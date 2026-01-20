Даже не вспомнят: если Гренландия станет 51-м штатом, на Украину "всем будет наплевать" — эксперт - 20.01.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260120/dazhe-ne-vspomnyat-esli-grenlandiya-stanet-51-m-shtatom-na-ukrainu-vsem-budet-naplevat--ekspert-1074493891.html
Даже не вспомнят: если Гренландия станет 51-м штатом, на Украину "всем будет наплевать" — эксперт
Даже не вспомнят: если Гренландия станет 51-м штатом, на Украину "всем будет наплевать" — эксперт - 20.01.2026 Украина.ру
Даже не вспомнят: если Гренландия станет 51-м штатом, на Украину "всем будет наплевать" — эксперт
Гипотетическое присоединение Гренландии к США отодвинет украинский кризис на второй план и поставит под вопрос основы существования НАТО. Это станет доминирующей темой в евроатлантических отношениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
новости
украина
сша
запад
олег неменский
дональд трамп
украина.ру
нато
гренландия
главные новости
Обсуждая возможную смену глобальных приоритетов, Неменский подтвердил, что тема Украины может быть задвинута в долгий ящик. "Условно говоря, если Гренландия станет 51-м штатом, то об Украине не вспомнят", — заявил политолог.Он пояснил, что причиной станет не решение украинской проблемы, а возникновение новой, более масштабной. "Да, если представить такой сценарий, то на Украину, по большому счёту, будет уже всем наплевать. Потому что это будут очень серьезные перемены во всей системе международных отношений. Особенно в евроатлантических отношениях", — сказал Неменский.Политолог заключил, что подобный шаг США вызовет фундаментальный кризис в ключевом военно-политическом блоке Запада. "Это будут серьезные проблемы, которые поставят на повестку дня вопросы выживания НАТО. Украина окажется второстепенным фактором", — резюмировал собеседник издания.В такой конфигурации судьба Украины перестанет быть самостоятельным вопросом и станет заложником более глубокого раскола между США и их европейскими союзниками.Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему агрессивной внешней политики Вашингтона "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.
украина
сша
запад
Украина.ру
новости, украина, сша, запад, олег неменский, дональд трамп, украина.ру, нато, гренландия, главные новости, кризис, украина аналитика, война, война на украине, аналитика, аналитика событий на украине, главное, украина.ру дзен
Новости, Украина, США, Запад, Олег Неменский, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, Гренландия, Главные новости, кризис, Украина аналитика, война, война на Украине, Аналитика, аналитика событий на Украине, главное, Украина.ру Дзен

Даже не вспомнят: если Гренландия станет 51-м штатом, на Украину "всем будет наплевать" — эксперт

Гипотетическое присоединение Гренландии к США отодвинет украинский кризис на второй план и поставит под вопрос основы существования НАТО. Это станет доминирующей темой в евроатлантических отношениях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Обсуждая возможную смену глобальных приоритетов, Неменский подтвердил, что тема Украины может быть задвинута в долгий ящик. "Условно говоря, если Гренландия станет 51-м штатом, то об Украине не вспомнят", — заявил политолог.
Он пояснил, что причиной станет не решение украинской проблемы, а возникновение новой, более масштабной. "Да, если представить такой сценарий, то на Украину, по большому счёту, будет уже всем наплевать. Потому что это будут очень серьезные перемены во всей системе международных отношений. Особенно в евроатлантических отношениях", — сказал Неменский.
Политолог заключил, что подобный шаг США вызовет фундаментальный кризис в ключевом военно-политическом блоке Запада. "Это будут серьезные проблемы, которые поставят на повестку дня вопросы выживания НАТО. Украина окажется второстепенным фактором", — резюмировал собеседник издания.
В такой конфигурации судьба Украины перестанет быть самостоятельным вопросом и станет заложником более глубокого раскола между США и их европейскими союзниками.
Полный текст материала "Олег Неменский: Если Трамп сделает Гренландию 51-м штатом США, Западу придется позабыть об Украине" на сайте Украина.ру.
Также на тему агрессивной внешней политики Вашингтона "Дмитрий Бабич: Кризис вокруг Гренландии рушит главный миф Запада, который питает войну на Украине" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния