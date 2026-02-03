https://ukraina.ru/20260203/1075149392.html

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Купянском каждый день отправляют 20 ФАБов на позиции "Птиц Мадьяра"

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

эксклюзив

спецоперация

купянск

россия

оскол

вооруженные силы украины

"ахмат"

геннадий алехин

с-300

himars

ВСУ продолжают отчаянно сопротивляться под Купянском. Полная зачистка левого берега Оскола еще не завершена. Обстановка на правом берегу тоже остается очень сложной. Противник пытаются сформировать прочные очаги обороны, засев, в частности, в районе Купянского "Экстрим-парка" вблизи Голубовки. Здесь сосредоточено до двух нацистских батальонов, которым приказано любой ценой удерживать этот участок и блокировать дорогу в Купянск вдоль правого берега Оскола.Ликвидировать такие опорники врага весьма сложно, учитывая тот факт, что киевский режим не считается с ощутимыми потерями. Особенно эффективно наши войска уничтожают военнослужащих из подразделений "Птиц Мадьяра". Сами медийные украинские офицеры признают, что под Купянском по их пунктам управления БПЛА прилетает по 15−20 ФАБов, что делает работу украинских "птичников" опаснее, чем у штурмовиков. Отдельно уточняется, что командование сил беспилотных систем Украины достаточно оперативно (не больше пяти дней) замещает "двухсотых" и "трехсотых" свежими силами, что, собственно, и позволяет врагу еще держать наиболее важные опорники.Тем временем нарастают усилия российской армии вблизи границы Харьковской и Белгородской областей. В который раз стоит отметить умелое и эффективное взаимодействие подразделений батальона "Ваха" (спецназ "Ахмат") совместно с воинами 11-й танковой бригады группировки войск "Север". За минувшие двое суток они уничтожили опорные пункты противника в районе населенного пункта Граны. Также благодаря использованию беспилотных ударных систем поражена живая сила и точки РЭБ в районе селений Казачья Лопань и Цуповка. Удары пришлись по выявленной радиолокационной станции врага и закрытым огневым позициям.Особенно стоит отметить, что в результате огневых ударов уничтожаются установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Баллистическая ракета "Искандер-М" поразила пусковую установку в районе Володаровки. Момент удара был зафиксирован средствами объективного контроля с нашего разведывательного беспилотника. Затем официальные представители Минобороны РФ сообщили, что за сутки уничтожены три пусковые установки HIMARS и три пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300.Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область заградотряды из Львова, поскольку уровень дезертирства среди украинских подразделений приближается к критическим отметкам. В частности, под Харьков по оперативным данным уже прибыли военнослужащие 17-го центра специального назначения Главного управления военной службы правопорядка ВСУ.Постепенно зашевелился еще один участок фронта на севере Харьковской области. Село Зеленое расположено между населенными пунктами Терновая и Липцы. Этот участок в последнее время был более-менее спокойным, хотя наши военные наносили огневые удары по пунктам временной дислокации противника, по оборонительным линиям. Маневренным ударом с фланга наши штурмовые группы вошли в Зеленое и закрепляются в близлежащих лесополосах. Этот участок находится между двумя другими ключевыми населенными пунктами — Терновой и Липцами. Этот треугольник долгое время считался укрепленным рубежом противника.Продвижение российских войск в этом районе решает две четкие оперативно-тактические задачи. Во-первых, это создание глубокой полосы обеспечения для защиты Белгородской области от обстрелов. Во-вторых, сковать силы противника в районе Волчанска и усилить давление на район обороны ВСУ в направлении Великого Бурлука.

купянск

россия

оскол

харьковская область

2026

эксклюзив, спецоперация, купянск, россия, оскол, вооруженные силы украины, "ахмат", геннадий алехин, с-300, himars, бпла, дроны, "искандер", харьковская область