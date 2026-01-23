https://ukraina.ru/20260123/poezdka-v-davos-stala-bolshoy-neudachey-dlya-zelenskogo---ft-1074716358.html
Поездка на Всемирный экономический форум в Давос стала неудачной для Владимира Зеленского, пишет The Financial Times
Газета поясняет, что США и Украине не удалось достичь соглашений по ряду вопросов. При этом ранее представители Вашингтона и Киева обсудили все моменты для подписания договоров.Там подчеркнули, что это "не сулит Зеленскому ничего хорошего, учитывая, что он усердно пытался навязать Дональду Трампу поддержку Украины".Выступая на Давосском форуме после встречи с Трампом Зеленский обвинил европейские государства в трусости. По его словам, они любят говорить о будущем, но избегают конкретных действий: не конфискуют российскую нефть, не используют замороженные активы, не вводят жесткие санкции.Помимо прочего Зеленский заявил, что "каждый Виктор", который живет за счет Европы, но продает ее интересы, "заслуживает подзатыльник". Он не уточнил, кого имеет в виду, но среди европейских лидеров есть один человек с таким именем — Виктор Орбан.В ответ премьер Венгрии обратился к Зеленскому в X. Политик подчеркнул, что они не смогут прийти к взаимопониманию. По словам Орбана, он — свободный человек, который служит венгерскому народу. При этом Зеленского он назвал человеком в отчаянном положении, который уже четвертый год "не может или не желает положить конец войне", несмотря на помощь президента США.О других высказываниях в адрес Зеленского - в материале Глава МИД Ирана назвал Зеленского клоуном на сайте Украина.ру.
10:31 23.01.2026 (обновлено: 10:41 23.01.2026)
Поездка на Всемирный экономический форум в Давос стала неудачной для Владимира Зеленского, пишет The Financial Times
Газета поясняет, что США и Украине не удалось достичь соглашений по ряду вопросов. При этом ранее представители Вашингтона и Киева обсудили все моменты для подписания договоров.
"Документы, относительно которых американские чиновники вели переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны", - говорится в материале.
Там подчеркнули, что это "не сулит Зеленскому ничего хорошего, учитывая, что он усердно пытался навязать Дональду Трампу поддержку Украины".
Выступая на Давосском форуме после встречи с Трампом Зеленский обвинил европейские государства в трусости. По его словам, они любят говорить о будущем, но избегают конкретных действий: не конфискуют российскую нефть, не используют замороженные активы, не вводят жесткие санкции.
Помимо прочего Зеленский заявил, что "каждый Виктор", который живет за счет Европы, но продает ее интересы, "заслуживает подзатыльник". Он не уточнил, кого имеет в виду, но среди европейских лидеров есть один человек с таким именем — Виктор Орбан.
В ответ премьер Венгрии обратился к Зеленскому в X. Политик подчеркнул, что они не смогут прийти к взаимопониманию. По словам Орбана, он — свободный человек, который служит венгерскому народу. При этом Зеленского он назвал человеком в отчаянном положении, который уже четвертый год "не может или не желает положить конец войне", несмотря на помощь президента США.
О других высказываниях в адрес Зеленского - в материале Глава МИД Ирана назвал Зеленского клоуном на сайте Украина.ру.