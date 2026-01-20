Покупка Гренландии? Запад в шоке: почему лидеры ЕС не готовы к территориальным претензиям США - 20.01.2026 Украина.ру
Покупка Гренландии? Запад в шоке: почему лидеры ЕС не готовы к территориальным претензиям США
Покупка Гренландии? Запад в шоке: почему лидеры ЕС не готовы к территориальным претензиям США - 20.01.2026 Украина.ру
Покупка Гренландии? Запад в шоке: почему лидеры ЕС не готовы к территориальным претензиям США
История с предполагаемой покупкой Гренландии обнажила глубинные проблемы атлантической солидарности. Европейские элиты оказались в идеологическом тупике перед лицом новой реальности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
2026-01-20T04:50
2026-01-20T04:50
Аналитик считает, что действия Дональда Трампа поставили европейских союзников в неловкое положение, к которому они не были готовы. "Шок вышел потому, что сегодняшние европейские лидеры — это не политики, а менеджеры среднего звена, которые не любят брать на себя ответственность, а все делают по инструкции", — заявил Бабич.Эксперт отметил, что у европейской бюрократии просто нет алгоритма действий для подобных случаев. "Существовавший у них набор инструкций предусматривал очень многие ситуации: сопротивление России, вспышку глобального джихада, финансовые кризисы... Но он не предусматривал, что одна страна НАТО потребует территорию другой страны НАТО, угрожая войной", — сказал собеседник издания. По его словам, эта растерянность европейцев прослеживается даже в мелочах. "Представители ЕС до сих пор уходят от вопросов на тему Гренландии на пресс-конференциях, потому что инструкций нет", — резюмировал Дмитрий Бабич.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
Покупка Гренландии? Запад в шоке: почему лидеры ЕС не готовы к территориальным претензиям США

04:50 20.01.2026
 
История с предполагаемой покупкой Гренландии обнажила глубинные проблемы атлантической солидарности. Европейские элиты оказались в идеологическом тупике перед лицом новой реальности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
Аналитик считает, что действия Дональда Трампа поставили европейских союзников в неловкое положение, к которому они не были готовы. "Шок вышел потому, что сегодняшние европейские лидеры — это не политики, а менеджеры среднего звена, которые не любят брать на себя ответственность, а все делают по инструкции", — заявил Бабич.
Эксперт отметил, что у европейской бюрократии просто нет алгоритма действий для подобных случаев. "Существовавший у них набор инструкций предусматривал очень многие ситуации: сопротивление России, вспышку глобального джихада, финансовые кризисы... Но он не предусматривал, что одна страна НАТО потребует территорию другой страны НАТО, угрожая войной", — сказал собеседник издания.
По его словам, эта растерянность европейцев прослеживается даже в мелочах. "Представители ЕС до сих пор уходят от вопросов на тему Гренландии на пресс-конференциях, потому что инструкций нет", — резюмировал Дмитрий Бабич.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
