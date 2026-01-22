https://ukraina.ru/20260122/kiev-budut-brat-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-1074601459.html

"Киев будут брать". Эксперты и политики о ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, что будет с Киевом и другими крупными городами, грозит ли стране полный блэкаут и успеет ли страна ожить и как-то отремонтироваться хотя бы к следующей зиме.

Судьба Киева предрешена, его возьмут российские войска, считает покинувший страну украинский военный эксперт Юрий Дудкин. Более того, по его словам, высшие офицеры российской армии говорят, что "это долг чести — взять Киев"."Киев будут брать рано или поздно", - заявил эксперт в беседе с журналистом Александром Шелестом*. Он добавил, что "прежде чем город взять, нужно привести все питательные механизмы для его обороны в непригодное состояние", что сейчас и делается.Эксперт подчеркнул, что "как правило, хотим мы этого или не хотим, но в такой ситуации страдает мирное население больше всего, больше, чем военные".Сейчас в Киеве из-за осутствия энергоснабжения закрываются супермаркеты, (начали закрываться даже рестораны сети быстрого питания McDonald's), во многих домах нет света, тепла и воды, нельзя исключать, что полностью отключат газ. А власть имущие вместо того, чтобы решать эти проблемы, ездят по заграницам в поисках денег, которые потом прикарманивают, отметил Дудкин.Он добавил, что украинцы уже прекрасно понимают, кому нужна эта война, кто на самом деле получает от неё выгоду. Идёт внутренняя борьба во власти. Хотя "старые политики" Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко* тешат себя надеждами, но напрасно - "на этот спектакль никто уже не покупает билетов".Эти люди состоялись лишь в воровстве, в подлогах и пр., но за десятилетия во власти они ничего полезного для Украины не сделали. Тем не менее, продолжают спектакль.Дудкин считает, что назначенный судом многомиллионный залог Тимошенко заплатит, но задал вопрос - на что она рассчитывает? Теперь она говорит, что на Украине фашистский режим, так почему же она с ним сотрудничала? Теперь она говорит, что через пять лет Украины не будет — и это так, в таком виде её точно не будет, хотя сроки знает только Всевышний, сказал эксперт.Он добавил, что брать будут, вероятно, не только Киев, но и другие крупные города, а Зеленский и его комарилья уже не отвечают за Украину, "там будет исполнена одна команда — драпать".По словам Дудкина, ВС РФ не будут бить, например, по Верховной Раде, в этом нет смысла. Но в украинской столице много стратегических скрытых объектов, о которых киевляне, возможно, даже и не знают, однако именно по этим объектам могут наноситься удары.Ситуация в Киеве вообще тяжёлая, это чревато непредсказуемыми последствиями для режима. Как отметил бывший советник ОП Алексей Арестович*, если Киев "начнёт бежать", если хотя бы на время станет городом, не пригодным для жизни, то последствия этого сейчас даже просчитать трудно. Во всяком случае, глядя на это, в других городах Украины задумаются: "Киев погасили, наверное, мы следующие".Экс-советник также задал вопрос — а думают ли о том, что будет следующей зимой, успеют ли отремонтировать повреждения, смогут ли приготовиться? Насколько пригодны для жизни будут Киев и другие города? Будет ли и тогда ещё продолжаться война? Вопросов много."Даже если Киев просто станет нежилым, это катастрофа, которую ещё не знали за последние пятьдесят лет нигде в мире", - сказал Арестович.Ждать ли мира? Украинский писатель и блогер Юрий Сытник в эфире ютуб-канала Politeka предположил, что все заявления о скором завершении конфликта могут оказаться лишь благими пожеланиями, поскольку "территориальный вопрос неразрешаем".Ни украинские политики не готовы в этом вопросе уступить, ни российские. И если фокусироваться сейчас на территориях, то мира не будет. Этот вопрос нужно оставить в стороне, а в таком случае речь может идти только о заморозке конфликта, а не о мирном соглашении, хотя политики могут назвать это и соглашением, пояснил блогер. Он добавил, что "мир путем заморозки конфликта возможен тогда, когда мировые игроки договорятся".А когда они договорятся и как – Бог весть. Во всяком случае, пример Газы показывает, что и мирные договоренности, и создание всяких "советов мира" фактического мира не гарантируют.Будет мир или нет, а эта зима выдалась для украинцев очень трудной. Одесский юрист и популярный блогер Тарас Никифорчук в очередном выпуске своего видеоблога продемонстрировал последствия коммунальной катастрофы в разных районах Киева – минусовая температура в квартирах, лопнувшие трубы... Он высмеял попытки разных "певцов и певичек" утешить публику тем, что "у нас есть мы". Это людям мало помогает.Чего ожидать? Ранее Зеленский встречался с руководителем украинской разведки, который доложил, что украинцы могут остаться полностью без света и тепла после ударов ВС РФ по подстанциям украинских АЭС. В ГУР считают такой сценарий вполне реальным.Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в эфире канала "Дикий Live" предположил, что подобными заявлениями народ готовят к гуманитарной катастрофе, да заодно и запугивают, "идёт окошмаривание". Зачем? Запуганными людьми легче управлять.Эксперт напомнил, что специалисты давно предупреждали о возможности коммунальной катастрофы на Украине, но их чуть ли не объявляли "агентами врага". А вот теперь об этом говорит руководитель ГУР.Действительно, сейчас есть вполне реальный риск полного блэкаута, подчеркнул Золотарёв. По его мнению, таким образом Москва хочет вызвать протесты внутри страны, но - "эффект может быть обратным".В качестве подтверждения своего тезиса политтехнолог привел пример фашистской Германии, где большинство, несмотря на ковровые бомбардировки, осуществлявшиеся, в основном, британцами, "до конца поддерживало Гитлера".Что ж, символичное сравнение.По мнению Золотарёва, и нынешнюю Украину не удастся склонить к капитуляции ударами по энергетической инфраструктуре. При этом открытым остается вопрос, куда дели большие деньги, выделенные для укрепления этой самой инфраструктуры.Западные партнёры киевского режима откровенно издеваются. На фоне катастрофы в энергоснабжении на Украине директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева потребовала от Киева прекратить субсидировать электроэнергию и отопление. И призвала украинцев "верить в себя как в льва" и... рычать по утрам, поскольку, по её словам, "уверенность имеет значение".Нда, от МВФ надо бы держаться подальше всем разумным людям.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок Подробнее о ситуации на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Украину убьёт рак ненависти". Эксперты и политики о ситуации в стране

