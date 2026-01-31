https://ukraina.ru/20260131/rebyata-sidite-i-ne-dergaytes-lukyanov-rasckazal-pro-glavnuyu-tsel-trampa-v-venesuele-1074872531.html

"Ребята, сидите и не дергайтесь": Лукьянов расcказал про главную цель Трампа в Венесуэле

"Ребята, сидите и не дергайтесь": Лукьянов расcказал про главную цель Трампа в Венесуэле

США в Венесуэле преследуют прагматичные цели, главная из которых — контроль над нефтью. Вашингтон демонстрирует силу, но избегает полномасштабной оккупации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов

Нападение США на Венесуэлу является грубым вооруженным вторжением с десятками убитых и раненых, заявил глава МИД России Сергей Лавров 22 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.Отвечая на вопрос о целях Штатов в Венесуэле, Лукьянов процитировал президента США Дональда Трампа: "Что хотят американцы от Венесуэлы? "Вы там сами разберитесь, но мы хотим, чтобы условия были для нас выгодны". Неслучайно Трамп говорит про нефть". При этом соратники пытаются поправлять американского лидера: не только же нефть, там были нарушены демократические процедуры. А Трамп отвечает: "Ну, это да, но вот же нефть", — рассказал эксперт.Эксперт подчеркнул прагматичный характер операции. "Венесуэла американцам была нужна, чтобы показать: "Ребята, сидите и не дергайтесь. Нам нужно вот это и вот то. Давайте обсудим". В какой-то степени это работает", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Совет мира — плод тщеславия Трампа. Федор Лукьянов о многополярной гегемонии США и игре вокруг Украины" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Николай Доронин: Европа вооружается, чтобы победить Трампа в гонке за Арктику и вытеснить оттуда Россию" на сайте Украина.ру.

