"Ребята, сидите и не дергайтесь": Лукьянов расcказал про главную цель Трампа в Венесуэле - 31.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260131/rebyata-sidite-i-ne-dergaytes-lukyanov-rasckazal-pro-glavnuyu-tsel-trampa-v-venesuele-1074872531.html
"Ребята, сидите и не дергайтесь": Лукьянов расcказал про главную цель Трампа в Венесуэле
"Ребята, сидите и не дергайтесь": Лукьянов расcказал про главную цель Трампа в Венесуэле - 31.01.2026 Украина.ру
"Ребята, сидите и не дергайтесь": Лукьянов расcказал про главную цель Трампа в Венесуэле
США в Венесуэле преследуют прагматичные цели, главная из которых — контроль над нефтью. Вашингтон демонстрирует силу, но избегает полномасштабной оккупации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
2026-01-31T05:30
2026-01-31T05:30
новости
сша
венесуэла
вашингтон
дональд трамп
украина.ру
латинская америка
нефть
нападение
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_0:9:1250:712_1920x0_80_0_0_a967b87ac3bd8ff6df735565ebeb6d3f.jpg
Нападение США на Венесуэлу является грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД России Сергей Лавров 22 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.Отвечая на вопрос о целях Штатов в Венесуэле, Лукьянов процитировал президента США Дональда Трампа: "Что хотят американцы от Венесуэлы? "Вы там сами разберитесь, но мы хотим, чтобы условия были для нас выгодны". Неслучайно Трамп говорит про нефть". При этом соратники пытаются поправлять американского лидера: не только же нефть, там были нарушены демократические процедуры. А Трамп отвечает: "Ну, это да, но вот же нефть", — рассказал эксперт.Эксперт подчеркнул прагматичный характер операции. "Венесуэла американцам была нужна, чтобы показать: "Ребята, сидите и не дергайтесь. Нам нужно вот это и вот то. Давайте обсудим". В какой-то степени это работает", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
сша
венесуэла
вашингтон
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068153093_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_d26b8d2700f4d02f80b1cb9387c6ad34.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, венесуэла, вашингтон, дональд трамп, украина.ру, латинская америка, нефть, нападение, главные новости, главное, ресурсы, новости россии
Новости, США, Венесуэла, Вашингтон, Дональд Трамп, Украина.ру, Латинская Америка, нефть, нападение, Главные новости, главное, ресурсы, новости России

"Ребята, сидите и не дергайтесь": Лукьянов расcказал про главную цель Трампа в Венесуэле

05:30 31.01.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
США в Венесуэле преследуют прагматичные цели, главная из которых — контроль над нефтью. Вашингтон демонстрирует силу, но избегает полномасштабной оккупации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов
Нападение США на Венесуэлу является грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД России Сергей Лавров 22 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.
Отвечая на вопрос о целях Штатов в Венесуэле, Лукьянов процитировал президента США Дональда Трампа: "Что хотят американцы от Венесуэлы? "Вы там сами разберитесь, но мы хотим, чтобы условия были для нас выгодны". Неслучайно Трамп говорит про нефть".
При этом соратники пытаются поправлять американского лидера: не только же нефть, там были нарушены демократические процедуры. А Трамп отвечает: "Ну, это да, но вот же нефть", — рассказал эксперт.
Эксперт подчеркнул прагматичный характер операции. "Венесуэла американцам была нужна, чтобы показать: "Ребята, сидите и не дергайтесь. Нам нужно вот это и вот то. Давайте обсудим". В какой-то степени это работает", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАВенесуэлаВашингтонДональд ТрампУкраина.руЛатинская АмериканефтьнападениеГлавные новостиглавноересурсыновости России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Блэкаут на Украине. Итоги 31 января
18:13Россия бьёт по портам, власти рубят парки на дрова. Что происходит в Одессе
18:08Пряник для Трампа. Чем Зеленский решил искушать хозяина Белого дома
18:03На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
17:55Морпехи угнали два Хамви. Военкор Александр Коц рассказал необычную фронтовую историю
17:48Украинский мирный процесс: логика сторон
17:36Армия России ударила по военной логистике и технике ВСУ в Днепропетровской области
17:20На Славянском направлении армия России ведёт бои за Красный Лиман
17:00Россию опозорили: вся Украина празднует успешную спецоперацию "энергетическое перемирие"
16:37Никакой Украины в ЕС, в 2027-ом! За что Мерц обозлился на Украину
16:02Материализация "жёлтой опасности"
16:00Молодогвардейцы настоящие и мнимые
15:46Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа?
15:26Le monde прокомментировала сегодняшние отключения электроэнергии на Украине. Главное к этому часу
15:21Пора готовиться к жизни в каменном веке. Что происходит во Львове
15:18Власти Черниговской области заявили о переводе больниц и коммунальных объектов на генераторы
15:14На Украину идут арктические морозы. Спасет ли энергетическое перемирие
15:03ВС РФ активно продвигаются на Добропольском направлении
14:51Какие страны хотят видеть Украину в ЕС и что на переговорах в Абу-даби делают военные — Баширов
14:26Нардеп: Света и воды на Украине может не быть более суток
Лента новостейМолния