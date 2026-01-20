https://ukraina.ru/20260120/tramp-pryamo-govorit-ob-okkupatsii-dmitriy-babich-ukazal-na-krakh-dvoynykh-standartov-zapada-1074511681.html
"Трамп прямо говорит об оккупации": Дмитрий Бабич указал на крах двойных стандартов Запада
Открытое заявление Дональда Трампа о намерении сделать Гренландию новым американским штатом резко контрастирует с позицией Запада по Украине. Конфликт двойных стандартов в интервью изданию Украина.ру разобрал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
Аналитик считает, что подобные заявления Трампа о намерении присоединить Гренландию разрушают идеологическую основу западной риторики. "Сравнение Гренландии с Украиной невыгодно Трампу. Любой человек понимает, что Украина имеет колоссальное значение для безопасности России", — заявил Бабич.Эксперт подчеркнул разницу в мотивации сторон. У России есть в сотни раз больше причин говорить о своих культурных, духовных и прочих связях с Украиной, чем у США с Гренландией, сказал собеседник издания.Прямые слова американского лидера ставят западную пропаганду в тупик. Но Трамп прямо говорит, что хочет оккупировать Гренландию, таким образом в сознании западного человека размывается комплекс идей, на которых стояло противостояние с Россией, подчеркнул Бабич.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики в материале "Яков Кедми: Россия готовит свою армию и для взятия Одессы с моря, и для войны с Европой на уничтожение" на сайте Украина.ру.
Аналитик считает, что подобные заявления Трампа о намерении присоединить Гренландию разрушают идеологическую основу западной риторики. "Сравнение Гренландии с Украиной невыгодно Трампу. Любой человек понимает, что Украина имеет колоссальное значение для безопасности России", — заявил Бабич.
Эксперт подчеркнул разницу в мотивации сторон. У России есть в сотни раз больше причин говорить о своих культурных, духовных и прочих связях с Украиной, чем у США с Гренландией, сказал собеседник издания.
Прямые слова американского лидера ставят западную пропаганду в тупик. Но Трамп прямо говорит, что хочет оккупировать Гренландию, таким образом в сознании западного человека размывается комплекс идей, на которых стояло противостояние с Россией, подчеркнул Бабич.
"Значит, в какой-то момент поток помощи Украине начнет снижаться. И в этих условиях не только американцы, но и европейцы начнут подталкивать руководство Украины, с Зеленским или без него, к диалогу с Россией", — подытожил собеседник издания.