Тимошенко может оказаться в СИЗО из-за истечения срока по внесению залога

Срок по внесению назначенного судом залога для лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую обвиняют в подкупе депутатов, истек, теперь она может оказаться в СИЗО, пишут украинские СМИ

На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Кроме того, суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".Однако Тимошенко жаловалась, что ей заблокировали счета, и поэтому она может не успеть внести средства до 21 января и окажется в СИЗО.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заверила, что на опубликованных аудиозаписях не ее голос.Подробнее - в материале Тимошенко высказалась о фашистском режиме на Украине, мире и выборах на сайте Украина.ру.

