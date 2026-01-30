https://ukraina.ru/20260130/chlenstvo-ukrainy-v-es-nest-nepriemlemye-ugrozy-rossii-1075020832.html

Членство Украины в ЕС несёт неприемлемые угрозы России

Однако, возможное членство Украины в ЕС (или, хотя бы даже сам курс на такое членство) несёт России опасные вызовы, которые могут перерасти в неприемлемые риски и прямые угрозы безопасности нашей страны.

На первый взгляд членство в ЕС, в отличие от НАТО, касается сугубо экономической стороны. В реальности, ситуация здесь не столь однозначна, поскольку ЕС также имеет свои военные структуры и согласованную со странами-членами оборонную политику.Эти структуры имеют на данный момент "спящий" характер либо подчиняются общеНАТОвским решениям. Но в условиях растущего отчуждения США от европейских союзников по НАТО и паралича трансатлантического альянса Евросоюз может наполнить свои военные структуры реальным содержанием.Украина, которая во исполнение данных ей гарантий безопасности войдёт в ЕС, как в экономический союз, по мере усиления в его деятельности военной составляющей может оказаться членом совершенно иной организации. Этот Евросоюз будет неким подобием НАТО со всеми вытекающими последствиями, и Россия столкнётся с ситуацией, от которой пыталась уйти, начав СВО против НАТО на территории Украины.Пока ситуация развивается именно в эту сторону. Более того, сами США всячески подталкивают своих европейских союзников к большей самостоятельности при принятии решений в оборонной политике и ответственности за положение дел в Европе, включая и её постсоветскую часть вместе с Украиной.Сейчас ЕС не готов взять на себя эту ответственность единолично, без поддержки в том или ином виде США. Например, европейская "коалиция желающих" не решается без поддержки Вашингтона входить на Украину.Надеяться, что так будет и дальше было бы в высшей степени опрометчиво. Если Украина станет членом ЕС, то в ситуации перевода евросоюзников США на "самообеспечение" (а эта тенденция, скорее всего сохранится при любой администрации) её военная интеграция с ЕС будет усиливаться.На данный момент согласование действий внутри ЕС в военной области идёт в основном по линии НАТО, но управленческая структура Евросоюза позволяет в случае необходимости взять на себя управление армиями стран ЕС.В ЕС существует отдельное направление во внешней политике - "общая политика безопасности и обороны" (ОПБО) и свои общеевропейские военные структуры, среди которых главное - "европейское оборонное агентство" (ЕОА). Оно поддерживает совместные европейские оборонные проекты, организует интеграцию военной промышленности стран ЕС и согласовывает в качестве посредника действия военных структур государств-членов.В данный момент деятельность ЕОА сосредоточена на военном противодействии России на Украине.Военные формы европейской интеграции усилились в начале 21-го века, что привело к развёртыванию многочисленных, т.н. "миротворческих" миссий ЕС и созданию вооружённых формирований Евросоюза. На данный момент они не участвовали в военных операциях.Иные инициативы по военной интеграции, такие как европейские сухопутные силы, жандармерия и командование воздушного транспорта являются межправительственными и существуют вне рамок ОПБО.Полная интеграция — это возможный вариант, который требует единогласия глав государств и правительств в Евросовете.Однако частичная военная интеграция в рамках ЕС предусмотрена. Её правовой основой является статья 42 Договора о Европейском союзе. Она также предусматривает постоянное структурированное сотрудничество между вооруженными силами некоторых из государств-членов и после 2022 года требования этой статьи стали наполняться реальным содержанием.Ранее члены ЕС на такую интеграцию не соглашались, но в новых условиях дискуссии по этому вопросу возобновились.В этом смысле симптоматично высказанное в четверг предложение главы польского МИД Радослава Сикорского о формировании бригады быстрого реагирования (так называемый "европейский легион") в рамках Евросоюза с привлечением военных стран-членов и, что примечательно, стран-кандидатов. Эту же идею отстаивает президент Франции Макрон.На днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу "говорить на языке силы".Против создания подобных формирований, как и против "европейской армии" в пользу укрепления связей с США настроен председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Драгоне. Но в условиях растущего отчуждения США от своих европейских союзников эта позиция, видимо, проиграет.В целом, идея "взять на себя большую ответственность за собственную оборону" похоже прочно овладела умами евросоюзовских деятелей и есть высокая вероятность, что тенденция роста самостоятельности европейских военных структур в ущерб полномочиям всего НАТО будет усиливаться.В этом смысле симптоматичными стали первые самостоятельные военные учения, которые ЕС провёл на территории Испании без участия структур НАТО в октябре 2023 года. По легенде манёвров, одна из стран Южного Средиземноморья оказалась под ударом экстремистов, и силы Евросоюза численностью 5000 человек оказывают ей помощь. По сути, это была первая попытка создать прообраз общеевропейской армии.Украине в этой новой "военизированной" концепции ЕС уже сейчас отводится центральное место, как главному поставщику многочисленной и дешёвой (в буквальном смысле) пехоты для боевых действий "на земле". В первую очередь, это имеют ввиду сторонники ускоренного приёма Украины в ЕС в обход всех критериев членства.С учётом обозначенных тенденций даже частичная европейская военная интеграция с участием Украины, если она станет членом ЕС, несёт России неприемлемые угрозы также, как, и её членство в НАТО, на которое Россия наложила вето. Эта опасность возрастает особенно в условиях роста самостоятельности ЕС и призывов не полагаться в обороне Европы на США.Кроме непосредственной военной угрозы безопасности России, которое несёт возможное членство Украины в ЕС, имеется ещё экономическая и идеологическая сторона вопроса.Полноценное членство Украины в ЕС в обозримом будущем, конечно, вряд ли состоится. Но для использования Евросоюзом в целях угроз России украинских людских, военных, природных и экономических ресурсов такое членство не требуется. Для этой цели в ЕС уже предлагаются разные модели "особого статуса" Украины, которые бы позволяли Брюсселю "приватизировать" прибыль от Украины, а ей оставить убытки.Кроме того, Украина в ЕС – это окончательное и бесповоротное закрепление в украинском обществе жёстко антироссийского самосознания и фактическое образование "новой украинской нации" на изуверской бандеровской идеологии.В итоге, Украина в ситуации членства в ЕС станет объектом полномасштабного освоения агрессивным русофобским европейским Западом и источником неприемлемых для России вызовов и угроз.О том, что говорят политики в Европе о ситуации на Украине - в статье Елены Мурзиной Потому что "Украина - не Европа". "Воры, которые строят себе золотые туалеты".

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

