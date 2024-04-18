Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей - 18.04.2024 Украина.ру
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Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей
Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей - 18.04.2024 Украина.ру
Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей
Берлин направил российскому посольству уведомление о нежелательности участия России в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения узников концлагерей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 апреля во время брифинга
2024-04-18T14:18
2024-04-18T14:18
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"Это невозможно произносить, в это также невозможно поверить, но наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых "фабрик смерти", - заявила Захарова.Дипломат подчеркнула, что Берлин не хочет видеть тех самых официальных лиц России, которые последние десятилетия сделали смыслом своей жизни сохранение памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой и отстаивали каждый памятник на территории Европы, который сносили."Это и есть уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина, который явно стоит за подобным отношением и который это отношение еще и стимулирует", - отметила представитель МИД РФ.В марте в МИД Германии Россия направила ноту с требованием официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Однако немецкие власти до сих пор не дали ответа на ноту. "Хочу заверить германскую сторону, что им не удастся отмолчаться и уйти от ответа", - резюмировала Захарова.
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новости, россия, берлин, европа, мария захарова, мид, мид рф, мид фрг, освенцим, концлагерь
Новости, Россия, Берлин, Европа, Мария Захарова, МИД, МИД РФ, МИД ФРГ, Освенцим, концлагерь

Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей

14:18 18.04.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБывшие узники концентрационного лагеря Аушвиц посетили музей Аушвиц-Биркенау
Бывшие узники концентрационного лагеря Аушвиц посетили музей Аушвиц-Биркенау - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Берлин направил российскому посольству уведомление о нежелательности участия России в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения узников концлагерей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 апреля во время брифинга
"Это невозможно произносить, в это также невозможно поверить, но наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых "фабрик смерти", - заявила Захарова.
Дипломат подчеркнула, что Берлин не хочет видеть тех самых официальных лиц России, которые последние десятилетия сделали смыслом своей жизни сохранение памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой и отстаивали каждый памятник на территории Европы, который сносили.
"Это и есть уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина, который явно стоит за подобным отношением и который это отношение еще и стимулирует", - отметила представитель МИД РФ.
В марте в МИД Германии Россия направила ноту с требованием официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Однако немецкие власти до сих пор не дали ответа на ноту. "Хочу заверить германскую сторону, что им не удастся отмолчаться и уйти от ответа", - резюмировала Захарова.
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