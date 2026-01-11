https://ukraina.ru/20260111/tramp-sozdal-pretsedent-maykl-bom-o-tom-mozhet-li-rossiya-zakhvatit-zelenskogo-po-primeru-maduro-1074130143.html

Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро

В Венесуэле Трампа ждет много подводных камней. Например, Куба, Китай, Иран и Россия вложили огромные средства в республику. В их интересах остановить авантюру Трампа в Венесуэле и сделать так, чтобы он с треском провалился там.

2026-01-11T07:07

2026-01-11T07:07

2026-01-11T13:51

интервью

венесуэла

сша

россия

дональд трамп

николас мадуро

владимир зеленский

нато

украина

европа

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом.Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи "коалиции желающих" подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил на Украине, сообщило 6 января агентство Reuters.— Майкл, что для международных отношений значит захват США Мадуро? Как к этому относятся рядовые американцы?— Это громкий сигнал всему миру, что Трамп считает западное полушарие исключительно сферой интересов Америки. Он это много раз говорил об этом, а сейчас подкрепил слова конкретными действиями. При этом Трампу не очень важно, какие законные интересы в Венесуэле у Китая, России или Ирана — мол, здесь появился новый "хозяин" в лице США.Мы привыкли, что раньше Трамп часто сотрясал воздух пустыми громкими угрозами. Поэтому его дерзкие, выходящие за все рамки действия в Венесуэле так нас шокировали. Методы американского президента в корне империалистические, что более свойственно прошлому веку. Не каждый день увидишь, как одна страна смещает лидера другого государства (пусть даже она считает его нелегитимным) — это, очевидно, яркий пример самодурства и произвола.И это громкий вызов всему миру. Мы наблюдаем весьма тревожный момент, когда Трамп дерзко и незаконно применяет "право сильного" на территории западного полушария.Более того, Трамп на Венесуэле, судя по всему, не остановится. Недаром уже звучат из уст Трампа и его подчиненных в Белом доме высказывания о "приобретении" Гренландии, и что, мол, придется "навести порядок" в таких странах, как Колумбия и Мексика.— Ожидать ли полномасштабных действий со стороны Штатов в сторону Венесуэлы? И хватит ли Трампу ресурсов на это?— Сейчас в этом вопросе, как и в предыдущих случаях, США расколоты. Демократы, конечно же, против того, что делает Трамп. Более того — часть республиканцев, среди которых сторонники Трампа, тоже считают, что президент нарушил свое обещание не проводить зарубежные военные авантюры и положить им конец.Но сам Трамп уверен, что он ничего не нарушил и действует последовательно, по принципу “Америка прежде всего”, на благо граждан и нефтяных компаний США и страны в целом. Тем не менее, его военные действия в Венесуэле являются острым спором внутри США, и те, кто возмущены этим, в том числе в Конгрессе, пытаются обуздать Трампа,Думаю, что пока им не удастся сделать это. Ситуация может измениться после промежуточных выборов, когда оппоненты Трампа скорее всего получат большинство в обеих палатах Конгресса. Но впереди у Трампа целый год — и в этот период он, вероятнее всего, может творит, что хочет: в Венесуэле и, возможно, в других странах.Но помимо этого есть много подводных камней, которые могут помешать Трампу. Его решение вмешаться в дела Венесуэлы не совсем продумано. Это из области “легко начинать войну, трудно ее заканчивать”. Можно убрать одного человека, но гораздо сложнее реализовать грандиозные планы [Трампа] по Венесуэле.Не факт, что венесуэльская элита, которая последние 25 лет была твёрдо предана Уго Чавесу, а потом Мадуро, и всегда была пламенными борьцами против "американского империализма", согласится поддержать "нового американского империалиста" Трампа. Ведь президент США делает ставку именно на них, надеясь, что эти люди будут сотрудничать с его администрацией и во многом ей подчиняться.Еще один существенный подводный камень, который ждет Трампа: Китай и другие страны вложили огромные средства в Венесуэлу и сделали большую ставку на многолетнее сотрудничество с этой страной — как в нефтяной, так и во многих других областях. Естественно, они не будут сейчас сидеть сложа руки и спокойно смотреть на то, как США пытаются подмять под себя Венесуэлу.Речь идёт прежде всего о Кубе, Китае, Иране и России. В их интересах остановить или, как минимум, всячески подрывать авантюру Трампа в Венесуэле. Эти страны скорее всего попытаются всячески мешать Трампу, чтобы он максимально увяз в этой республике, и его грандиозные планы в отношении нее провалились с треском. Поэтому Трампа ждут многие проблемы на этом фронте.— А что значат захваты танкеров США? Трамп показывает свое господство на море?— Трамп ввел санкции против венесуэльской и иранской экспортной нефти и хочет, чтобы они работали. В этом плане он тоже последователен.Поэтому США пытаются останавливать теновые танкеры, которые возят нефть, находящуюся под американскими санкциями. Тем самым, Трамп пытается посылать сигнал всему миру: не стоит идти против его решений, потому что у США есть сильный морской флот и пограничная служба.— В Европе тем временем подписали декларацию о вводе сил НАТО на Украину после мирного урегулирования конфликта. При этом канцлер ФРГ Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. Но на что они надеются? Понятно же, что Россия это не подпишет.— Вы все верно сказали: это неприемлемые для России условия. Поэтому то, что Европа настаивает на размещении войск на Украине после мирного соглашения, означает, что никакого мирного соглашения не будет в результате. И значит, конфликт продолжится.— Насколько уместно сравнивать действия Трампа против Мадуро в Венесуэле и российско-украинский конфликт, как это делают некоторые СМИ? В том смысле, что Россия могла бы также поступить с Зеленским.— Факт, что Трамп захватом Мадуро создал незаконный прецедент. США не имели права вторгаться в Венесуэлу и захватывать главу этого государства, каким бы нелегитимным Трамп его ни считал. Все утверждения американского президента, что, мол, Мадуро такой же "террорист", как бен Ладен, и поэтому насильственный захват его в любой точке земного шара якобы оправдан американским законом, не выдерживает критики.Теоретически Россия на его основе может также поступить с Зеленским на Украине, который объявлен Россией в розыск по уголовной статье за организацию атак на Крым, реанимацию нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Но проблема в том, что, если бы Россия поступила с Зеленским точно также, как Трамп поступил с Мадуро, тогда это было бы также незаконно.Напомню, что ранее, в ноябре 2025 года, Соединенные Штаты официально признали террористической организацией так называемый "Картель де лос Солес" ("Картель Солнц"), к деятельности которого, как утверждает Вашингтон, причастны лидеры венесуэльского режима, включая ее на сегодня уже бывшего президента.С одной стороны, у Трампа был ордер на арест Мадуро, которого президент США добился в суде. С одной стороны, у Трампа был ордер на арест Мадуро, которого президент США добился в суде. Но арест венесуэльского лидера был бы законным только в случае соблюдения Трампом стандартной практики экстрадиции Мадуро — в случае, если последний оказался на территории третьей страны, которая подписала соглашение с США по выдаче подозреваемых преступников, находящихся в американском розыске.

В таком случае арест Мадуро и его экстрадиция в США были бы юридически обоснованы. Но проводить спецоперацию по вторжению в другую страну и захвату ее главы — это нарушение международного права.

Таким образом, если мы предположим, что Россия возьмет пример с США и захватит Зеленского [который, кстати, не признан в России террористом], она пойдет по незаконному с точки зрения международного плана пути.

венесуэла

сша

россия

украина

европа

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

интервью, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, владимир зеленский, нато, украина, европа, танкер, санкции