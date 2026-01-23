https://ukraina.ru/20260123/kiev-prevraschayut-v-mertvyy-gorod-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1074662357.html
"Киев превращают в мертвый город". Эксперты и политики о ситуации в стране
"Киев превращают в мертвый город". Эксперты и политики о ситуации в стране
В экспертном сообществе обсуждают, выдержат ли киевляне коммунальную катастрофу и не грозит ли такая же участь другим украинским городам.
Украина.ру
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в тысячах домов столицы нет света и отопления. По данным, которые приводят местные каналы, Киев покинули в последние дни более 600 тысяч человек. Как отметил покинувший страну экс-депутат Рады Игорь Мосийчук*, многие киевляне последовали совету местных властей покинуть город, кроме того, этому способствует сама обстановка – многие остались без тепла, без света, без воды.
Киевская власть наконец признала, что дело идет к гуманитарной катастрофе, возможно, это приведет к тому, что украинской столице окажут помощь международные организации, предположил экс-нардеп. Он также отметил в эфире одного из ютуб-каналов, что не исключен удар по Киеву "Орешником" - чтобы посеять панику среди жителей украинской столицы.
Мосийчук* также заявил, что, по его мнению, "цель Российской Федерации - взять город Киев". Чтобы легче было это сделать, столицу сначала "превращают в мертвый город".
Но сама майданная власть ранее упорно пыталась умертвить другие города. В комментариях к записи интервью экс-нардепу напомнили, что "Донецк и Луганск уже 12 лет живут, как Киев всего одну зиму…" - по вине того же Киева.
Мосийчук* отметил, что "все развивается по самому наихудшему сценарию",
"Мы фактически в шаге от катастрофы. Провал переговорного процесса с США, подмена повестки дня в Давосе с Украины на Гренландию… Это уже такой колокол, как набат бьет о том, что – ребята, давайте останавливайтесь, если хотите хоть что-то сохранить", - изложил он свое видение ситуации.
В Киеве действительно катастрофа. Эксперт по вопросам энергетики Олег Попенко после очередных ударов ВС РФ по киевским ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 заявил, что это способ политического давления – РФ заставляет Киев согласиться на предлагаемые условия.
Что касается общества, то тут оказывается и психологическое давление. Попенко в эфире интернет-канала Politeka подчеркнул, что в обесточенных домах нет тепла и воды и сказал, что "это больше, чем какое-то психологическое давление, это уже такой вестник Апокалипсиса, если уже не готовый Апокалипсис, который наступает в Украине".
Коммунальные службы столицы, по его словам, на проблемы горожан "забили", и Киев "постепенно начинает превращаться в ледяной дворец, из которого нет выхода".
Даже не начинает, а уже превратился. Эксперт пояснил, что те, кто мог, покинули столицу, но могут это сделать далеко не все – работа, семьи, квартиры… Но столица Украины находится "в крайне тяжелом положении", по сути, это катастрофа.
Попенко добавил, что тепла и воды в Киеве нет и по той причине, что сети старые, достаточно небольшой нагрузки для того, чтобы возникли аварийные ситуации. Что касается перспективы полного блэкаута, то эксперт считает это вполне реальным.
В опасности украинские атомные станции, из-за ударов по распределительным станциям Ровенскую АЭС останавливали полностью, а "Южно-Украинская АЭС вынуждена была снизить свою работу до 20%".
"Если будут удары по атомной станции, тогда ситуация, которая сложилась сейчас в Киеве, когда киевляне сидят без света по 20 часов, так будет на 90% территории Украины, - сказал Попенко. – Только там, где можно будет затащить импорт, там будет ситуация немножко лучше. А так… вся Украина будет сидеть без света, без воды, без тепла по 20 часов".
При этом украинские энергообъекты не были соответствующим образом укреплены, да и вообще далеко не все необходимое было сделано и в Киеве, и на местах для того, чтобы избежать такой катастрофической ситуации, какая складывается в стране сейчас, подчеркнул эксперт. По его словам, все победные реляции власти не имеют никакого отношения к действительности.
Попенко также отметил, что все заявления о необходимости повысить тарифы для населения являются типичной манипуляцией власти, на самом деле "у "Энергоатома" денег - как фантиков".
Просто на катастрофе кто-то хочет нажиться. Если говорят о том, что восстанавливать энергосистему надо за счет украинцев, то надо тогда украинцев сделать собственниками энергокомпаний. А пока украинцам предлагают оплатить восстановление чужой собственности, констатировал эксперт.
Украинский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире канала "Дикий Live" прокомментировал заявление новоназначенного главы ГУР о том, что ударами по энергообъектам РФ будто бы хочет заставить Украину (киевский режим – ред.) подписать "неприемлемые капитуляционные требования о прекращении войны". По мнению эксперта, так оно и есть.
"Это действительно элемент деморализации населения, склонения к тому, чтобы оно требовало прекращения войны, мира и так далее", - сказал Золотарев. Он в очередной раз предположил, что такого рода меры могут иметь и обратный эффект, сославшись на опыт фашистской Германии, где ковровые бомбардировки англичан "не сломила духа немцев", большинство продолжали до последнего момента поддерживать Гитлера.
Вот и нынешнюю Украину (киевский режим – ред.) не удастся склонить к капитуляции, заявил политтехнолог. Он также сказал, что украинскими властями далеко не все было сделано для эффективной борьбы с "Шахедами" и для защиты энергообъектов, в частности, в Киеве.
В комментариях к видеозаписи Золотареву напомнили, что гитлеровцы тоже были, так сказать, не без греха: "пилоты англосаксов бомбили квадратно-гнездовым способом города Германии за город Ковентри, который был буквально стёрт с лица земли".
Мы же отметим, что никаких ковровых бомбардировок украинских городов ВС РФ не проводили, выбирая щадящие для мирного населения методы ведения боевых действий. И удары по энергообъектам являются как ответом на такие же удары ВСУ (об этом украинские эксперты предпочитают не вспоминать), так и действиями, вызванными военной необходимостью, поскольку разрушение энергосистемы отразится на логистике и времени доставки вооружений, боекомплектов и ракет на передовую.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Киев будут брать". Эксперты и политики о ситуации на Украине