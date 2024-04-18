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Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей

Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей - 18.04.2024 Украина.ру

Берлин не желает видеть Россию на годовщине освобождения узников концлагерей

Берлин направил российскому посольству уведомление о нежелательности участия России в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения узников концлагерей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 апреля во время брифинга

2024-04-18T14:18

2024-04-18T14:18

2024-04-18T14:18

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"Это невозможно произносить, в это также невозможно поверить, но наше посольство в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей России в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников упомянутых "фабрик смерти", - заявила Захарова.Дипломат подчеркнула, что Берлин не хочет видеть тех самых официальных лиц России, которые последние десятилетия сделали смыслом своей жизни сохранение памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой и отстаивали каждый памятник на территории Европы, который сносили."Это и есть уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина, который явно стоит за подобным отношением и который это отношение еще и стимулирует", - отметила представитель МИД РФ.В марте в МИД Германии Россия направила ноту с требованием официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Однако немецкие власти до сих пор не дали ответа на ноту. "Хочу заверить германскую сторону, что им не удастся отмолчаться и уйти от ответа", - резюмировала Захарова.

https://ukraina.ru/20230127/1043043336.html

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новости, россия, берлин, европа, мария захарова, мид, мид рф, мид фрг, освенцим, концлагерь