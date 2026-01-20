"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада - 20.01.2026 Украина.ру
"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада
"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада - 20.01.2026 Украина.ру
"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада
Открытое заявление Дональда Трампа о намерении сделать Гренландию новым американским штатом резко контрастирует с позицией Запада по Украине. Конфликт двойных стандартов в интервью изданию Украина.ру разобрал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
2026-01-20T04:30
Аналитик считает, что подобные заявления Трампа о намерении присоединить Гренландию разрушают идеологическую основу западной риторики. "Сравнение Гренландии с Украиной невыгодно Трампу. Любой человек понимает, что Украина имеет колоссальное значение для безопасности России", — заявил Бабич.Эксперт подчеркнул разницу в мотивации сторон. У России есть в сотни раз больше причин говорить о своих культурных, духовных и прочих связях с Украиной, чем у США с Гренландией, сказал собеседник издания.Прямые слова американского лидера ставят западную пропаганду в тупик. Но Трамп прямо говорит, что хочет оккупировать Гренландию, таким образом в сознании западного человека размывается комплекс идей, на которых стояло противостояние с Россией, подчеркнул Бабич.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики в материале "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.
новости, украина, запад, россия, дональд трамп, николай бабич, владимир зеленский, украина.ру, война, сво, трамп и украина, война на украине, гренландия, пропаганда, украина аналитика
Новости, Украина, Запад, Россия, Дональд Трамп, Николай Бабич, Владимир Зеленский, Украина.ру, война, СВО, Трамп и Украина, война на Украине, Гренландия, пропаганда, Украина аналитика

"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада

04:30 20.01.2026
 
© Фото : Public domain
© Фото : Public domain
Открытое заявление Дональда Трампа о намерении сделать Гренландию новым американским штатом резко контрастирует с позицией Запада по Украине. Конфликт двойных стандартов в интервью изданию Украина.ру разобрал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
Аналитик считает, что подобные заявления Трампа о намерении присоединить Гренландию разрушают идеологическую основу западной риторики. "Сравнение Гренландии с Украиной невыгодно Трампу. Любой человек понимает, что Украина имеет колоссальное значение для безопасности России", — заявил Бабич.
Эксперт подчеркнул разницу в мотивации сторон. У России есть в сотни раз больше причин говорить о своих культурных, духовных и прочих связях с Украиной, чем у США с Гренландией, сказал собеседник издания.
Прямые слова американского лидера ставят западную пропаганду в тупик. Но Трамп прямо говорит, что хочет оккупировать Гренландию, таким образом в сознании западного человека размывается комплекс идей, на которых стояло противостояние с Россией, подчеркнул Бабич.
"Значит, в какой-то момент поток помощи Украине начнет снижаться. И в этих условиях не только американцы, но и европейцы начнут подталкивать руководство Украины, с Зеленским или без него, к диалогу с Россией", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики в материале "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
