ТЭС в Киевской области и Дарницкая ТЭЦ в столице. Также поражения получили Ладыжинская ТЭС в Винницкой области и подстанции в Одессе и Харькове.В Харькове ситуация приобрела чрезвычайный характер. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что из-за потери энергоснабжения и угрозы разрыва систем отопления в 829 многоквартирных домах начался аварийный сброс воды из трубопроводов. Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Гуляйпольском направлении подразделения российской группировки войск, развивая успех после освобождения Святопетровки, вышли на подступы к Староукраинке и Цветковому. В районе Зализничного идут бои по зачистке южных окраин. Все попытки ВСУ атаковать в сторону Прилук и Еленоконстантиновки из района Воздвижевки были пресечены с нанесением противнику существенного урона.На Краснолиманском направлении идут ожесточенные бои. Российские подразделения закрепляются на достигнутых рубежах в районе Александровки, отражая контратаки противника из Крымок. Взяты под контроль ключевые высоты в районах Коровьего и Волчьего Яров. Точечными ударами поражены скопления живой силы и техники киевского режима в селе Оскол.На Харьковском направлении продолжается методичное расширение зоны контроля. Лесные массивы в районах Симиновки, Старицы и Волчанских Хуторов очищаются от остатков разрозненных групп ВСУ. Идут бои за населенный пункт Графское.На Запорожском направлении ситуация полностью контролируется российскими войсками, которые укрепляют свои позиции у Приморского и Речного. Попытки противника создать плацдармы для сопротивления в районе Малой Токмачки пресекаются огнем.На Константиновском направлении зафиксированы очаги отчаянного сопротивления киевских сил в Берестке, которые оперативно подавляются. Российские подразделения ведут тяжелые бои за Ильиновку и развивают успех в восточной части Константиновки, занимая новые рубежи.

