Как распоряжаться собственной свободой и нужна ли она Европе — Захарова - 31.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260131/kak-rasporyazhatsya-sobstvennoy-svobodoy-i-nuzhna-li-ona-evrope--zakharova-1075041455.html
Как распоряжаться собственной свободой и нужна ли она Европе — Захарова
Как распоряжаться собственной свободой и нужна ли она Европе — Захарова - 31.01.2026 Украина.ру
Как распоряжаться собственной свободой и нужна ли она Европе — Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 30 января ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, почему в... Украина.ру, 31.01.2026
2026-01-31T10:48
2026-01-31T10:48
видео
европа
россия
сша
мария захарова
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1f/1075041312_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f441065fec538369151cb9fc4510f703.png
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 30 января ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, почему в Европе заговорили о рабской зависимости от США и предостерегли Трампа от вероятности стать монстром.
европа
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1f/1075041312_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13afeffa74f308b7434982eb6b9c07c5.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, европа, россия, сша, мария захарова, дональд трамп, украина.ру, видео
Видео, Европа, Россия, США, Мария Захарова, Дональд Трамп, Украина.ру

Как распоряжаться собственной свободой и нужна ли она Европе — Захарова

10:48 31.01.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 30 января ответила на вопрос корреспондента издания Украина.ру Анны Черкасовой о том, почему в Европе заговорили о рабской зависимости от США и предостерегли Трампа от вероятности стать монстром.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоЕвропаРоссияСШАМария ЗахароваДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:46Блэкаут на Украине. Итоги 31 января
18:13Россия бьёт по портам, власти рубят парки на дрова. Что происходит в Одессе
18:08Пряник для Трампа. Чем Зеленский решил искушать хозяина Белого дома
18:03На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
17:55Морпехи угнали два Хамви. Военкор Александр Коц рассказал необычную фронтовую историю
17:48Украинский мирный процесс: логика сторон
17:36Армия России ударила по военной логистике и технике ВСУ в Днепропетровской области
17:20На Славянском направлении армия России ведёт бои за Красный Лиман
17:00Россию опозорили: вся Украина празднует успешную спецоперацию "энергетическое перемирие"
16:37Никакой Украины в ЕС, в 2027-ом! За что Мерц обозлился на Украину
16:02Материализация "жёлтой опасности"
16:00Молодогвардейцы настоящие и мнимые
15:46Председатель Земного шара. Кто остановит Трампа?
15:26Le monde прокомментировала сегодняшние отключения электроэнергии на Украине. Главное к этому часу
15:21Пора готовиться к жизни в каменном веке. Что происходит во Львове
15:18Власти Черниговской области заявили о переводе больниц и коммунальных объектов на генераторы
15:14На Украину идут арктические морозы. Спасет ли энергетическое перемирие
15:03ВС РФ активно продвигаются на Добропольском направлении
14:51Какие страны хотят видеть Украину в ЕС и что на переговорах в Абу-даби делают военные — Баширов
14:26Нардеп: Света и воды на Украине может не быть более суток
Лента новостейМолния