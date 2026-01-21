https://ukraina.ru/20260121/pamyat-o-tragediyakh-smena-mirovykh-ploschadok-i-novye-ugrozy-suverenitetu-khronika-sobytiy-k-1300-21-1074611258.html

Память о трагедиях, смена мировых площадок и новые угрозы суверенитету. Хроника событий к 13:00 21 января

Память о трагедиях, смена мировых площадок и новые угрозы суверенитету. Хроника событий к 13:00 21 января

В то время как на Донбассе чтут память жертв конфликта, глобальные институты стоят перед лицом фундаментальных перемен, а в Северной Америке растут опасения по поводу агрессивной внешней политики Вашингтона. Пока мир наблюдает за переговорами в Давосе, правительство России продолжает последовательную работу по социальной поддержке граждан

Мемориальная акция памяти жертв удара по рынку в микрорайоне Текстильщик прошла в Донецке во вторую годовщину трагедии. 21 января 2024 года в результате атаки украинских сил, по официальным данным, погибли 27 мирных жителей, 25 человек получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале также сообщал о новых жертвах среди гражданского населения в результате обстрелов. Акция прошла на фоне продолжающейся напряженности: местные источники сообщают о работе ПВО в Донецке, а российские вооруженные силы, по данным сводки, наносят удары по целям в Николаеве. Одновременно с этими событиями Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе оказался в центре обсуждения собственного будущего. Временный сопредседатель ВЭФ Ларри Финк в частном порядке изучает возможность переноса главной ежегодной встречи форума из швейцарского Давоса на другие площадки. Среди рассматриваемых вариантов называются Детройт (США) и Дублин (Ирландия). Форум критикуют за элитарность, организаторы хотят сделать его более открытым. - Ларри Финк считает, что ВЭФ должен проходить там, где "на самом деле формируется современный мир". - Потенциальный уход ВЭФ станет серьезным ударом по имиджу и экономике Швейцарии, долгие годы бывшей синонимом глобальной дипломатии. ВЭФ проходит в Давосе с 1971 года, и его возможный уход символизирует возможный пересмотр форматов глобального диалога. На нынешнем форуме также обсуждается украинский вопрос: специальные представители президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина провели "очень позитивные" и "конструктивные" переговоры о возможном мирном урегулировании. В другом уголке мира, в Канаде, растет беспокойство по поводу намерений администрации США. После операции в Венесуэле и заявлений президента Трампа о потенциальном присоединении Гренландии каждый третий канадец опасается военного вторжения со стороны южного соседа. Опасения, что Канада может стать следующей целью Вашингтона, высказывают и парламентарии. Дональд Трамп ранее публично предлагал Канаде стать 51-м штатом. И Гренландия, и Канада имеют ключевое значение для контроля и влияния в Арктике. Недавние шаги Вашингтона демонстрируют готовность применять силу даже к союзникам по НАТО. Премьер-министр Канады Марк Карни в ответ заявил о твердой поддержке права Гренландии на самоопределение и напомнил о принципах коллективной обороны в НАТО. Власти Канады не рассматривают возможность присоединения к США. На фоне международной нестабильности в России делается акцент на социальную защиту граждан. С 1 февраля в стране будет проведена автоматическая индексация социальных выплат и пособий, о чем официально сообщил Социальный фонд РФ. Эта мера направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения в условиях текущей экономической ситуации. В сфере информационной политики официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на решение латвийского телеканала Go3 не показывать успехи российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде. Дипломат предложила симметричный ответ: показывать латвийским зрителям только достижения их собственных атлетов. Этот эпизод отражает углубляющийся разрыв в гуманитарной и информационной сферах между Россией и рядом стран. События этого часа рисуют картину многополярного мира в состоянии турбулентности. Трагедии на Донбассе напоминают о неугасающей конфликтности у границ России. Потенциальный перенос Давосского форума свидетельствует о поиске новых моделей глобального управления. А рост напряженности между союзниками по НАТО, как в случае с Канадой и США, указывает на эрозию старых союзов и появление непредсказуемых факторов. В этих условиях внутренняя социальная стабильность и четкая внешнеполитическая коммуникация, демонстрируемые Россией, становятся ключевыми элементами национальной безопасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

