Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Купянском каждый день отправляют 20 ФАБов на позиции "Птиц Мадьяра" - 03.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260203/1075149392.html
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Купянском каждый день отправляют 20 ФАБов на позиции "Птиц Мадьяра"
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Купянском каждый день отправляют 20 ФАБов на позиции "Птиц Мадьяра" - 03.02.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Купянском каждый день отправляют 20 ФАБов на позиции "Птиц Мадьяра"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-02-03T12:41
2026-02-03T12:41
эксклюзив
спецоперация
купянск
россия
оскол
вооруженные силы украины
"ахмат"
геннадий алехин
с-300
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
ВСУ продолжают отчаянно сопротивляться под Купянском. Полная зачистка левого берега Оскола еще не завершена. Обстановка на правом берегу тоже остается очень сложной. Противник пытаются сформировать прочные очаги обороны, засев, в частности, в районе Купянского "Экстрим-парка" вблизи Голубовки. Здесь сосредоточено до двух нацистских батальонов, которым приказано любой ценой удерживать этот участок и блокировать дорогу в Купянск вдоль правого берега Оскола.Ликвидировать такие опорники врага весьма сложно, учитывая тот факт, что киевский режим не считается с ощутимыми потерями. Особенно эффективно наши войска уничтожают военнослужащих из подразделений "Птиц Мадьяра". Сами медийные украинские офицеры признают, что под Купянском по их пунктам управления БПЛА прилетает по 15−20 ФАБов, что делает работу украинских "птичников" опаснее, чем у штурмовиков. Отдельно уточняется, что командование сил беспилотных систем Украины достаточно оперативно (не больше пяти дней) замещает "двухсотых" и "трехсотых" свежими силами, что, собственно, и позволяет врагу еще держать наиболее важные опорники.Тем временем нарастают усилия российской армии вблизи границы Харьковской и Белгородской областей. В который раз стоит отметить умелое и эффективное взаимодействие подразделений батальона "Ваха" (спецназ "Ахмат") совместно с воинами 11-й танковой бригады группировки войск "Север". За минувшие двое суток они уничтожили опорные пункты противника в районе населенного пункта Граны. Также благодаря использованию беспилотных ударных систем поражена живая сила и точки РЭБ в районе селений Казачья Лопань и Цуповка. Удары пришлись по выявленной радиолокационной станции врага и закрытым огневым позициям.Особенно стоит отметить, что в результате огневых ударов уничтожаются установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Баллистическая ракета "Искандер-М" поразила пусковую установку в районе Володаровки. Момент удара был зафиксирован средствами объективного контроля с нашего разведывательного беспилотника. Затем официальные представители Минобороны РФ сообщили, что за сутки уничтожены три пусковые установки HIMARS и три пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300.Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область заградотряды из Львова, поскольку уровень дезертирства среди украинских подразделений приближается к критическим отметкам. В частности, под Харьков по оперативным данным уже прибыли военнослужащие 17-го центра специального назначения Главного управления военной службы правопорядка ВСУ.Постепенно зашевелился еще один участок фронта на севере Харьковской области. Село Зеленое расположено между населенными пунктами Терновая и Липцы. Этот участок в последнее время был более-менее спокойным, хотя наши военные наносили огневые удары по пунктам временной дислокации противника, по оборонительным линиям. Маневренным ударом с фланга наши штурмовые группы вошли в Зеленое и закрепляются в близлежащих лесополосах. Этот участок находится между двумя другими ключевыми населенными пунктами — Терновой и Липцами. Этот треугольник долгое время считался укрепленным рубежом противника.Продвижение российских войск в этом районе решает две четкие оперативно-тактические задачи. Во-первых, это создание глубокой полосы обеспечения для защиты Белгородской области от обстрелов. Во-вторых, сковать силы противника в районе Волчанска и усилить давление на район обороны ВСУ в направлении Великого Бурлука.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260202/1075114066.html
купянск
россия
оскол
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b137af21bc7a1b563a5636d07a811bdf.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, купянск, россия, оскол, вооруженные силы украины, "ахмат", геннадий алехин, с-300, himars, бпла, дроны, "искандер", харьковская область
Эксклюзив, Спецоперация, Купянск, Россия, Оскол, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", Геннадий Алехин, С-300, HIMARS, БПЛА, дроны, "Искандер", Харьковская область

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Купянском каждый день отправляют 20 ФАБов на позиции "Птиц Мадьяра"

12:41 03.02.2026
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
ВСУ продолжают отчаянно сопротивляться под Купянском. Полная зачистка левого берега Оскола еще не завершена. Обстановка на правом берегу тоже остается очень сложной. Противник пытаются сформировать прочные очаги обороны, засев, в частности, в районе Купянского "Экстрим-парка" вблизи Голубовки. Здесь сосредоточено до двух нацистских батальонов, которым приказано любой ценой удерживать этот участок и блокировать дорогу в Купянск вдоль правого берега Оскола.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Ликвидировать такие опорники врага весьма сложно, учитывая тот факт, что киевский режим не считается с ощутимыми потерями. Особенно эффективно наши войска уничтожают военнослужащих из подразделений "Птиц Мадьяра". Сами медийные украинские офицеры признают, что под Купянском по их пунктам управления БПЛА прилетает по 15−20 ФАБов, что делает работу украинских "птичников" опаснее, чем у штурмовиков. Отдельно уточняется, что командование сил беспилотных систем Украины достаточно оперативно (не больше пяти дней) замещает "двухсотых" и "трехсотых" свежими силами, что, собственно, и позволяет врагу еще держать наиболее важные опорники.
Тем временем нарастают усилия российской армии вблизи границы Харьковской и Белгородской областей. В который раз стоит отметить умелое и эффективное взаимодействие подразделений батальона "Ваха" (спецназ "Ахмат") совместно с воинами 11-й танковой бригады группировки войск "Север". За минувшие двое суток они уничтожили опорные пункты противника в районе населенного пункта Граны. Также благодаря использованию беспилотных ударных систем поражена живая сила и точки РЭБ в районе селений Казачья Лопань и Цуповка. Удары пришлись по выявленной радиолокационной станции врага и закрытым огневым позициям.
Особенно стоит отметить, что в результате огневых ударов уничтожаются установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Баллистическая ракета "Искандер-М" поразила пусковую установку в районе Володаровки. Момент удара был зафиксирован средствами объективного контроля с нашего разведывательного беспилотника. Затем официальные представители Минобороны РФ сообщили, что за сутки уничтожены три пусковые установки HIMARS и три пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300.
Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область заградотряды из Львова, поскольку уровень дезертирства среди украинских подразделений приближается к критическим отметкам. В частности, под Харьков по оперативным данным уже прибыли военнослужащие 17-го центра специального назначения Главного управления военной службы правопорядка ВСУ.
Постепенно зашевелился еще один участок фронта на севере Харьковской области. Село Зеленое расположено между населенными пунктами Терновая и Липцы. Этот участок в последнее время был более-менее спокойным, хотя наши военные наносили огневые удары по пунктам временной дислокации противника, по оборонительным линиям. Маневренным ударом с фланга наши штурмовые группы вошли в Зеленое и закрепляются в близлежащих лесополосах. Этот участок находится между двумя другими ключевыми населенными пунктами — Терновой и Липцами. Этот треугольник долгое время считался укрепленным рубежом противника.
Продвижение российских войск в этом районе решает две четкие оперативно-тактические задачи. Во-первых, это создание глубокой полосы обеспечения для защиты Белгородской области от обстрелов. Во-вторых, сковать силы противника в районе Волчанска и усилить давление на район обороны ВСУ в направлении Великого Бурлука.
Игорь Рублев (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Вчера, 20:10
Военный эксперт Игорь Рублев: Сейчас победа над ВСУ будет зависеть от "Центра", "Днепра" и "Востока"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный обозреватель, автор телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивСпецоперацияКупянскРоссияОсколВооруженные силы Украины"Ахмат"Геннадий АлехинС-300HIMARSБПЛАдроны"Искандер"Харьковская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:35Верховная Рада опустела
14:05Представитель ВС ВСУ Игнат продолжает жаловаться на ВС РФ
14:00НАТО обещает весну, Россия дарит незабываемую зиму. Хроника событий на 14:00 3 февраля
13:52"Эффективный менеджер" из окружения Зеленского не спешит на Украину
13:50Харьковское направление. ВС РФ продвигаются почти на всех участках
13:42Госдолг Украины за год вырос почти на треть
13:24Повторяем подвиг наших дедов: "Закат" о музее отряда "БАРС-11"
13:113 февраля 2026 года, утренний эфир
13:07Кремль высказался о составе российской делегации на новых переговорах по Украине
13:02Генсек НАТО заявляет о поддержке киевского режима в Верховной Раде Украины
12:45ВСУ атаковали МФЦ и продуктовый магазин в Новой Каховке, погибли люди
12:41Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Купянском каждый день отправляют 20 ФАБов на позиции "Птиц Мадьяра"
12:39Минобороны РФ рассказало об эффекте ночного массированного удара по военным объектам на Украине
12:242 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:16Зеленский подсчитал выпущенные по энергетике российские ракеты. Главные новости к этому часу
12:06Пуля не решила вопрос с Трампом: Сергейцев объяснил, что может убить президента США
11:40Шмыгаль подтвердил прилеты по электростанциям и ТЭЦ
10:53Ремонт школ и детсадов. Успехи новых регионов России
10:11Харьковская ТЭЦ получила серьезные повреждения. Главные новости к этому часу
10:00"Энергетический цунами", города России в деле Эпштейна и формула мира. Хроника событий на утро 3 февраля
Лента новостейМолния