Эксперт: США посылают в Россию прагматичных переговорщиков, а ЕС — идеологических дипломатов - 20.01.2026
Эксперт: США посылают в Россию прагматичных переговорщиков, а ЕС — идеологических дипломатов
Подходы Вашингтона и Брюсселя к международным переговорам кардинально различаются. Соединенные Штаты часто демонстрирует утилитарный прагматизм в ущерб идеологическим догмам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
По словам эксперта, США в последнее время делают ставку на профессионалов, а не на пропагандистов. "Сегодня США идут на какой-то диалог, посылают к нам [спецпосланника Трампа] Стивена Уиткоффа и [бизнесмена] Джареда Кушнера, кстати, достаточно профессиональных переговорщиков, в отличие от европейских дипломатов", — заявил Бабич. Он подчеркнул, что это не делает их друзьями России, но меняет характер взаимодействия. Аналитик отметил, что мотивация у американских представителей сугубо практическая. "А Уиткоффу и Кушнеру на идеологию наплевать, они нацелены на экономию американских средств", — сказал собеседник издания. По его мнению, логика американских переговорщиков проста и лишена эмоций. "Их логика проста: если какая-то война ведет к истощению американских ресурсов, почему бы ее не прекратить?" — заключил Бабич. Эксперт добавил, что с прямым империалистическим нападением, в отличие от демагогии, бороться легче, поскольку общественное мнение играет ключевую роль в любой войне.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
Эксперт: США посылают в Россию прагматичных переговорщиков, а ЕС — идеологических дипломатов

04:00 20.01.2026
 
© РИА НовостиПомощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Подходы Вашингтона и Брюсселя к международным переговорам кардинально различаются. Соединенные Штаты часто демонстрирует утилитарный прагматизм в ущерб идеологическим догмам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич
По словам эксперта, США в последнее время делают ставку на профессионалов, а не на пропагандистов. "Сегодня США идут на какой-то диалог, посылают к нам [спецпосланника Трампа] Стивена Уиткоффа и [бизнесмена] Джареда Кушнера, кстати, достаточно профессиональных переговорщиков, в отличие от европейских дипломатов", — заявил Бабич.
Он подчеркнул, что это не делает их друзьями России, но меняет характер взаимодействия. Аналитик отметил, что мотивация у американских представителей сугубо практическая.
"А Уиткоффу и Кушнеру на идеологию наплевать, они нацелены на экономию американских средств", — сказал собеседник издания. По его мнению, логика американских переговорщиков проста и лишена эмоций.
"Их логика проста: если какая-то война ведет к истощению американских ресурсов, почему бы ее не прекратить?" — заключил Бабич. Эксперт добавил, что с прямым империалистическим нападением, в отличие от демагогии, бороться легче, поскольку общественное мнение играет ключевую роль в любой войне.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
