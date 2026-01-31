https://ukraina.ru/20260131/rossiyu-opozorili-vsya-ukraina-prazdnuet-uspeshnuyu-spetsoperatsiyu-energeticheskoe-peremirie-1075052008.html

Россию опозорили: вся Украина празднует успешную спецоперацию "энергетическое перемирие"

Россию опозорили: вся Украина празднует успешную спецоперацию "энергетическое перемирие" - 31.01.2026 Украина.ру

Россию опозорили: вся Украина празднует успешную спецоперацию "энергетическое перемирие"

Как известно всем жителям Малой Арнаутской улицы в Одессе, заканчивающееся завтра "энергетическое перемирие" жестоко опозорило Россию и лично Путина, и откинуло успехи российских войск минимум на сто лет назад.

2026-01-31T17:00

2026-01-31T17:00

2026-01-31T17:03

украина

киев

россия

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ес

вкс

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1c/1074915736_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96bd97eb3ce1cbc0dd1fc6b2cd2a9ec0.jpg

Украинские источники торжествующе сообщают, что перемирие запросил не Киев, где по большой нужде уже ходят в лотки с кошачьим наполнителем, а Москва, потому что деморализованные солдаты уже устали пускать ракеты и дроны, да и самих ракет и дронов осталось всего на три Украины.Всем сразу было понятно, что россияне глупы как валенки, потому что прекратили удары по энергетике на целых три дня, потому что за это время можно высадиться на Луну и разморозить несколько унитазов в Киеве.Как и предсказывалось, на Украине не теряли драгоценное время зря и использовали отсутствие ударов по энергосистеме на всю катушку, о чем сегодня наперебой рассказывают местные СМИ:- Из-за серьезной проблемы в энергосистеме экстренные отключения света введены в большинстве регионов Украины;- В Киеве не работает метро, почти везде перебои с отоплением и пропала вода (гарантирована заморозка канализации и эпидемии весной);- В Харькове тоже встала подземка, а часть районов осталась без света из-за скачков напряжения;- В Винницкой области отключилась главная водопроводная станция, в Сумской - остановились объекты водоканала и троллейбусы, в Житомирской встали поезда и трамваи, во Львове перебои с напряжением, в Одессе введены экстренные отключения электроэнергии;- Произошло аварийное отключение энергоблока на Южноукраинской АЭС и экстренно понижена мощность на энергоблоках Ровенской АЭС.И все это удалось сделать всего за пару дней, пока ударов не было и Путин считал, что перемирие идет успешно.Французское издание Le Monde сегодня заявило, что "сбои в подаче электричества, воды и тепла произошли в отсутствие обстрелов, что лишь подтверждает глубокую деградацию и уязвимость энергетической инфраструктуры Украины, которая находится на грани коллапса", но это естественно вранье, потому что в стране, которую просто на коленях уговаривают приняться в Евросоюз, такого просто не может быть и все идет очень успешно и по плану.Очевидный успех озвучил Зеленский: по его словам, обведенные вокруг пальца русские во время паузы вынужденно переориентировались "на удары по логистике и узловым станциям".Тут крыть вообще нечем: действительно, связанные по рукам и ногам российские ВКС начали нехотя, но системно выносить украинскую железнодорожную инфраструктуру, подвижный состав и ремонтные мощности, что резко повлияло на возможности военной логистики. По сообщениям с мест, например, "РФ весь день обстреливает железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области", после чего "Укрзалізниця" сообщила, что нарушено сообщение между Днепропетровском и Запорожьем. До кучи в этом же районе россияне разнесли на кирпичи один из основных логистических узлов ВСУ — Синельниково. Параллельно пришли новости о том, что русские нелюди коварно уничтожили состав с воспитателями дитячих садочков, в результате чего посыпались некрологи личного состава 17 центра СпН главного управления ВСП. Минобороны России также сообщило, что раз энергетическая инфраструктура Украины пока "в домике", от нечего делать русские нанесли поражение "объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах". Получи, Путин!Всеобщее ликование немного подпортила сегодняшняя публикация в британском издании The Financial Times, где утверждается, что Зеленский якобы "публично обвинил своих европейских спонсоров в том, что они оставили страну без защиты от российских ударов по энергоинфраструктуре". По словам главного энергопереможника, "Транш в рамках инициативы PURL не был оплачен. Ракеты не прибыли. … Наши подразделения ПВО против баллистических ударов пусты — просто пусты".Издание утверждает, что ключевые участники схемы PURL Германия и Польша "неспособны организовать бесперебойное финансирование".Конечно, это просто небольшая техническая проблема, а не осознанный саботаж и "слив" Украины. Таким же образом никак не может быть саботажем и сливом "задержка" помощи для Украины в сфере энергетики со стороны США. По данным Reuters, "сотни миллионов долларов", обещанные Киеву Вашингтоном на восстановление энергосистемы, до сих пор не перечислены", и это происходит на фоне того, что украинская энергетическая инфраструктура находится "на грани краха, а страна переживает суровую зиму".Совершенно очевидно, что друзья Украины изо всех сил мысленно размораживают украинскую канализацию, и все в восторге от того, что Зеленский с шайкой раз за разом саботируют финализацию мирных договоренностей. То есть, судя по всему, блэкауты – это часть хитрого плана, который русские никогда не смогут разгадать.Вчера советница секретаря СНБО Бабий заявила: "Украинцы должны научиться и научить детей, внуков и правнуков жить в условиях, когда в любой момент может пропасть свет, тепло и вода. Это наша новая жизнь".Украина це Европа, а венскую каву и на свечке сварить можно.Другие подробности энергетического коллапса - в статье Михаила Павлива "На Украину идут арктические морозы. Спасет ли энергетическое перемирие"

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

украина, киев, россия, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, вкс, мнения