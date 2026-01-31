https://ukraina.ru/20260131/seryy-kardinal-trampa-dzhared-kushner-chto-svyazyvaet-ego-s-kolomoyskim-1075044173.html

"Серый кардинал" Трампа Джаред Кушнер: что связывает его с Коломойским*?

В декабре и январе дважды побывал в Москве новый переговорщик от США — Джаред Кушнер

В декабре Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф провели на переговорах в Кремле с президентом России около пяти часов. Предварительно плотно отобедав в московском ресторане (знаменитый "обед с посикунчиками").Тогда это был уже шестой за год визит в Россию Стивена Уиткоффа. И первый — Кушнера.21–22 января Кушнер с Уиткоффом опять были в Москве. Переговоры в Кремле продолжались четыре часа.Сразу после этого Кушнер с Уиткоффом отправились в Абу-Даби, где состоялись трёхсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины.До этого, в ноябре, Кушнер и Уиткофф встречались с украинской делегацией в Майами.При этом у Джареда Кушнера, в отличие от Уиткоффа, нет никакой официальной должности в администрации Трампа.Кто же такой Джаред Кушнер, какова его роль в переговорах и как он связан с украинским олигархом Игорем Коломойским*?Для ответов на эти вопросы надо посмотреть, чем Джаред Кушнер занимался раньше и какова история его семьи.Зять ТрампаОсновная работа Джареда сегодня — управление фондом с миллиардными инвестициями, а также собственными вложениями в недвижимость. И конечно, он знаменит в первую очередь тем, что является зятем Трампа, женат на его дочери Иванке.В самом начале прошлого президентского срока Трамп очевидно возлагал большие надежды на Джареда Кушнера и свою дочь Иванку.Иванка тогда получила должность советника президента и её уже начали льстиво называть в прессе "будущим президентом США".Джаред получил должность главного советника президента и занял в Белом доме кабинет, который находится ближе всех других к Овальному кабинету (где располагается сам президент).В Израиле раздавались радостные голоса: "Кушнер — это Машиах сегодня!" "Машиах" означает "мессия".Джареду в команде Трампа "нарезали" задачи, которые требовали огромных знаний, опыта, навыков государственного управления. Забегая вперёд, надо сказать, что ничего из перечисленного у Джареда Кушнера не было.Но на самом деле непонятно, кто бы мог в принципе справиться с таким объёмом работы.Кушнеру поручили заниматься регулированием отношений с Израилем, реформой государственного аппарата, цифровой трансформацией страны, дипломатией на Ближнем Востоке, торговыми соглашениями США с другими странами.Он должен был также организовать строительство стены на границе с Мексикой, реформу полиции, реформу медицины, решить проблему с наркотиками, реформировать систему уголовного права и заниматься соцобеспечением ветеранов. И это далеко не полный список задач.Такое впечатление, что Трамп собирался играть целыми днями в гольф, оставив управление страной на Джареда Кушнера.Первым делом Кушнер и его жена Иванка арендовали тогда в Вашингтоне огромный роскошный дом (650 метров) и зажили на широкую ногу: балы, приёмы, развлечения, "сливки общества".Иногда Джаред занимался делами и тогда "поражал всех своей креативностью". Например, во время переговоров с представителями Мексики и Канады о торговле между странами Кушнер просто набросал "креативное решение" на салфетке и вручил его участникам встречи.Видимо, "план важного торгового соглашения" так и остался на салфетке, потому что никаких особых торговых проблем с Мексикой и Канадой тогда решить не удалось (как впрочем, и сейчас).Героически описывает сам Кушнер в своей книге "Разрывая историю" свою борьбу с пандемией. В США не хватало обычных масок, и тогда Джаред взял лучшего юриста, снабженца МЧС и главного финансиста правительства и решительно взялся за дело!То есть вопрос, который должны были решать клерки от здравоохранения, решали лучшие менеджеры США и главный советник президента. Если кого-то интересует результат: они справились. Медицинские маски в должном количестве нашлись.Соглашения Авраама и КушнераНо кое-что Джаред, безусловно, в итоге сделал. Его "неформальный подход" к государственным делам, как ни странно, всё же пригодился.Трамп заявил о том, что Джаред стал главным архитектором "Авраамовых соглашений" между Израилем и странами Ближнего Востока.В итоге эти соглашения оказались банальной торговой сделкой.Дальнейшая судьба "торговых сделок" остаётся неясной. В краткосрочной перспективе они моментально улучшили объём торговли (между Израилем и ОАЭ в первый год — на 16 процентов). Но будет ли эффект для будущего — сомнительно.Сегодня об "Авраамовых соглашениях" даже особо никто и не вспоминает.Зато у Джареда Кушнера после окончания президентского срока Трампа появился фонд, в котором оказалось 5,4 миллиарда долларов.В фонде находятся деньги суверенного фонда Саудовской Аравии, Катара, Абу-Даби и частных инвесторов.Кому принадлежат деньги фонда на самом деле и кто ими управляет? Официально — Джаред Кушнер, а реального положения дел не знает никто.Это очень странный фонд. Он никуда не инвестирует. Сам Джаред получает при этом десятки миллионов гонораров ежегодно за управление фондом."Похоже, это деньги просто так", — констатировали в "Уолл стрит Джорнэл". Эти миллиарды, пишет американское издание, должны были завоевать расположение Дональда Трампа, если бы он вернулся в Белый дом.И Трамп, как мы знаем, вернулся.Так что в одном случае Кушнера можно определённо назвать эффективным менеджером: он эффективный лоббист интересов Трампа и всей семьи. Как минимум, на Ближнем Востоке.Газа — РивьераТогда же, восемь лет назад, Джаред представил свой "простой и понятный" план урегулирования палестино-израильского конфликта.Палестинцев он предложил переселить в пустыню Негев. А сектор Газа застроить отелями и виллами.Прошло восемь лет. План Джареда не претерпел изменений. Просто палестинцев никак не получается куда-нибудь выгнать.А "отличный" план по застройке сектора Газа небоскрёбами Кушнера — всё так же радует глаз на картинках.И про него по-прежнему говорят: "это не мирный план, а брошюра застройщика".Однако надо признать, что "застройщики" (Уиткофф с Кушнером) всё-таки добились окончания конфликта в Газе в 2025 году и возвращения израильских заложников.Как бы там ни было, при всех "планах, написанных на салфетках", эта неформальная дипломатия имеет эффект. Пусть и не до конца, пусть временный, но всё-таки мир в Газе наступил.Таковы же были и другие планы Кушнера (правда, уже без мирного урегулирования). Например, строительство очередной "Башни Трампа" на месте бывшего здания Министерства обороны Сербии.Это ещё одна эффективная роль Кушнера: застройщик и девелопер, привлекающий инвестиции под проекты.Однако после окончания первого срока президентства Трампа Кушнеры переехали в Майами и решили "посвятить себя семье и бизнесу".Ходили слухи, что именно Кушнер, который отвечал за выборы, проиграл в 2020 году кампанию Байдену и демократам.Есть и ещё одна причина: в 2019 году у Кушнера был диагностирован рак щитовидной железы, и в 2022 году он перенёс вторую операцию.Семья: история с папой Кушнером и домом 666Джаред уже родился в семье миллионера. Его бабушка и дедушка во время войны находились в партизанском отряде в Белоруссии. Потом эмигрировали в США, дедушка взял фамилию бабушки.Так что Кушнеры на самом деле — Берковичи.Семья разбогатела, скупая недвижимость. И третье поколение — Джаред, его брат и сёстры уже совершенно не знали нужды.Ходили слухи, что в университет папа Чарльз Кушнер устроил Джареда учиться за щедрые пожертвования (2,5 миллиона долларов).Но потом произошла довольно неприятная семейная история. Чарльз Кушнер предложил какую-то сделку своему брату Мюррею, тот отказался. Их сестра встала на сторону Мюррея.Семья в итоге объединилась против Чарльза и написала на него заявление в налоговые службы о неуплате налогов.Тогда Чарльз нанял проститутку, подослал её к мужу сестры, записал видео и отправил на семейный праздник.В итоге Чарльз Кушнер оказался в тюрьме. Пробыл он там около года. А за это время его сын Джаред, которому было тогда 26 лет, приобрёл "самое дорогое здание Нью-Йорка" — офисное здание номер 666 на Пятой авеню.Дом был куплен за 1,8 миллиарда, естественно, в кредит. Почти сразу после покупки он значительно подешевел. Выплаты по кредитам в итоге превысили доходы от сдачи помещений в аренду.История с этим домом счастливо разрешилась только после избрания Трампа президентом.Трамп, кстати, помиловал папу Джареда. Сегодня Чарльз Кушнер — посол США во Франции.Примерно так же выглядели и остальные сделки "удачливого девелопера". Покупка зданий в кредит, перепродажа, новые кредиты. Где-то выигрыш, где-то проигрыш.Но примерно тем же самым занимался всю жизнь и Трамп, и другой "переговорщик-девелопер" Стивен Уиткофф.Это одна и та же среда "брокеров-застройщиков", в их бизнесе вообще главное — это выгодные кредиты. У Джареда Кушнера и сегодня около 700 миллионов кредитов.Брокер и дипломатНо в чём же заключаются таланты Джареда Кушнера и почему ему поручается дипломатическая работа?Он перестал сегодня быть государственным служащим, но остаётся переговорщиком, "брокером", как его называют в американской прессе.Один из ответов — парадоксальный. А кому ещё можно поручить в США эти совершенно необычные переговоры?Госдеп США пока что не демонстрирует необходимого уровня компетентности.Кстати, и когда на Джареда Кушнера свалили огромный объём работы на прошлом сроке Трампа, это тоже было сделано по причине "некому поручить".Второй ответ — в тех фигурах, которые за ним стоят. И это далеко не только, и может быть, даже не столько "папочка Трамп".Да, Джаред служит как бы гарантией личного присутствия Трампа, как блокнот президента США в руках Стива Уиткоффа. Но Джаред Кушнер — гарантия присутствия не только Трампа.Начиная с "Авраамовых соглашений", а может быть, и раньше, важные отношения связывают Кушнера с руководством ОАЭ и других стран Ближнего Востока.Очевидно, что сейчас происходит работа над целой серией договоров, и обсуждается во время переговоров, в которых участвуют Уиткофф и Кушнер, не только Украина.Кушнер имеет большой опыт в неформальных переговорах.Ну а искать "переговорные окна" и продолжать контролировать ситуацию даже во время кризиса он точно умеет. В бизнесе ему пришлось пережить много бурь и штормов (с переменным успехом, но закалка точно есть).Много шипения доносится из бюрократического и дипломатического лагеря США. Одна из газет привела такую реплику: "раньше по Ирану работали 150 дипломатов, а теперь решает один Кушнер".Но очевидно же, что "решает" не Кушнер. Его задача: правильно донести информацию.А то, что профессиональные дипломаты оказались не у дел и Уиткофф с Кушнером заменяют собой целый Госдеп США — так это может быть, даже лучше?Они больше склонны к компромиссам и имеют больше желания "заключить сделку".Как отмечает Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике":"Уиткофф и Кушнер, эти деловые люди, реально спасают жизни. При этом вполне возможно, что потом на развитии этих договорённостей Кушнер зарабатывает огромные деньги".Кушнер и Коломойский*Ну а что же связывает Кушнера и украинского олигарха Коломойского?Они оба имеют отношение к иудейскому религиозному движению "Хабад".Кушнер был членом "Хабада" и даже проводил свадьбу с Иванкой по канонам "Хабад-Любавич". Иванка для этого, естественно, приняла иудаизм, тоже в движении "Хабад".Сегодня Кушнер принадлежит к движению "ортодоксальный модернизм в иудаизме", которое включает множество направлений.Украинский олигарх Игорь Коломойский, который сегодня сидит в СИЗО в Киеве, тоже принадлежит (или принадлежал) движению "Хабад".Главный раввин города Днепропетровск Шмуэль Каминецкий, безусловно, близко знаком и с Коломойским, и с Кушнером.В Днепропетровске построена синагога "Золотая роза", в которой находится персональное кресло Коломойского (он сделал богатые пожертвования).А штаб-квартира движения "Хабад-Любавич" находится в Нью-Йорке. Кушнер и его жена были прихожанами синагоги "Хабад" в Вашингтоне.Когда раввин Каминецкий, личный посланник Любавичского ребе, высказал нашумевшее предположение, что война закончится к 15 января 2026 года, он сослался на "влиятельных людей в Европе". Специально подчеркнув, что это не его "духовное видение", а поступившая к нему информация.Такое же предположение делала в октябре 2025 года Юлия Тимошенко: "конец войны не за горами".Нет, Юлия Владимировна вроде бы не посещает синагогу. По крайней мере, об этом ничего не известно. Но она из того же "днепропетровского клана".Пока что дата оказалась неверной. Но посмотрим, что будет дальше и какие предложения сделает "серый кардинал" Трампа и не только одного Трампа — Джаред Кушнер.Судя по его предыдущему переговорному опыту, он обычно находит "слабое звено" и работает с ним.На этот раз "слабое звено" всем известно — это Украина.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Стивен Уиткофф - Трамп номер два, главный переговорщик США. В чем его секрет

