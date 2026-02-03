https://ukraina.ru/20260203/1075149392.html
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/11/1073255751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_65eb63c0be1981bf4ae3f0553b5cee7b.png
ВСУ продолжают отчаянно сопротивляться под Купянском. Полная зачистка левого берега Оскола еще не завершена. Обстановка на правом берегу тоже остается очень сложной. Противник пытаются сформировать прочные очаги обороны, засев, в частности, в районе Купянского "Экстрим-парка" вблизи Голубовки. Здесь сосредоточено до двух нацистских батальонов, которым приказано любой ценой удерживать этот участок и блокировать дорогу в Купянск вдоль правого берега Оскола.Ликвидировать такие опорники врага весьма сложно, учитывая тот факт, что киевский режим не считается с ощутимыми потерями. Особенно эффективно наши войска уничтожают военнослужащих из подразделений "Птиц Мадьяра". Сами медийные украинские офицеры признают, что под Купянском по их пунктам управления БПЛА прилетает по 15−20 ФАБов, что делает работу украинских "птичников" опаснее, чем у штурмовиков. Отдельно уточняется, что командование сил беспилотных систем Украины достаточно оперативно (не больше пяти дней) замещает "двухсотых" и "трехсотых" свежими силами, что, собственно, и позволяет врагу еще держать наиболее важные опорники.Тем временем нарастают усилия российской армии вблизи границы Харьковской и Белгородской областей. В который раз стоит отметить умелое и эффективное взаимодействие подразделений батальона "Ваха" (спецназ "Ахмат") совместно с воинами 11-й танковой бригады группировки войск "Север". За минувшие двое суток они уничтожили опорные пункты противника в районе населенного пункта Граны. Также благодаря использованию беспилотных ударных систем поражена живая сила и точки РЭБ в районе селений Казачья Лопань и Цуповка. Удары пришлись по выявленной радиолокационной станции врага и закрытым огневым позициям.Особенно стоит отметить, что в результате огневых ударов уничтожаются установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Баллистическая ракета "Искандер-М" поразила пусковую установку в районе Володаровки. Момент удара был зафиксирован средствами объективного контроля с нашего разведывательного беспилотника. Затем официальные представители Минобороны РФ сообщили, что за сутки уничтожены три пусковые установки HIMARS и три пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300.Командование ВСУ перебрасывает в Харьковскую область заградотряды из Львова, поскольку уровень дезертирства среди украинских подразделений приближается к критическим отметкам. В частности, под Харьков по оперативным данным уже прибыли военнослужащие 17-го центра специального назначения Главного управления военной службы правопорядка ВСУ.Постепенно зашевелился еще один участок фронта на севере Харьковской области. Село Зеленое расположено между населенными пунктами Терновая и Липцы. Этот участок в последнее время был более-менее спокойным, хотя наши военные наносили огневые удары по пунктам временной дислокации противника, по оборонительным линиям. Маневренным ударом с фланга наши штурмовые группы вошли в Зеленое и закрепляются в близлежащих лесополосах. Этот участок находится между двумя другими ключевыми населенными пунктами — Терновой и Липцами. Этот треугольник долгое время считался укрепленным рубежом противника.Продвижение российских войск в этом районе решает две четкие оперативно-тактические задачи. Во-первых, это создание глубокой полосы обеспечения для защиты Белгородской области от обстрелов. Во-вторых, сковать силы противника в районе Волчанска и усилить давление на район обороны ВСУ в направлении Великого Бурлука.
полковник запаса, ветеран боевых действий
