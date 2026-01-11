Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро - 11.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260111/tramp-sozdal-pretsedent-maykl-bom-o-tom-mozhet-li-rossiya-zakhvatit-zelenskogo-po-primeru-maduro-1074130143.html
Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро
Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро - 11.01.2026 Украина.ру
Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро
В Венесуэле Трампа ждет много подводных камней. Например, Куба, Китай, Иран и Россия вложили огромные средства в республику. В их интересах остановить авантюру Трампа в Венесуэле и сделать так, чтобы он с треском провалился там.
2026-01-11T07:07
2026-01-11T13:51
интервью
венесуэла
сша
россия
дональд трамп
николас мадуро
владимир зеленский
нато
украина
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040567326_57:1:900:475_1920x0_80_0_0_760c627b28dab01c5346472e120b0c80.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом.Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи "коалиции желающих" подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил на Украине, сообщило 6 января агентство Reuters.— Майкл, что для международных отношений значит захват США Мадуро? Как к этому относятся рядовые американцы?— Это громкий сигнал всему миру, что Трамп считает западное полушарие исключительно сферой интересов Америки. Он это много раз говорил об этом, а сейчас подкрепил слова конкретными действиями. При этом Трампу не очень важно, какие законные интересы в Венесуэле у Китая, России или Ирана — мол, здесь появился новый "хозяин" в лице США.Мы привыкли, что раньше Трамп часто сотрясал воздух пустыми громкими угрозами. Поэтому его дерзкие, выходящие за все рамки действия в Венесуэле так нас шокировали. Методы американского президента в корне империалистические, что более свойственно прошлому веку. Не каждый день увидишь, как одна страна смещает лидера другого государства (пусть даже она считает его нелегитимным) — это, очевидно, яркий пример самодурства и произвола.И это громкий вызов всему миру. Мы наблюдаем весьма тревожный момент, когда Трамп дерзко и незаконно применяет "право сильного" на территории западного полушария.Более того, Трамп на Венесуэле, судя по всему, не остановится. Недаром уже звучат из уст Трампа и его подчиненных в Белом доме высказывания о "приобретении" Гренландии, и что, мол, придется "навести порядок" в таких странах, как Колумбия и Мексика.— Ожидать ли полномасштабных действий со стороны Штатов в сторону Венесуэлы? И хватит ли Трампу ресурсов на это?— Сейчас в этом вопросе, как и в предыдущих случаях, США расколоты. Демократы, конечно же, против того, что делает Трамп. Более того — часть республиканцев, среди которых сторонники Трампа, тоже считают, что президент нарушил свое обещание не проводить зарубежные военные авантюры и положить им конец.Но сам Трамп уверен, что он ничего не нарушил и действует последовательно, по принципу “Америка прежде всего”, на благо граждан и нефтяных компаний США и страны в целом. Тем не менее, его военные действия в Венесуэле являются острым спором внутри США, и те, кто возмущены этим, в том числе в Конгрессе, пытаются обуздать Трампа,Думаю, что пока им не удастся сделать это. Ситуация может измениться после промежуточных выборов, когда оппоненты Трампа скорее всего получат большинство в обеих палатах Конгресса. Но впереди у Трампа целый год — и в этот период он, вероятнее всего, может творит, что хочет: в Венесуэле и, возможно, в других странах.Но помимо этого есть много подводных камней, которые могут помешать Трампу. Его решение вмешаться в дела Венесуэлы не совсем продумано. Это из области “легко начинать войну, трудно ее заканчивать”. Можно убрать одного человека, но гораздо сложнее реализовать грандиозные планы [Трампа] по Венесуэле.Не факт, что венесуэльская элита, которая последние 25 лет была твёрдо предана Уго Чавесу, а потом Мадуро, и всегда была пламенными борьцами против "американского империализма", согласится поддержать "нового американского империалиста" Трампа. Ведь президент США делает ставку именно на них, надеясь, что эти люди будут сотрудничать с его администрацией и во многом ей подчиняться.Еще один существенный подводный камень, который ждет Трампа: Китай и другие страны вложили огромные средства в Венесуэлу и сделали большую ставку на многолетнее сотрудничество с этой страной — как в нефтяной, так и во многих других областях. Естественно, они не будут сейчас сидеть сложа руки и спокойно смотреть на то, как США пытаются подмять под себя Венесуэлу.Речь идёт прежде всего о Кубе, Китае, Иране и России. В их интересах остановить или, как минимум, всячески подрывать авантюру Трампа в Венесуэле. Эти страны скорее всего попытаются всячески мешать Трампу, чтобы он максимально увяз в этой республике, и его грандиозные планы в отношении нее провалились с треском. Поэтому Трампа ждут многие проблемы на этом фронте.— А что значат захваты танкеров США? Трамп показывает свое господство на море?— Трамп ввел санкции против венесуэльской и иранской экспортной нефти и хочет, чтобы они работали. В этом плане он тоже последователен.Поэтому США пытаются останавливать теновые танкеры, которые возят нефть, находящуюся под американскими санкциями. Тем самым, Трамп пытается посылать сигнал всему миру: не стоит идти против его решений, потому что у США есть сильный морской флот и пограничная служба.— В Европе тем временем подписали декларацию о вводе сил НАТО на Украину после мирного урегулирования конфликта. При этом канцлер ФРГ Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. Но на что они надеются? Понятно же, что Россия это не подпишет.— Вы все верно сказали: это неприемлемые для России условия. Поэтому то, что Европа настаивает на размещении войск на Украине после мирного соглашения, означает, что никакого мирного соглашения не будет в результате. И значит, конфликт продолжится.— Насколько уместно сравнивать действия Трампа против Мадуро в Венесуэле и российско-украинский конфликт, как это делают некоторые СМИ? В том смысле, что Россия могла бы также поступить с Зеленским.— Факт, что Трамп захватом Мадуро создал незаконный прецедент. США не имели права вторгаться в Венесуэлу и захватывать главу этого государства, каким бы нелегитимным Трамп его ни считал. Все утверждения американского президента, что, мол, Мадуро такой же "террорист", как бен Ладен, и поэтому насильственный захват его в любой точке земного шара якобы оправдан американским законом, не выдерживает критики.Теоретически Россия на его основе может также поступить с Зеленским на Украине, который объявлен Россией в розыск по уголовной статье за организацию атак на Крым, реанимацию нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Но проблема в том, что, если бы Россия поступила с Зеленским точно также, как Трамп поступил с Мадуро, тогда это было бы также незаконно.Напомню, что ранее, в ноябре 2025 года, Соединенные Штаты официально признали террористической организацией так называемый "Картель де лос Солес" ("Картель Солнц"), к деятельности которого, как утверждает Вашингтон, причастны лидеры венесуэльского режима, включая ее на сегодня уже бывшего президента.С одной стороны, у Трампа был ордер на арест Мадуро, которого президент США добился в суде. Но арест венесуэльского лидера был бы законным только в случае соблюдения Трампом стандартной практики экстрадиции Мадуро — в случае, если последний оказался на территории третьей страны, которая подписала соглашение с США по выдаче подозреваемых преступников, находящихся в американском розыске.В таком случае арест Мадуро и его экстрадиция в США были бы юридически обоснованы. Но проводить спецоперацию по вторжению в другую страну и захвату ее главы — это нарушение международного права.Таким образом, если мы предположим, что Россия возьмет пример с США и захватит Зеленского [который, кстати, не признан в России террористом], она пойдет по незаконному с точки зрения международного плана пути.Западно-европейским кураторам нужно, чтобы Украина продолжила сопротивление в течение 3-4 лет, до того момента, когда их военная промышленность не наберет обороты. Об этом у интервью Александр Ананьев: Чтобы остановить Европу, России придется лечить ее шоковой терапией, как при Гитлере.
https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html
https://ukraina.ru/20260108/oleg-ivanov-zakhvat-ssha-tankera-pod-flagom-rf-mozhet-ostanovit-mirnye-peregovory-po-ukraine-1074072530.html
венесуэла
сша
россия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040567326_150:0:785:476_1920x0_80_0_0_d2abe8aa4d4d8a5affb04e6937ab8d84.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, венесуэла, сша, россия, дональд трамп, николас мадуро, владимир зеленский, нато, украина, европа, танкер, санкции
Интервью, Венесуэла, США, Россия, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Европа, танкер, санкции

Трамп создал прецедент. Майкл Бом о том, может ли Россия захватить Зеленского по примеру Мадуро

07:07 11.01.2026 (обновлено: 13:51 11.01.2026)
 
© Фото : vladtime.ruМайкл Бом интервью
Майкл Бом интервью - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : vladtime.ru
Читать в
ДзенTelegram
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Венесуэле Трампа ждет много подводных камней. Например, Куба, Китай, Иран и Россия вложили огромные средства в республику. В их интересах остановить авантюру Трампа в Венесуэле и сделать так, чтобы он с треском провалился там.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом.
Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи "коалиции желающих" подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил на Украине, сообщило 6 января агентство Reuters.
— Майкл, что для международных отношений значит захват США Мадуро? Как к этому относятся рядовые американцы?
— Это громкий сигнал всему миру, что Трамп считает западное полушарие исключительно сферой интересов Америки. Он это много раз говорил об этом, а сейчас подкрепил слова конкретными действиями. При этом Трампу не очень важно, какие законные интересы в Венесуэле у Китая, России или Ирана — мол, здесь появился новый "хозяин" в лице США.
Мы привыкли, что раньше Трамп часто сотрясал воздух пустыми громкими угрозами. Поэтому его дерзкие, выходящие за все рамки действия в Венесуэле так нас шокировали. Методы американского президента в корне империалистические, что более свойственно прошлому веку. Не каждый день увидишь, как одна страна смещает лидера другого государства (пусть даже она считает его нелегитимным) — это, очевидно, яркий пример самодурства и произвола.
И это громкий вызов всему миру. Мы наблюдаем весьма тревожный момент, когда Трамп дерзко и незаконно применяет "право сильного" на территории западного полушария.
Более того, Трамп на Венесуэле, судя по всему, не остановится. Недаром уже звучат из уст Трампа и его подчиненных в Белом доме высказывания о "приобретении" Гренландии, и что, мол, придется "навести порядок" в таких странах, как Колумбия и Мексика.
Майкл Бом - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября 2022, 16:40
Майкл Бом: кто он
— Ожидать ли полномасштабных действий со стороны Штатов в сторону Венесуэлы? И хватит ли Трампу ресурсов на это?
— Сейчас в этом вопросе, как и в предыдущих случаях, США расколоты. Демократы, конечно же, против того, что делает Трамп. Более того — часть республиканцев, среди которых сторонники Трампа, тоже считают, что президент нарушил свое обещание не проводить зарубежные военные авантюры и положить им конец.
Но сам Трамп уверен, что он ничего не нарушил и действует последовательно, по принципу “Америка прежде всего”, на благо граждан и нефтяных компаний США и страны в целом. Тем не менее, его военные действия в Венесуэле являются острым спором внутри США, и те, кто возмущены этим, в том числе в Конгрессе, пытаются обуздать Трампа,
Думаю, что пока им не удастся сделать это. Ситуация может измениться после промежуточных выборов, когда оппоненты Трампа скорее всего получат большинство в обеих палатах Конгресса. Но впереди у Трампа целый год — и в этот период он, вероятнее всего, может творит, что хочет: в Венесуэле и, возможно, в других странах.
Но помимо этого есть много подводных камней, которые могут помешать Трампу. Его решение вмешаться в дела Венесуэлы не совсем продумано. Это из области “легко начинать войну, трудно ее заканчивать”. Можно убрать одного человека, но гораздо сложнее реализовать грандиозные планы [Трампа] по Венесуэле.
Не факт, что венесуэльская элита, которая последние 25 лет была твёрдо предана Уго Чавесу, а потом Мадуро, и всегда была пламенными борьцами против "американского империализма", согласится поддержать "нового американского империалиста" Трампа. Ведь президент США делает ставку именно на них, надеясь, что эти люди будут сотрудничать с его администрацией и во многом ей подчиняться.
Еще один существенный подводный камень, который ждет Трампа: Китай и другие страны вложили огромные средства в Венесуэлу и сделали большую ставку на многолетнее сотрудничество с этой страной — как в нефтяной, так и во многих других областях. Естественно, они не будут сейчас сидеть сложа руки и спокойно смотреть на то, как США пытаются подмять под себя Венесуэлу.
Речь идёт прежде всего о Кубе, Китае, Иране и России. В их интересах остановить или, как минимум, всячески подрывать авантюру Трампа в Венесуэле. Эти страны скорее всего попытаются всячески мешать Трампу, чтобы он максимально увяз в этой республике, и его грандиозные планы в отношении нее провалились с треском. Поэтому Трампа ждут многие проблемы на этом фронте.
— А что значат захваты танкеров США? Трамп показывает свое господство на море?
— Трамп ввел санкции против венесуэльской и иранской экспортной нефти и хочет, чтобы они работали. В этом плане он тоже последователен.
Поэтому США пытаются останавливать теновые танкеры, которые возят нефть, находящуюся под американскими санкциями. Тем самым, Трамп пытается посылать сигнал всему миру: не стоит идти против его решений, потому что у США есть сильный морской флот и пограничная служба.
— В Европе тем временем подписали декларацию о вводе сил НАТО на Украину после мирного урегулирования конфликта. При этом канцлер ФРГ Мерц заявил, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России. Но на что они надеются? Понятно же, что Россия это не подпишет.
— Вы все верно сказали: это неприемлемые для России условия. Поэтому то, что Европа настаивает на размещении войск на Украине после мирного соглашения, означает, что никакого мирного соглашения не будет в результате. И значит, конфликт продолжится.
— Насколько уместно сравнивать действия Трампа против Мадуро в Венесуэле и российско-украинский конфликт, как это делают некоторые СМИ? В том смысле, что Россия могла бы также поступить с Зеленским.
— Факт, что Трамп захватом Мадуро создал незаконный прецедент. США не имели права вторгаться в Венесуэлу и захватывать главу этого государства, каким бы нелегитимным Трамп его ни считал. Все утверждения американского президента, что, мол, Мадуро такой же "террорист", как бен Ладен, и поэтому насильственный захват его в любой точке земного шара якобы оправдан американским законом, не выдерживает критики.
Теоретически Россия на его основе может также поступить с Зеленским на Украине, который объявлен Россией в розыск по уголовной статье за организацию атак на Крым, реанимацию нацизма и обстрелах приграничных российских областей. Но проблема в том, что, если бы Россия поступила с Зеленским точно также, как Трамп поступил с Мадуро, тогда это было бы также незаконно.
Напомню, что ранее, в ноябре 2025 года, Соединенные Штаты официально признали террористической организацией так называемый "Картель де лос Солес" ("Картель Солнц"), к деятельности которого, как утверждает Вашингтон, причастны лидеры венесуэльского режима, включая ее на сегодня уже бывшего президента.
С одной стороны, у Трампа был ордер на арест Мадуро, которого президент США добился в суде. Но арест венесуэльского лидера был бы законным только в случае соблюдения Трампом стандартной практики экстрадиции Мадуро — в случае, если последний оказался на территории третьей страны, которая подписала соглашение с США по выдаче подозреваемых преступников, находящихся в американском розыске.
В таком случае арест Мадуро и его экстрадиция в США были бы юридически обоснованы. Но проводить спецоперацию по вторжению в другую страну и захвату ее главы — это нарушение международного права.
Коллаж: Олег Иванов интервью - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
8 января, 16:55
Олег Иванов: Захват США танкера под флагом РФ может остановить мирные переговоры по УкраинеДистанцирование США от кризиса на Украине четко выражается в Парижской декларации "коалиции желающих". Она оказалась короче первоначального варианта, так как Трамп настоял на изъятии некоторых пунктов, связанных с участием США в конфликте. Он не хочет связывать себе руки проблемами Европы и готовиться к долгосрочному соперничеству с КНР.
Таким образом, если мы предположим, что Россия возьмет пример с США и захватит Зеленского [который, кстати, не признан в России террористом], она пойдет по незаконному с точки зрения международного плана пути.
Западно-европейским кураторам нужно, чтобы Украина продолжила сопротивление в течение 3-4 лет, до того момента, когда их военная промышленность не наберет обороты. Об этом у интервью Александр Ананьев: Чтобы остановить Европу, России придется лечить ее шоковой терапией, как при Гитлере.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюВенесуэлаСШАРоссияДональд ТрампНиколас МадуроВладимир ЗеленскийНАТОУкраинаЕвропатанкерсанкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:36В США проходят массовые акции протеста против иммиграционной службы ICE. Главное к этому часу
15:27Военкор Коц объяснил тактическое значение освобождения Белогорья под Ореховом
15:01Контрабанда сигарет задержала поезд на украинско-польской границе на девять часов
14:53Крупный железнодорожный узел в Ровенской области подвергся атаке беспилотниками
14:49На украинской границе автомобиль совершил наезд на пограничника при попытке выезда
14:46На Запорожском направлении освобождено село Приморское
14:00Новогодняя история от "Варяга". От семейной "сталинки" до военного Донецка
13:20Подоляка оценил возможные векторы развития ситуации на Запорожском направлении
13:11На Добропольском выступе идут бои, продвижение ВС РФ осложняет местность и укрепления
12:14Министр обороны Британии заявлял о готовности похитить Путина. Главное к этому часу
12:00"Вокруг Булгакова": пропавшая сцена из "Дней Турбиных"
11:30Во Львове сотрудник ТЦК оттолкнул девушку, пытавшуюся помешать призыву
11:28В Ровенской области поезда пускают в обход станции Ракитное
11:14Запорожская область погрузилась во тьму
10:42На Украине запретили фильм "Молитва о гетьмане Мазепе" из-за актёра из России
10:38ЕС разрабатывает санкции против США. Главные новости к этому часу
09:51На Украине готовят закон об отмене отсрочки для абитуриентов старше 25 лет
09:42Протесты в Иране охватили 185 городов, сообщают о десятках погибших
09:39В Белгородской области дроны атаковали гражданских, в Воронеже погибла женщина
09:07На Константиновском направлении расширена зона контроля
Лента новостейМолния