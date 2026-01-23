https://ukraina.ru/20260123/rf-i-ssha-na-dvoikh-opredelyayut-format-uregulirovaniya-situatsii-na-ukraine-chtoby-pereyti-k-bolshomu-1074724716.html

РФ и США на двоих определяют формат урегулирования ситуации на Украине, чтобы перейти к большому проекту

И Кремль, и Белый дом заинтересованы в завершении украинского кризиса, поскольку после его завершения для обеих сверхдержав откроется окно возможностей

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/17/1074711766_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_cd3e97f393868bd1162b2cf850f8f6e5.jpg

В этот раз насладиться красотами ещё праздничной Москвы, усыпанной снегом, а также полакомиться блюдами русской кухни спецпосланнику президента США по Ближнему Востоку Стивену Уиткоффу и основателю компании Affinity Partners, зятю американского лидера Джареду Кушнеру в отличие от визита в начале декабря не удалось - они были ограничены по времени.Чиновники направились в российскую столицу прямиком со Всемирного экономического форума. Их самолёт вылетел из Швейцарии в 17:47 по местному времени (19:47 мск), приземлился в Москве, а уже ночью покинул аэропорт "Внуково" и взял курс на ОАЭ.В составе американской делегации появился новый переговорщик – старший советник Белого дома,комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошуа Грюнбаум, специалист по экономическому досье.Несмотря на поздний час и жёсткий график, переговоры президента РФ Владимира Путина с посланниками Белого дома продлились 3 часа 39 минут (начались в 23.25 и завершились в 3.04). Для сравнения, консультации, состоявшиеся в начале декабря, заняли почти 5 часов. Выходя к журналистам на брифинг в 4:15, помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил, что самое время, чтобы проинформировать их о состоявшихся вчера и сегодня переговорах в Кремле."Встреча президента России с американскими представителями была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнёрами и вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий", - заявил он.И следующий шаг в этом направлении согласован: 23 января в Абу-Даби состоится первое заседание трёхсторонней рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности, наряду с этим в столице ОАЭ встретятся руководители двухсторонней группы России и США по экономическим делам - Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, и Стив Уиткофф.В российскую рабочую группу по безопасности вошли представители руководства Министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Украину представят секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов*, их сопроводят первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица, глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.По информации источников издания The Financial Times, американская и украинская стороны на предстоящих переговорах хотят предложить Москве прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины в обмен на остановку Киевом ударов по российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам.По словам Ушакова, американцы много сделали для подготовки встречи рабочей группы по вопросам безопасности и надеются, что она пройдёт успешно и откроет перспективы для продвижения по всему комплексу вопросов, связанных с завершением конфликта и выходом на договорённость о мирном урегулировании.Практически в то же время о ходе урегулирования ситуации на Украине высказался президент США Дональд Трамп, который буквально вызвал в Давос на разговор главу киевского режима Владимира Зеленского, и тот прилетел спустя несколько часов, хотя утверждал, что отказался от поездки на Всемирный экономический форум из-за необходимости остаться в стране для координации восстановления энергосистемы.Журналисты на борту самолёта по пути из Швейцарии в Соединённые Штаты попросили Трампа дать оценку готовности сторон к урегулированию. Говоря о российском коллеге, американский лидер сразу ответил, что Путин хотел бы заключить соглашение и готов пойти на уступки, а прежде чем сказать о Зеленском, задумался и сделал паузу."Параметры [возможного соглашения по Украине] людям известны. <...> Мы обсуждаем то, что обсуждалось 6-7 месяцев. Он приехал и сказал, что хочет заключить сделку. Можно сказать, что я не был в этом уверен. Думаю, он должен хотеть заключить сделку. [Положение для Киева] довольно тяжёлое", - заявил Трамп, при этом напомнив, что договорённости с Зеленским срывались уже не раз.Журналисты спросили об основном препятствии для заключения сделки по Украине."Главная загвоздка - всё то же самое, что держало [процесс] в течение последнего года", - сказал он, не назвав конкретно, о чём речь.Однако очевидно, что это территориальный вопрос, именно в него всё упирается: Москва требует от Киева вывести подразделения ВСУ со всей территории регионов, вошедших в состав РФ по итогам референдума, но Зеленский наотрез отказывается. В Давосе он тоже сказал, что о территориальных вопросах пока не удалось договориться. Обсуждалась эта тема и в Кремле.Если не заключить мирное соглашение, то Киеву грозят новые территориальные потери, предупредил Трамп.Как сообщили источники портала Axios, ключевым на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби станет как раз территориальный вопрос. Что подтвердил Зеленский, сказав, что делегации обсудят вопросы, связанные с Донбассом.По сведениям источников российских СМИ, встреча в ОАЭ станет попыткой найти компромиссы. Обсуждать будут минимум четыре документа для мирного соглашения, утверждает итальянская газета Corriere della Sera. Один из них содержит условие для Зеленского об уступке территории в обмен на западные деньги и оборону, что, как отмечается, для главы киевского режима может быть фатальным. Кроме того, есть план государственного и частного финансирования на $800 млрд для восстановления Украины, инициированный главой фонда Blackrock Ларри Финком.Комментируя работу своей администрации на украинском направлении, Трамп сказал, что прилагает усилия для завершения кризиса прежде всего ради спасения жизней, но урегулирование этого конфликта Украине нужно Европе больше, чем Соединённым Штатам, которые находятся от эпицентра событий на расстоянии в тысяч миль, через океан."Нам это ничего не стоит, мы зарабатываем деньги [на войне]. Я не хочу зарабатывать деньги [на этом]", - добавил он.Однако если бы прибыль не интересовала американского президента совсем, он бы прекратил поставки оружия ВСУ совсем – это был бы самый эффективный инструмент воздействия на Киев – вместо продажи партнёрам по НАТО для дальнейшей передачи Украине.Как ни крути, Трамп – бизнесмен. Неспроста же, как сказал Ушаков после переговоров в Кремле, американские представители уже строят определённые планы на совместные проекты с Россией, которые можно было бы реализовать после урегулирования украинского конфликта."Вопросы дальнейшего развития российско-американских отношений, обсуждались в концептуальном плане, исходя из того, что у наших стран огромный потенциал для сотрудничества в самых различных областях", - отметил помощник президента РФ.Запад во главе с США использовали украинский кризис и присоединение Крыма как повод для введения жёсткого санкционного режима против России и практически полного разрыва сотрудничества. Трамп перед приходом ко власти в 2017 году обещал поладить с Москвой и честно старался это делать, но, будучи новичком в большой политике, столкнулся с противодействием истеблишмента. Придя на второй срок, республиканец не оставляет эту идею, поскольку осознаёт, сколько всего на мировой арене вместе могут сделать такие крупные державы, как РФ и США, и какую экономическую выгоду это может принести Вашингтону.Россия искренне заинтересована в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами, но пока этого нет, она продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где ВС РФ владеют стратегической инициативой, как подытожил Ушаков заявление об итогах переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером.* внесён в перечень террористов и экстремистов РосфинмонитоингаЧитайте также: Игорь Михайлов о том, какую сверхзадачу хочет решить Трамп, добиваясь мирных переговоров по Украине.

