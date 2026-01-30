Энергетическое перемирие, эскалация Киева и новая Венесуэла - 30.01.2026 Украина.ру
Энергетическое перемирие, эскалация Киева и новая Венесуэла
Энергетическое перемирие, эскалация Киева и новая Венесуэла
2026-01-30T17:08
2026-01-30T17:07
Смотрите в итогах дня: в Венесуэле произошло важное политическое событие: Делси Родригес приняла присягу главнокомандующего Национальных боливарианских вооружённых сил. Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь объяснил, кто она и какую роль играет в власти.В выпуске также — реакция Европы на новую волну украинской миграции, позиция Киева по Донбассу и Запорожской АЭС, а также энергетическое перемирие, которое прокомментировали в Кремле.Политолог-международник Геворг Мирзаян расскажет, что пытается сделать киевский режим при поддержке европейцев.
Энергетическое перемирие, эскалация Киева и новая Венесуэла

17:08 30.01.2026
 
Смотрите в итогах дня: в Венесуэле произошло важное политическое событие: Делси Родригес приняла присягу главнокомандующего Национальных боливарианских вооружённых сил. Директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь объяснил, кто она и какую роль играет в власти.
В выпуске также — реакция Европы на новую волну украинской миграции, позиция Киева по Донбассу и Запорожской АЭС, а также энергетическое перемирие, которое прокомментировали в Кремле.
Политолог-международник Геворг Мирзаян расскажет, что пытается сделать киевский режим при поддержке европейцев.
