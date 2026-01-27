https://ukraina.ru/20260127/evropa-mozhet-priyti-k-tochke-nevozvrata-iz-za-rusofobii-i-ukrainy-no-kogda-ona-eto-poymt-budet-1074889901.html

Европа может прийти к точке невозврата из-за русофобии и Украины, но, когда она это поймёт, будет поздно

Европейские политики отказываются понимать позицию России и её стремление обеспечить собственную безопасность на фоне реальных угроз.Они предпочитают слепо поддерживать Киев, однако такая политика разрушает Евросоюз

Переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине возобновился: консультации делегаций РФ, США и Киева, состоявшиеся в Абу-Даби в минувшие выходные, продолжатся там же через несколько дней. Представители Европы, находящейся в непосредственной близости от эпицентра боевых действий, как мы видим, вновь остались за бортом, их поучаствовать в решении такого важного без преувеличения для всего мира вопроса не позвали. С постоянной регулярностью европейцам президент США Дональд Трамп предлагает только взять на себя обязательства по обеспечению безопасности на континенте.Сегодняшний Евросоюз – уже не то сообщество, каким оно было лет 15 назад, порой его даже полноценным, а уж тем более, влиятельным, актором международных отношений назвать можно с натяжкой. В значительной степени к такому положению вещей привёл украинский кризис, в котором Евросоюз ещё с 2013 года непоколебимо стоит на стороне Киева, зачастую в ущерб себе и вопреки всякой логике.В колонке для портала Brasil 247 профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Питилло отмечает, что Европа с XIX века и до наших дней рассматривала интересы безопасности России не как законные требования, подлежащие обсуждению, а как моральные нарушения, которым следует сопротивляться. Вот и когда российские войска вошли на Украину в феврале 2022 года, пишет бразильский политолог, Европа классифицировала это событие как акт, не имевший "предварительной провокации", - такая оценка удобна для пропаганды, но искажает контекст и создаёт процесс отрицания реальности. Действия РФ же не возникли на пустом месте: они были вызваны угрозами безопасности государству, систематическим игнорированием возражений Москвы и дипломатическим процессом, исключавшим обсуждение ключевых вопросов, напоминает Питилло."Сегодня Европа по-прежнему сопротивляется мирным переговорам, хотя и не достигла ни одной из намеченных целей. Цена, которую Европа платит за годы игнорирования проблем безопасности России, стала неизбежной и огромной. Континент понёс серьёзные экономические потери из-за энергетического кризиса и давления деиндустриализации. Он вступил в длительный процесс увеличения закупок вооружений. Политическая сплочённость европейских обществ ослабла <…> Стратегическая автономия уменьшилась: Европа вновь стала главной ареной соперничества между великими державами вместо того, чтобы сохранять свой статус независимого полюса", - говорится в колонке.Любое сообщество – будь то союз, альянс, организация – всегда будет сталкиваться с внутренними проблемами, поскольку у каждого участника свои интересы, проблемы, потребности и желания. Так что сказать, что ЕС был как единое целое до СВО на Украине, конечно, нельзя. Союз переживал кризисы и из-за мигрантов, и из-за распределения финансирования, и по многим другим вопросам, но после начала Россией спецоперации разногласия между государствами-членами резко обострились, чётко прослеживается наличие как минимум лагерей сторонников и противников завершения конфликта мирным путём. Особняком в ЕС стоит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который, несмотря на колоссальное давление со стороны более сильных партнёров (если это слово уместно в таком контексте), продолжает выступать за сотрудничество с Москвой, прежде всего в энергетической сфере, поскольку дешёвые российские энергоресурсы жизненно необходимы республике, на этом пути его поддерживает чудом выживший после покушения и вернувшийся к власти словацкий коллега Роберт Фицо.26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа в Евросоюз с 2027 года (СПГ - с 1 января, трубопроводного - с 30 сентября). Такое решение должно было быть принято единогласно, а не большинством голосов, подчеркнул Фицо. Теперь Венгрия и Словакия подадут в суд ЕС два отдельных иска против этого запрета и будут координировать свои действия.Тем временем ЕС практически полностью отказался от российской нефти (её доля составит, по оценкам экспертов, 1-2%), а крупнейшим поставщиком на европейский рынок стали США. Однако, как объясняет аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко, нефтеперерабатывающие заводы в ЕС изначально были оснащены для переработки нефти именно марки российской Urals, а большинство экспортных сортов США легче и менее сернисты, из-за чего НПЗ вынуждены работать вне оптимального технологического режима, смешивать несколько сортов, нести дополнительные операционные издержки и иногда терять выход нефтепродуктов. Таким образом, в результате антироссийских санкций работа европейских нефтеперерабатывающих заводов замедлилась, а рентабельность переработки упала.Орбана и Фицо можно было бы просто объявить enfants terribles Евросоюза и тем самым объяснить, почему главы правительств двух республик идут против всего сообщества, одержимого мыслей о "войне с Россией". Однако дело вовсе не в их бунтарском характере – проблема в самой системе. Скандалы и разногласия раздирают руководство Евросоюза, как говорится, рыба гниёт с головы."Кая Каллас, которая занимается так называемой "европейской дипломатией", назвала Урсулу фон дер Ляйен "диктатором". Мы знали об этом и говорили об этом уже давно, но хорошо, что это прозвучало внутри этого сумасшедшего дома! Они пожирают друг друга, и это всегда отличная новость!" – написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X, призвав Францию отказаться от "европейской диктатуры" и навсегда покинуть Евросоюз.Накануне высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности рассказал изданию Politico, как верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности "в частном порядке жалуется, что [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен - диктатор, но она (Каллас – ред.) мало или ничего не может с этим поделать". У фон дер Ляйен были плохие отношения с бывшим главой европейской дипломатии испанцем Жозепом Боррелем, но с Каллас - ещё хуже, отмечается в публикации.В британском издании UnHerd 26 января вышла статья с призывом не допустить, чтобы Европу в переговорах с Россией по завершению украинского конфликта представляла Каллас."Эту обязанность не стоит давать Каллас. Она тут же будет нам всем говорить, что Путина необходимо победить, при этом она никогда толком не предоставляла убедительных планов для этого", - пишет немецкий журналист Вольфганг Мюнхау.Он же отмечает, что на переговоры в Абу-Даби европейцев не пригласили даже "подождать в приёмной", но в этом нет ничего удивительного, ведь ЕС продемонстрировал полное безразличие к жёсткой дипломатии, хотя, если бы сообщество действительно хотело быть стратегическим игроком во время российско-украинского конфликта, оно бы руководило мирными переговорами, а не оставляло президента США Дональда Трампа и его команду во главе.А вообще было бы достаточно, чтобы Европа просто не мешала – в таком случае был бы шанс положить конец всей этой ситуации ещё весной 2022 года, избежав многих потерь и проблем. Но нет!Бразильский политолог Жуан Питилло констатирует, что неоднократные отказы от переговоров с Россией в разные эпохи всегда имели контрпродуктивные последствия для Европы, иногда доходя до крайних ситуаций."Трагедия в том, что Европа не раз платила высокую цену за этот отказ. Русофобия не сделала Европу безопаснее. Она сделала её беднее, более разобщённой, милитаризированной и зависимой от внешних сил", - пишет он.А дополнительная ирония, по его словам, заключается в том, что эта ошибочная предвзятость в конечном итоге не смогла ослабить Россию в долгосрочной перспективе, зато наносила вред Европе – её действия способствовали собственной нестабильности, что влечёт за собой постоянно растущие издержки в жизни, ресурсах, автономии и социальной сплочённости."Урок, который Европа не усвоила, заключается в том, что признание интересов безопасности России — это не уступка "силе", а необходимое условие для предотвращения её самых разрушительных последствий. Запоздалое признание того, что мир требует переговоров [по Украине], после того как уже нанесён колоссальный ущерб, не повысит политический статус Европы; напротив, оно может привести Старый континент к точке невозврата в социальном кризисе, который поставит под угрозу существование Европейского союза в том виде, в каком мы его знаем", - подытожил Питилло.В последние несколько недель из европейских столиц наперебой звучат призывы к возобновлению диалога с Россией, высказываются "светлые" мысли о том, что разрыв сотрудничества с Москвой, оказывается, дал негативный результат, прежде всего, в финансовом измерении, например, в Финляндии предлагают открыть границу для туристов из РФ, которые с удовольствием тратили деньги в местных магазинах и ресторанах.Впрочем, дальше слов европейских чиновников дело не идёт. На пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии глава МИД РФ Сергей Лавров дал совет тем, кто хочет с Россией разговаривать всерьёз: не говорить об этом громко и потом горделиво озирать аудиторию, а если есть серьёзный интерес, надо позвонить, как у дипломатов принято, без всяких обвинений, без всяких "а я сделал такую угрозу, я поговорю с В.В.Путиным". Министр привёл в пример президента Франции Эммануэля Макрона, который в 2025 году позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, но ничего из сказанного им в этой телефонной беседе не отличалось от того, что Париж, включая самого Макрона, говорили и продолжают говорить публично.Пока лидеры государств ЕС продолжают гнуть свою линию, жители европейских стран считают, что лучшие годы позади – так сказали 63% участников опроса, пишет Politico, а 76% респондентов уверены, что жизнь в их странах будет сложнее для следующих поколений.Читайте также: Последняя надежда Зеленского. Сможет ли Украина стать членом ЕС до начала следующего года

