Орбан ответил на письмо Ющенко: "Благодарю Бога, что Россия не враг Венгрии"

Орбан ответил на письмо Ющенко: "Благодарю Бога, что Россия не враг Венгрии" - 15.03.2026 Украина.ру

Орбан ответил на письмо Ющенко: "Благодарю Бога, что Россия не враг Венгрии"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 марта заявил, что благодарен за то, что Россия не является противником его страны. Так он отреагировал на обращение бывшего президента Украины Виктора Ющенко, который обвинил венгерского лидера в "измене" и призвал его пересмотреть позицию по отношению к Киеву

2026-03-15T11:23

2026-03-15T11:23

2026-03-15T11:23

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал в соцсети X ответ на письмо экс-президента Украины Виктора Ющенко, в котором тот упрекнул венгерского лидера в "измене" украинским интересам и призвал его "остановиться"."Я благодарю Бога за то, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа", — написал Орбан, подчеркнув, что Будапешт не намерен менять эту позицию.Заявление прозвучало на фоне обострения отношений между Венгрией и Украиной. Одной из ключевых причин напряжённости остаётся ситуация вокруг нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Венгрию через украинскую территорию. В Будапеште неоднократно выражали недовольство перебоями в работе трубопровода, полагая, что Киев умышленно затрудняет транзит. Украинская сторона, в свою очередь, отвергает эти обвинения.Кроме того, в последние месяцы риторика между Киевом и Будапештом заметно ужесточилась. Владимир Зеленский позволял себе резкие высказывания в адрес венгерского премьера, что также не способствовало разрядке.Само письмо Виктора Ющенко, написанное в эмоциональном тоне, стало реакцией на последовательную позицию Венгрии, которая выступает против военной поддержки Украины, блокирует ряд антироссийских санкций ЕС и отказывается предоставлять Киеву летальное оружие. Ющенко, занимавший пост президента Украины в 2005–2010 годах, до сих пор остаётся влиятельной фигурой в украинской политической среде и известен своей прозападной и антироссийской позицией.Орбан в своём ответе вновь дал чётко понять, что Венгрия намерена исходить из собственных национальных интересов, даже если это идёт вразрез с курсом Киева и Брюсселя.15 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что Будапешт сохранит отказ от поставок оружия Киеву, чтобы не допустить восприятия Венгрии как врага со стороны России.

венгрия

украина

киев

2026

новости, венгрия, украина, киев, виктор орбан, виктор ющенко, владимир зеленский, ес, украина.ру