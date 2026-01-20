https://ukraina.ru/20260120/dmitriy-babich-konflikt-iz-za-grenlandii-razrushaet-glavnyy-mif-zapada-o-mirnykh-demokratiyakh-1074501021.html

Дмитрий Бабич: Конфликт из-за Гренландии разрушает главный миф Запада о "мирных демократиях"

Идеологический фундамент западного мира дал серьезную трещину. Скандал вокруг возможной покупки Гренландии имеет не только политическое, но и глубокое символическое значение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Бабич

По мнению эксперта, нынешняя ситуация с Гренландией демонстрирует эрозию базовых принципов, на которых десятилетиями строилось западное единство. Аналитик напомнил, в чем именно заключался этот краеугольный миф. "Этот миф формулируется очень просто: демократии друг с другом не воюют и не угрожают друг другу войной", — сказал собеседник издания. По его словам, теперь этот постулат поставлен под сомнение действиями ключевой страны альянса. "А теперь мы видим на примере Гренландии, как деградация западного общества дошла до того, что и его основополагающий миф подвергся эрозии", — подытожил Дмитрий Бабич.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.

