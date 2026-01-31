https://ukraina.ru/20260131/predsedatel-zemnogo-shara-ischenko-raskryl-kakuyu-rol-otvel-sebe-tramp-v-sovete-mira-1074940253.html

Председатель земного шара: Ищенко раскрыл, какую роль отвел себе Трамп в Совете мира

Инициатива Дональда Трампа по созданию "Совета мира" направлена на восстановление американского господства в упрощенном формате, но не имеет шансов на реализацию из-за отсутствия у США достаточных ресурсов и желания других стран. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-01-31T04:30

Комментируя идею создания Совета мира, Ищенко оценил инициативу Дональда Трампа. "Идея неплохая. Совет мира – это восстановление американской гегемонии без всяких усилий", — сказал эксперт.Он раскрыл механизм, заложенный в уставе организации. "В соответствии с уставом этого объединения, который Трамп утвердил сам для себя, он там председатель и сам утверждает все решения Совета", — пояснил политолог.Однако Ищенко указал на главные препятствия. "Но как убедить всех согласиться с этим? Есть Совбез ООН, он всех устраивает. Зачем мировым лидером Трамп в качестве председателя земного шара?", — заявил он.Ключевой проблемой эксперт назвал нехватку сил у Вашингтона. "Тем более, у США нет достаточного ресурса, чтобы решения всех этих советов воплощать в жизнь", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США надо не в авантюры лезть, а отказаться от всего, как это когда-то сделала Россия" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты политики США — в статье "Израиль, как потенциальная жертва ближневосточной политики США" на сайте Украина.ру.

