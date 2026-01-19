https://ukraina.ru/20260119/situatsiya-vokrug-grenlandii-opredelyaet-novuyu-arkhitekturu-bezopasnosti-itogi-19-yanvarya-1074513567.html

Ситуация вокруг Гренландии определяет новую архитектуру безопасности. Итоги 19 января

Конфликтный потенциал вокруг вопроса Гренландии продолжает формировать международную повестку, побуждая европейские страны к поиску новых форматов безопасности. Параллельно на фоне геополитической турбулентности Россия демонстрирует стабильность и приверженность суверенному курсу, а на Украине обостряется внутренняя и военно-политическая обстановка

Как сообщает издание Politico, отдельные официальные лица Евросоюза, рассматривая угрозы со стороны администрации США как необратимые, обсуждают возможность создания нового военного альянса с участием Украины, но без Соединенных Штатов. Европейские столицы, включая Берлин, готовят совместные ответные меры на возможную аннексию острова. При этом премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил сомнение в вероятности силового сценария со стороны Вашингтона, ограничившись моральной поддержкой Дании. В свою очередь, Россия действует в логике укрепления национальной безопасности и многополярной системы международных отношений. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, посвященное этим ключевым вопросам. Кремль, комментируя международные события, подтвердил, что анализирует ситуацию вокруг Гренландии, и выразил уверенность, что решение этого вопроса войдет в мировую историю. Одновременно Москва получила и рассматривает приглашение для Владимира Путина войти в международный "Совет мира" по Газе, что подчеркивает непреходящую роль России как глобального арбитра. На Украине наблюдается ухудшение ситуации по нескольким направлениям. Продолжаются атаки на гражданскую инфраструктуру: в Харькове повреждены критические объекты, в Одессе из-за атаки без света остались десятки тысяч абонентов. В Херсонской области, по данным местных властей, семь человек, включая ребенка в тяжелом состоянии, остаются в больницах после обстрела. Во внутренней политике обнажаются системные проблемы: мэр Киева Виталий Кличко конфликтует с районными властями, а лидер оппозиции Юлия Тимошенко заявила о невозможности внести многомиллионный судебный залог по делу о коррупции. Трагический инцидент со случайным детским выстрелом в Киевской области высветил проблему неконтролируемого оборота оружия. Международная реакция не ограничивается Европой. Китай через свое внешнеполитическое ведомство призвал США отказаться от использования "китайской угрозы" как предлога для корыстных интересов. Беларусь, со своей стороны, через Александра Лукашенко подтвердила стратегический курс на интеграцию с Россией, указав ЕС на его место в этой системе координат. Экономический фон происходящего также демонстрирует напряженность: мировой рынок криптовалют пережил рекордное за год падение, в то время как цена золота, напротив, достигла исторического максимума, что свидетельствует о бегстве инвесторов в безопасные активы. Природная аномалия — замерзание моря у берегов Одессы, чего не наблюдалось 15 лет, — добавляет символический штрих к общей картине. Таким образом, текущий момент характеризуется дальнейшей перетряской сложившихся военно-политических блоков, активным укреплением суверенных позиций России и ее союзников, а также нарастанием кризисных явлений на Украине, охватывающих как фронт, так и внутреннюю стабильность.Сводка о ходе специальной военной операции на 19 январяГруппировка "Центр" (Донецкая Народная Республика): Подразделения группировки "Центр" в результате решительных действий полностью освободили населённый пункт Новопавловка. По данным советника главы ДНР, освобождение Новопавловки даёт ВС РФ ряд тактических преимуществ, позволяя усилить охват города Константиновка и сократить расстояние до Дружковки. Группировка "Днепр" (Запорожская область): Бойцы группировки "Днепр" вытеснили противника и освободили село Павловка к юго-востоку от Запорожья. Военные эксперты отмечают, что с освобождением Павловки сформировался плацдарм площадью более 70 квадратных километров, который открывает возможности для развития наступления как в направлении областного центра, так и на ключевой укрепрайон ВСУ Орехов. Согласно официальной сводке Министерства обороны РФ, за истекшие сутки нанесено поражение силам противника на всех фронтах. На направлении "Север", действуя в Сумской и Харьковской областях, ликвидировано более 170 военнослужащих ВСУ, уничтожена 1 боевая бронированная машина, 16 автомобилей и 5 складов с военным имуществом. На "Западном" направлении в районах Красного Лимана и Харьковской области потери противника составили свыше 200 человек личного состава, 3 ББМ, 16 единиц автомобильной техники и 4 склада. Направление "Юг" в районе Константиновки и Красноторки доложило об успехах в размере до 225 украинских военных, 2 единиц бронетехники, боевой машины реактивной системы залпового огня "Град" и двух складов. Самое значительное поражение в живой силе нанесено на направлении "Центр", где в ходе боев в Донецкой и Днепропетровской областях выведено из строя до 400 военнослужащих противника и 4 единицы бронетехники. На "Восточном" направлении в Запорожской области ликвидировано свыше 270 человек, уничтожен танк, 21 автомобиль и один склад с боеприпасами. На направлении "Днепр", охватывающем Херсонскую и Запорожскую области, потери ВСУ оцениваются в до 40 военнослужащих и 3 единицы автотехники. Всего, по сводным данным российского оборонного ведомства, суммарные потери Вооруженных сил Украины только в личном составе за 19 января превысили 1300 человек. Удары по стратегической и тыловой инфраструктуре Силами ракетных войск, артиллерии и оперативно-тактической авиации Российской Федерации продолжена планомерная работа по дезорганизации системы военного управления, логистики и снабжения противника. Нанесены высокоточные удары по узлам связи и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в районах Константиновки и Дружковки. Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения в окрестностях Краматорска и Северодонецка, а также завод по производству взрывчатых веществ в Запорожье. Поражены ключевые объекты топливной инфраструктуры, предназначенные для снабжения группировки войск на южном направлении, что, по оценке военных аналитиков, должно серьезно осложнить манёвр резервами и снабжение техники противника. Противодействие воздушным и диверсионным угрозам Расчётами противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Курской, Белгородской и Харьковской областей, что сорвало несколько запланированных атак на гражданские объекты. Все попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию российских приграничных регионов были пресечены с нанесением противнику потерь. В ходе информационной работы были вскрыты и опровергнуты попытки украинской стороны распространить дезинформацию, в частности, лживые сообщения об успешной атаке ракетными системами HIMARS по подстанции в Донецке. Официальные источники подтвердили, что в городе имели место лишь безрезультатные атаки беспилотниками, а распространяемые фотографии повреждений являются поддельными и не соответствуют действительности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру

