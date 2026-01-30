Членство Украины в ЕС несёт неприемлемые угрозы России - 30.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260130/chlenstvo-ukrainy-v-es-nest-nepriemlemye-ugrozy-rossii-1075020832.html
Членство Украины в ЕС несёт неприемлемые угрозы России
Членство Украины в ЕС несёт неприемлемые угрозы России - 30.01.2026 Украина.ру
Членство Украины в ЕС несёт неприемлемые угрозы России
Однако, возможное членство Украины в ЕС (или, хотя бы даже сам курс на такое членство) несёт России опасные вызовы, которые могут перерасти в неприемлемые риски и прямые угрозы безопасности нашей страны.
2026-01-30T16:39
2026-01-30T17:05
эксклюзив
ес
украина
россия
эммануэль макрон
нато
мид
фридрих мерц
сша
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_383e221db524e75f327623835197f200.jpg
На первый взгляд членство в ЕС, в отличие от НАТО, касается сугубо экономической стороны. В реальности, ситуация здесь не столь однозначна, поскольку ЕС также имеет свои военные структуры и согласованную со странами-членами оборонную политику.Эти структуры имеют на данный момент "спящий" характер либо подчиняются общеНАТОвским решениям. Но в условиях растущего отчуждения США от европейских союзников по НАТО и паралича трансатлантического альянса Евросоюз может наполнить свои военные структуры реальным содержанием.Украина, которая во исполнение данных ей гарантий безопасности войдёт в ЕС, как в экономический союз, по мере усиления в его деятельности военной составляющей может оказаться членом совершенно иной организации. Этот Евросоюз будет неким подобием НАТО со всеми вытекающими последствиями, и Россия столкнётся с ситуацией, от которой пыталась уйти, начав СВО против НАТО на территории Украины.Пока ситуация развивается именно в эту сторону. Более того, сами США всячески подталкивают своих европейских союзников к большей самостоятельности при принятии решений в оборонной политике и ответственности за положение дел в Европе, включая и её постсоветскую часть вместе с Украиной.Сейчас ЕС не готов взять на себя эту ответственность единолично, без поддержки в том или ином виде США. Например, европейская "коалиция желающих" не решается без поддержки Вашингтона входить на Украину.Надеяться, что так будет и дальше было бы в высшей степени опрометчиво. Если Украина станет членом ЕС, то в ситуации перевода евросоюзников США на "самообеспечение" (а эта тенденция, скорее всего сохранится при любой администрации) её военная интеграция с ЕС будет усиливаться.На данный момент согласование действий внутри ЕС в военной области идёт в основном по линии НАТО, но управленческая структура Евросоюза позволяет в случае необходимости взять на себя управление армиями стран ЕС.В ЕС существует отдельное направление во внешней политике - "общая политика безопасности и обороны" (ОПБО) и свои общеевропейские военные структуры, среди которых главное - "европейское оборонное агентство" (ЕОА). Оно поддерживает совместные европейские оборонные проекты, организует интеграцию военной промышленности стран ЕС и согласовывает в качестве посредника действия военных структур государств-членов.В данный момент деятельность ЕОА сосредоточена на военном противодействии России на Украине.Военные формы европейской интеграции усилились в начале 21-го века, что привело к развёртыванию многочисленных, т.н. "миротворческих" миссий ЕС и созданию вооружённых формирований Евросоюза. На данный момент они не участвовали в военных операциях.Иные инициативы по военной интеграции, такие как европейские сухопутные силы, жандармерия и командование воздушного транспорта являются межправительственными и существуют вне рамок ОПБО.Полная интеграция — это возможный вариант, который требует единогласия глав государств и правительств в Евросовете.Однако частичная военная интеграция в рамках ЕС предусмотрена. Её правовой основой является статья 42 Договора о Европейском союзе. Она также предусматривает постоянное структурированное сотрудничество между вооруженными силами некоторых из государств-членов и после 2022 года требования этой статьи стали наполняться реальным содержанием.Ранее члены ЕС на такую интеграцию не соглашались, но в новых условиях дискуссии по этому вопросу возобновились.В этом смысле симптоматично высказанное в четверг предложение главы польского МИД Радослава Сикорского о формировании бригады быстрого реагирования (так называемый "европейский легион") в рамках Евросоюза с привлечением военных стран-членов и, что примечательно, стран-кандидатов. Эту же идею отстаивает президент Франции Макрон.На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу "говорить на языке силы".Против создания подобных формирований, как и против "европейской армии" в пользу укрепления связей с США настроен председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Драгоне. Но в условиях растущего отчуждения США от своих европейских союзников эта позиция, видимо, проиграет.В целом, идея "взять на себя большую ответственность за собственную оборону" похоже прочно овладела умами евросоюзовских деятелей и есть высокая вероятность, что тенденция роста самостоятельности европейских военных структур в ущерб полномочиям всего НАТО будет усиливаться.В этом смысле симптоматичными стали первые самостоятельные военные учения, которые ЕС провёл на территории Испании без участия структур НАТО в октябре 2023 года. По легенде манёвров, одна из стран Южного Средиземноморья оказалась под ударом экстремистов, и силы Евросоюза численностью 5000 человек оказывают ей помощь. По сути, это была первая попытка создать прообраз общеевропейской армии.Украине в этой новой "военизированной" концепции ЕС уже сейчас отводится центральное место, как главному поставщику многочисленной и дешёвой (в буквальном смысле) пехоты для боевых действий "на земле". В первую очередь, это имеют ввиду сторонники ускоренного приёма Украины в ЕС в обход всех критериев членства.С учётом обозначенных тенденций даже частичная европейская военная интеграция с участием Украины, если она станет членом ЕС, несёт России неприемлемые угрозы также, как, и её членство в НАТО, на которое Россия наложила вето. Эта опасность возрастает особенно в условиях роста самостоятельности ЕС и призывов не полагаться в обороне Европы на США.Кроме непосредственной военной угрозы безопасности России, которое несёт возможное членство Украины в ЕС, имеется ещё экономическая и идеологическая сторона вопроса.Полноценное членство Украины в ЕС в обозримом будущем, конечно, вряд ли состоится. Но для использования Евросоюзом в целях угроз России украинских людских, военных, природных и экономических ресурсов такое членство не требуется. Для этой цели в ЕС уже предлагаются разные модели "особого статуса" Украины, которые бы позволяли Брюсселю "приватизировать" прибыль от Украины, а ей оставить убытки.Кроме того, Украина в ЕС – это окончательное и бесповоротное закрепление в украинском обществе жёстко антироссийского самосознания и фактическое образование "новой украинской нации" на изуверской бандеровской идеологии.В итоге, Украина в ситуации членства в ЕС станет объектом полномасштабного освоения агрессивным русофобским европейским Западом и источником неприемлемых для России вызовов и угроз.О том, что говорят политики в Европе о ситуации на Украине - в статье Елены Мурзиной Потому что "Украина - не Европа". "Воры, которые строят себе золотые туалеты".
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Виктор Пироженко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg
Виктор Пироженко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/0a/1043454591_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_ea76c471f3e2facdc861c8d279be6a8e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, ес, украина, россия, эммануэль макрон, нато, мид, фридрих мерц, сша, санкции, антироссийские санкции, сво, сми, международные отношения, международная политика, украина.ру, украина.ру
Эксклюзив, ЕС, Украина, Россия, Эммануэль Макрон, НАТО, МИД, Фридрих Мерц, США, санкции, антироссийские санкции, СВО, СМИ, международные отношения, Международная политика, Украина.ру, Украина.ру

Членство Украины в ЕС несёт неприемлемые угрозы России

16:39 30.01.2026 (обновлено: 17:05 30.01.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Виктор Пироженко авторы
Виктор Пироженко
автор
Все материалы
Однако, возможное членство Украины в ЕС (или, хотя бы даже сам курс на такое членство) несёт России опасные вызовы, которые могут перерасти в неприемлемые риски и прямые угрозы безопасности нашей страны.
На первый взгляд членство в ЕС, в отличие от НАТО, касается сугубо экономической стороны. В реальности, ситуация здесь не столь однозначна, поскольку ЕС также имеет свои военные структуры и согласованную со странами-членами оборонную политику.
Эти структуры имеют на данный момент "спящий" характер либо подчиняются общеНАТОвским решениям. Но в условиях растущего отчуждения США от европейских союзников по НАТО и паралича трансатлантического альянса Евросоюз может наполнить свои военные структуры реальным содержанием.
Украина, которая во исполнение данных ей гарантий безопасности войдёт в ЕС, как в экономический союз, по мере усиления в его деятельности военной составляющей может оказаться членом совершенно иной организации. Этот Евросоюз будет неким подобием НАТО со всеми вытекающими последствиями, и Россия столкнётся с ситуацией, от которой пыталась уйти, начав СВО против НАТО на территории Украины.
Пока ситуация развивается именно в эту сторону. Более того, сами США всячески подталкивают своих европейских союзников к большей самостоятельности при принятии решений в оборонной политике и ответственности за положение дел в Европе, включая и её постсоветскую часть вместе с Украиной.
Сейчас ЕС не готов взять на себя эту ответственность единолично, без поддержки в том или ином виде США. Например, европейская "коалиция желающих" не решается без поддержки Вашингтона входить на Украину.
Надеяться, что так будет и дальше было бы в высшей степени опрометчиво. Если Украина станет членом ЕС, то в ситуации перевода евросоюзников США на "самообеспечение" (а эта тенденция, скорее всего сохранится при любой администрации) её военная интеграция с ЕС будет усиливаться.
На данный момент согласование действий внутри ЕС в военной области идёт в основном по линии НАТО, но управленческая структура Евросоюза позволяет в случае необходимости взять на себя управление армиями стран ЕС.
В ЕС существует отдельное направление во внешней политике - "общая политика безопасности и обороны" (ОПБО) и свои общеевропейские военные структуры, среди которых главное - "европейское оборонное агентство" (ЕОА). Оно поддерживает совместные европейские оборонные проекты, организует интеграцию военной промышленности стран ЕС и согласовывает в качестве посредника действия военных структур государств-членов.
В данный момент деятельность ЕОА сосредоточена на военном противодействии России на Украине.
Военные формы европейской интеграции усилились в начале 21-го века, что привело к развёртыванию многочисленных, т.н. "миротворческих" миссий ЕС и созданию вооружённых формирований Евросоюза. На данный момент они не участвовали в военных операциях.
Иные инициативы по военной интеграции, такие как европейские сухопутные силы, жандармерия и командование воздушного транспорта являются межправительственными и существуют вне рамок ОПБО.
Полная интеграция — это возможный вариант, который требует единогласия глав государств и правительств в Евросовете.
Однако частичная военная интеграция в рамках ЕС предусмотрена. Её правовой основой является статья 42 Договора о Европейском союзе. Она также предусматривает постоянное структурированное сотрудничество между вооруженными силами некоторых из государств-членов и после 2022 года требования этой статьи стали наполняться реальным содержанием.
Ранее члены ЕС на такую интеграцию не соглашались, но в новых условиях дискуссии по этому вопросу возобновились.
В этом смысле симптоматично высказанное в четверг предложение главы польского МИД Радослава Сикорского о формировании бригады быстрого реагирования (так называемый "европейский легион") в рамках Евросоюза с привлечением военных стран-членов и, что примечательно, стран-кандидатов. Эту же идею отстаивает президент Франции Макрон.
На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу "говорить на языке силы".
Против создания подобных формирований, как и против "европейской армии" в пользу укрепления связей с США настроен председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Драгоне. Но в условиях растущего отчуждения США от своих европейских союзников эта позиция, видимо, проиграет.
В целом, идея "взять на себя большую ответственность за собственную оборону" похоже прочно овладела умами евросоюзовских деятелей и есть высокая вероятность, что тенденция роста самостоятельности европейских военных структур в ущерб полномочиям всего НАТО будет усиливаться.
В этом смысле симптоматичными стали первые самостоятельные военные учения, которые ЕС провёл на территории Испании без участия структур НАТО в октябре 2023 года. По легенде манёвров, одна из стран Южного Средиземноморья оказалась под ударом экстремистов, и силы Евросоюза численностью 5000 человек оказывают ей помощь. По сути, это была первая попытка создать прообраз общеевропейской армии.
Украине в этой новой "военизированной" концепции ЕС уже сейчас отводится центральное место, как главному поставщику многочисленной и дешёвой (в буквальном смысле) пехоты для боевых действий "на земле". В первую очередь, это имеют ввиду сторонники ускоренного приёма Украины в ЕС в обход всех критериев членства.
С учётом обозначенных тенденций даже частичная европейская военная интеграция с участием Украины, если она станет членом ЕС, несёт России неприемлемые угрозы также, как, и её членство в НАТО, на которое Россия наложила вето. Эта опасность возрастает особенно в условиях роста самостоятельности ЕС и призывов не полагаться в обороне Европы на США.
Кроме непосредственной военной угрозы безопасности России, которое несёт возможное членство Украины в ЕС, имеется ещё экономическая и идеологическая сторона вопроса.
Полноценное членство Украины в ЕС в обозримом будущем, конечно, вряд ли состоится. Но для использования Евросоюзом в целях угроз России украинских людских, военных, природных и экономических ресурсов такое членство не требуется. Для этой цели в ЕС уже предлагаются разные модели "особого статуса" Украины, которые бы позволяли Брюсселю "приватизировать" прибыль от Украины, а ей оставить убытки.
Кроме того, Украина в ЕС – это окончательное и бесповоротное закрепление в украинском обществе жёстко антироссийского самосознания и фактическое образование "новой украинской нации" на изуверской бандеровской идеологии.
В итоге, Украина в ситуации членства в ЕС станет объектом полномасштабного освоения агрессивным русофобским европейским Западом и источником неприемлемых для России вызовов и угроз.
О том, что говорят политики в Европе о ситуации на Украине - в статье Елены Мурзиной Потому что "Украина - не Европа". "Воры, которые строят себе золотые туалеты".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивЕСУкраинаРоссияЭммануэль МакронНАТОМИДФридрих МерцСШАсанкцииантироссийские санкцииСВОСМИмеждународные отношенияМеждународная политикаУкраина.руУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:15Потребляет меньше, чем Московский регион: Фролов про реальные энергетические потребности Украины
04:00Что США на самом деле хотят от Гренландии и как ответит Европа — мнение Федора Лукьянова
20:11Украинский нардеп Лапин предложил блокировать счета всем уклонистам — СМИ
19:55Мэрия Львова рекомендует супермаркетам и аптекам запастись товарами "на случай блэкаута"
19:31Киевляне жгут костры и устраивают "пляски" во дворах — украинские СМИ
19:19"Просроченный обмылок киевского режима": Володин резко отреагировал на заявления Зеленского
18:47Сотрудников ТЦК назвали "идиотами", Евросоюз может запретить въезд военным ВС РФ. Главное к этому часу
18:21"Зрада" в украинском телеэфире: компания "Кинокит" прекратила съёмки и уволила сотрудников
18:20Воздержание от ударов, заявления о ЗАЭС. Итоги 30 января
18:17Украина должна затягивать переговоры - экс-глава МИД пояснил, почему
17:58Опрошенные украинцы не любят никого
17:50Россия разработала новое противоспутниковое оружие "Тобол" — The National Interest
17:36Украинские правоохранители разворовывали выплаты семьям погибших военнослужащих
17:27Называл Харьков и Одессу русскими городами: сотрудники СБУ задержали священнослужителя УПЦ
17:26Выяснились подробности ударов ВС РФ по объектам в Днепропетровской области
17:16Счастливый вассал или жалкий раб? Захарова рассказала Украине.ру о "закате Европы"
17:08Энергетическое перемирие, эскалация Киева и новая Венесуэла
17:03Национальный музей истории Украины опозорился
16:45Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной
16:39Членство Украины в ЕС несёт неприемлемые угрозы России
Лента новостейМолния