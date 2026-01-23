"Мы не кровожадные": Насонов о том, как удары по тылам выключают военную машину киевского режима - 23.01.2026 Украина.ру
Удары по энергетике Украины стали ответной мерой после того, как Киев проигнорировал предупреждения России. Их цель — полностью выключить военную машину киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Комментируя комплексные удары по украинской энергетике и информацию СМИ о проблемах со светом и теплом в Киеве, эксперт обратил внимание на гуманность, которую российское руководство проявляло к Украине. "Мы давали возможность понять: "У нас это есть, но давайте вы одумаетесь и перестанете работать на заводах по производству оружия, которое убивает наших людей". Киевский режим это не сделал", — напомнил Насонов.Поэтому за небольшой промежуток времени российские военные сконцентрировали удары по одному и тому же энергетическому району, добавил полковник запаса."Что такое блэкаут? Это когда у тебя нет электроэнергии на нескольких источниках поставки. Так оно и получилось. Сначала мы опрокинули одну энергосистему. Чуть позже опрокинули вторую систему. И этот процесс продолжается", — описал эксперт процесс "выбивания" украинской энергетики."Более того, мы еще минимально бьем по транспортной инфраструктуре Украины. Хотя и этого оказалось достаточно. &lt;...&gt; И эти удары продолжатся. Мы не кровожадные. Нам просто нужно выключить военную машину киевского режима", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
"Мы не кровожадные": Насонов о том, как удары по тылам выключают военную машину киевского режима

05:55 23.01.2026
 
© AP / Danyil Bashakov
- РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP / Danyil Bashakov
Читать в
ДзенTelegram
Удары по энергетике Украины стали ответной мерой после того, как Киев проигнорировал предупреждения России. Их цель — полностью выключить военную машину киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Комментируя комплексные удары по украинской энергетике и информацию СМИ о проблемах со светом и теплом в Киеве, эксперт обратил внимание на гуманность, которую российское руководство проявляло к Украине.
"Мы давали возможность понять: "У нас это есть, но давайте вы одумаетесь и перестанете работать на заводах по производству оружия, которое убивает наших людей". Киевский режим это не сделал", — напомнил Насонов.
Поэтому за небольшой промежуток времени российские военные сконцентрировали удары по одному и тому же энергетическому району, добавил полковник запаса.
"Что такое блэкаут? Это когда у тебя нет электроэнергии на нескольких источниках поставки. Так оно и получилось. Сначала мы опрокинули одну энергосистему. Чуть позже опрокинули вторую систему. И этот процесс продолжается", — описал эксперт процесс "выбивания" украинской энергетики.
"Более того, мы еще минимально бьем по транспортной инфраструктуре Украины. Хотя и этого оказалось достаточно. <...> И эти удары продолжатся. Мы не кровожадные. Нам просто нужно выключить военную машину киевского режима", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
