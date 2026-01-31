https://ukraina.ru/20260131/rebyata-sidite-i-ne-dergaytes-lukyanov-rasckazal-pro-glavnuyu-tsel-trampa-v-venesuele-1074872531.html
"Ребята, сидите и не дергайтесь": Лукьянов расcказал про главную цель Трампа в Венесуэле
США в Венесуэле преследуют прагматичные цели, главная из которых — контроль над нефтью. Вашингтон демонстрирует силу, но избегает полномасштабной оккупации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
новости
сша
венесуэла
вашингтон
дональд трамп
украина.ру
латинская америка
нефть
нападение
главные новости
Нападение США на Венесуэлу является грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД России Сергей Лавров 22 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.Отвечая на вопрос о целях Штатов в Венесуэле, Лукьянов процитировал президента США Дональда Трампа: "Что хотят американцы от Венесуэлы? "Вы там сами разберитесь, но мы хотим, чтобы условия были для нас выгодны". Неслучайно Трамп говорит про нефть". При этом соратники пытаются поправлять американского лидера: не только же нефть, там были нарушены демократические процедуры. А Трамп отвечает: "Ну, это да, но вот же нефть", — рассказал эксперт.Эксперт подчеркнул прагматичный характер операции. "Венесуэла американцам была нужна, чтобы показать: "Ребята, сидите и не дергайтесь. Нам нужно вот это и вот то. Давайте обсудим". В какой-то степени это работает", — заключил собеседник издания.
Нападение США на Венесуэлу является грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД России Сергей Лавров 22 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Отвечая на вопрос о целях Штатов в Венесуэле, Лукьянов процитировал президента США Дональда Трампа: "Что хотят американцы от Венесуэлы? "Вы там сами разберитесь, но мы хотим, чтобы условия были для нас выгодны". Неслучайно Трамп говорит про нефть".
При этом соратники пытаются поправлять американского лидера: не только же нефть, там были нарушены демократические процедуры. А Трамп отвечает: "Ну, это да, но вот же нефть", — рассказал эксперт.
Эксперт подчеркнул прагматичный характер операции. "Венесуэла американцам была нужна, чтобы показать: "Ребята, сидите и не дергайтесь. Нам нужно вот это и вот то. Давайте обсудим". В какой-то степени это работает", — заключил собеседник издания.