"Мы не кровожадные": Насонов о том, как удары по тылам выключают военную машину киевского режима

Удары по энергетике Украины стали ответной мерой после того, как Киев проигнорировал предупреждения России. Их цель — полностью выключить военную машину киевского режима. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-01-23T05:55

Комментируя комплексные удары по украинской энергетике и информацию СМИ о проблемах со светом и теплом в Киеве, эксперт обратил внимание на гуманность, которую российское руководство проявляло к Украине. "Мы давали возможность понять: "У нас это есть, но давайте вы одумаетесь и перестанете работать на заводах по производству оружия, которое убивает наших людей". Киевский режим это не сделал", — напомнил Насонов.Поэтому за небольшой промежуток времени российские военные сконцентрировали удары по одному и тому же энергетическому району, добавил полковник запаса."Что такое блэкаут? Это когда у тебя нет электроэнергии на нескольких источниках поставки. Так оно и получилось. Сначала мы опрокинули одну энергосистему. Чуть позже опрокинули вторую систему. И этот процесс продолжается", — описал эксперт процесс "выбивания" украинской энергетики."Более того, мы еще минимально бьем по транспортной инфраструктуре Украины. Хотя и этого оказалось достаточно. <...> И эти удары продолжатся. Мы не кровожадные. Нам просто нужно выключить военную машину киевского режима", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.

