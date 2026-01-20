https://ukraina.ru/20260120/zachem-zelenskiy-sobral-vsyu-korolevskuyu-rat-1074546440.html

Зачем Зеленский собрал всю королевскую рать

Зачем Зеленский собрал всю королевскую рать

Владимир Зеленский буквально за одну неделю провел ряд очень показательных и, я бы сказал, симптоматичных встреч. Причем эти встречи были не просто проведены, а демонстративно опубличены, показаны нарочито, с акцентом, так чтобы их увидели и внутри страны, и снаружи.

Речь идет о его встрече с действующим послом Украины в Великобритании, бывшим главкомом Валерием Залужным, а также о встречах с двумя патентованными, эталонными, если угодно, упырями украинской политики Сергеем Стерненко и Сергеем Притулой. Формально встреча с Залужным была подана как разговор о новых дипломатических усилиях. Встреча со Стерненко и Притулой была упакована как диалог с волонтерским сообществом. На самом деле мы имеем дело с персонажами, мягко говоря, замазанными в огромном количестве скандалов, в том числе и в так называемой квази волонтерской деятельности. Дорогие иномарки, охрана, публичный образ, а за спиной у каждого внушительный шлейф историй со сборами денег, которые так и не конвертировались во что то конкретное и осязаемое кроме личного кармана. Но это, как говорится, Бог с ними. Персонажи эталонные и в этом смысле показательные.Почему все это происходит? Здесь история действительно интересная. Мне невольно вспоминается песня Бориса Гребенщикова* "Поезд в огне". Там есть строчка про то, что нам некуда больше бежать, и еще одна очень важная фраза про факелы вокруг и сбор всех погибших частей. Так вот, то, что мы наблюдаем сейчас, это именно демонстративный сбор всех частей. Скажу прямо. Это сбор всей украинской королевской рати. Именно королевской. Почему? Потому что все перечисленные персонажи это, ни много ни мало, агентура Великобритании на Украине. Начиная с самого Зеленского, давно и плотно завербованного, продолжая Залужным, который сначала шел как вариант Б, потом как вариант А, а теперь уже и не поймешь, кто у них первый, а кто второй. И заканчивая такими заготовками под парламентские политические проекты, как Стерненко и Притула. Ранее, комментируя рассуждения Залужного об угрозе гражданского конфликта на Украине, который может быть спровоцирован некими манипуляторами в ветеранской среде, мне уже доводилось подробно разбирать эту конструкцию. Британцы действительно держат в уме сценарий квази военного, ветеранского переворота. Если кто и способен задумать подобную конструкцию, то это именно они. И важен вот какой момент. Для британцев эта история вообще не про президентские выборы как таковые. Они уверены, что если на выборы не пойдет Зеленский, то пойдет Залужный. Такой же их агент. За последний год британцы приложили максимум усилий, чтобы сделать его своей собственностью. Он уже бывал в офисе МИ6, уже встречался с руководством службы, в том числе с новым руководителем Блейз Метревели. И да, Залужный - это вторая ставка британцев. В Лондоне вполне серьезно уверены, что их ставленник, будь то Зеленский или Залужный, президентские выборы выиграет. И они верят, что не найдется силы, которая сможет им в этом помешать. Американцы, как они считают, в силу своего легитимистского подхода эту историю признают.Но куда интереснее выглядит парламентский сюжет. Кстати, совсем не факт, что парламентские выборы будут совмещены с вероятными президентскими выборами и референдумом, которые могут состояться в двадцать шестом году. И именно здесь для британцев возникает зона неопределенности и риска, куда более серьезная, чем президентская кампания. Год со своим президентом но с оппозиционным проамериканским парламентом. Но и самими выборами все еще хуже для Лондона. Выборы в Раду все равно состоятся. И по задумке американцев (британцы это прекрасно понимают) парламент должен стать своеобразным противовесом любому избранному президенту. Команда Трампа сегодня не хочет нового извода старой украинской вышиванной диктатуры, а ля Порошенко и а ля Зеленский. И диктатура Залужного их точно так же не устраивает. Я уже рассказывал, как американцы воспринимают Залужного. Прямая цитата из разговора двухлетней давности когда их спросили про Залужного, ответ был простой: "Мы и так мучаемся с наркоманом, зачем нам еще мучиться с алкоголиком?" А Залужный - алкоголик. Даже в Лондоне он уже не раз отдыхал в реабилитационных заведениях. То есть ставка американцев на парламент будет серьезной. И это главный риск для пробританского (как в Лондоне думают) президента. И вот под гипотетическое поражение пробританских сил на парламентских выборах и звучат все эти разглагольствования Залужного о ветеранском перевороте и гражданском конфликте. И британцы активно работают в этом направлении. Готовят почву для силового решения. Но они работают и над формированием парламентских фракций, которые в будущем смогут подставить плечо при создании пробританской коалиции в гипотетическом украинском парламенте и под будущую политическую силу Залужного. Все социологические выкладки, и публичные, и закрытые, говорят о том, что в случае его избрания или даже просто участия в кампании политическая сила Залужного займет первое место на парламентских выборах. Даже если на президентские выборы пойдет не он, а Зеленский (как бы там ни решили в Лондоне и Вашингтоне), политический проект Залужного в парламентских выборах участвовать будет. А вот за Зеленским сегодня не видно никакого внятного политического проекта. "Слуга народа" это списанная история, на нее никто больше не делает ставку. Какой-то гипотетический блок Зеленского теоретически возможен, но даже если предположить, что и партия Залужного, и блок Зеленского пойдут на выборы, голосов для формирования большинства им все равно не хватит. А значит, нужны сателлитные проекты.Именно для этого сейчас и подтягивается давно зреющий политический проект Притулы. Будет ли отдельный проект для Стерненко или его отправят под крыло Притулы, пока не до конца ясно. Рассматриваются оба варианта. Но вместе с их голосами, а также голосами радикалов, которых на Украине все еще хватает и которые готовы голосовать за этих персонажей, у британцев теоретически может сложиться большинство. И вот Зеленский проводит смотр всей королевской британской рати и демонстрирует ее даже не украинскому обществу и не украинскому политикуму. Он демонстрирует ее американцам. Сигнал простой - мы будем бороться, у нас есть кем бороться, эти персонажи популярны и имеют поддержку внутри страны.Это в первую очередь говорит вот о чем - выборы готовятся. Будут ли они запущены в конце февраля, в марте или в апреле, принципиального значения не имеет, в первом полугодии 2026 шансы их проведения достаточно высоки. Речь идет о президентских выборах, совмещенных с референдумом. Вопрос о совмещении с парламентскими выборами пока открыт, но очевидно, что он как минимум обсуждается. Выборы готовятся, а значит, требуется консолидация королевской британской рати на Украине. Да, лица там, мягко говоря, протокольные, но, как говорится, все в их стиле. И есть еще один важный нюанс. Этот смотр королевской рати происходит буквально через несколько дней после визита министра обороны Великобритании Джона Хилли, соратника Блейз Метревели. Тогда же состоялась неформальная встреча министра Хилли с новоназначенным главой Главного управления разведки Министерства обороны Украины Иващенко. И вот последствия. Не прошло и недели, как в ГУР МО началась серия увольнений людей американского агента Буданова**. Разумеется, не публичных. На эти шаги Иващенко, судя по всему, решился уже после общения с британским министром. В итоге мы видим очевидную картину. Идет крайне серьезная война за Киев между Вашингтоном и Лондоном. Ставки высоки и будет точно жарко.Тем временем о том, что волнует сейчас администрацию Дональда Трампа - в статье ""Обратного пути нет". Ураган "Дональд" обрушился на Европу и Украину"*Признан в РФ иноагентом**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

