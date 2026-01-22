https://ukraina.ru/20260122/timoshenko-mozhet-okazatsya-v-sizo-iz-za-istecheniya-sroka-po-vneseniyu-zaloga-1074655646.html
Тимошенко может оказаться в СИЗО из-за истечения срока по внесению залога
Тимошенко может оказаться в СИЗО из-за истечения срока по внесению залога - 22.01.2026 Украина.ру
Тимошенко может оказаться в СИЗО из-за истечения срока по внесению залога
Срок по внесению назначенного судом залога для лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую обвиняют в подкупе депутатов, истек, теперь она может оказаться в СИЗО, пишут украинские СМИ
2026-01-22T09:30
2026-01-22T09:30
2026-01-22T09:30
новости
украина
киевская область
юлия тимошенко
владимир зеленский
сизо
рада
батькивщина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052474367_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_b032c9dfaf56b5783611712371862982.jpg
На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Кроме того, суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".Однако Тимошенко жаловалась, что ей заблокировали счета, и поэтому она может не успеть внести средства до 21 января и окажется в СИЗО.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заверила, что на опубликованных аудиозаписях не ее голос.Подробнее - в материале Тимошенко высказалась о фашистском режиме на Украине, мире и выборах на сайте Украина.ру.
украина
киевская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052474367_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_2d40af3bff1afe9070438285caa8a427.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киевская область, юлия тимошенко, владимир зеленский, сизо, рада, батькивщина
Новости, Украина, Киевская область, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, СИЗО, Рада, Батькивщина
Тимошенко может оказаться в СИЗО из-за истечения срока по внесению залога
Срок по внесению назначенного судом залога для лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которую обвиняют в подкупе депутатов, истек, теперь она может оказаться в СИЗО, пишут украинские СМИ
На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд Украины определил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов. Она также обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области. Кроме того, суд запретил Тимошенко обсуждать материалы дела с несколькими десятками депутатов Рады, почти все из которых относятся к партии Владимира Зеленского "Слуга народа".
Однако Тимошенко жаловалась, что ей заблокировали счета, и поэтому она может не успеть внести средства до 21 января и окажется в СИЗО.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 14 января опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Сама Тимошенко заверила, что на опубликованных аудиозаписях не ее голос.