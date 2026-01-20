https://ukraina.ru/20260120/tramp-pryamo-govorit-ob-okkupatsii-dmitriy-babich-ukazal-na-krakh-dvoynykh-standartov-zapada-1074511681.html

"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада

"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада - 20.01.2026 Украина.ру

"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада

Открытое заявление Дональда Трампа о намерении сделать Гренландию новым американским штатом резко контрастирует с позицией Запада по Украине. Конфликт двойных стандартов в интервью изданию Украина.ру разобрал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич

2026-01-20T04:30

2026-01-20T04:30

2026-01-20T04:30

новости

украина

запад

россия

дональд трамп

николай бабич

владимир зеленский

украина.ру

война

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_7:138:1468:960_1920x0_80_0_0_b03c38c0115a43eb1d94a9025600b293.jpg

Аналитик считает, что подобные заявления Трампа о намерении присоединить Гренландию разрушают идеологическую основу западной риторики. "Сравнение Гренландии с Украиной невыгодно Трампу. Любой человек понимает, что Украина имеет колоссальное значение для безопасности России", — заявил Бабич.Эксперт подчеркнул разницу в мотивации сторон. У России есть в сотни раз больше причин говорить о своих культурных, духовных и прочих связях с Украиной, чем у США с Гренландией, сказал собеседник издания.Прямые слова американского лидера ставят западную пропаганду в тупик. Но Трамп прямо говорит, что хочет оккупировать Гренландию, таким образом в сознании западного человека размывается комплекс идей, на которых стояло противостояние с Россией, подчеркнул Бабич.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики в материале "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, дональд трамп, николай бабич, владимир зеленский, украина.ру, война, сво, трамп и украина, война на украине, гренландия, пропаганда, украина аналитика