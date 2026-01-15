https://ukraina.ru/20260115/alekhin-o-situatsii-v-kupyanske-stremlenie-vsu-perekhvatit-takticheskuyu-initsiativu-postepenno-ugasaet-1074301460.html

Алехин о ситуации в Купянске: "Стремление ВСУ перехватить тактическую инициативу постепенно угасает"

Алехин о ситуации в Купянске: "Стремление ВСУ перехватить тактическую инициативу постепенно угасает" - 15.01.2026 Украина.ру

Алехин о ситуации в Купянске: "Стремление ВСУ перехватить тактическую инициативу постепенно угасает"

Попытки ВСУ "закрепиться" в Купянске с помощью штурмовых групп и дронов не приносят успеха, а их стремление перехватить инициативу угасает. Подразделения ВС России сохраняют контроль над ключевыми районами города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-01-15T05:50

2026-01-15T05:50

2026-01-15T05:50

новости

купянск

россия

киев

геннадий алехин

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0c/1061007412_0:112:1081:720_1920x0_80_0_0_098f38f60ab56253981e4219ed0c1fc5.jpg

Военный обозреватель описал тактику Киева под Купянском. "Не имея достаточных сил и средств, чтобы пробиться в городскую черту Купянска, ВСУ для обозначения своего присутствия в центре города продолжают контратаковать, действуя мелкими штурмовыми группами", — заявил Алехин.На днях противник предпринял безуспешную попытку установки при помощи беспилотника на здании городской администрации, украинский флаг и беспилотник были уничтожены, сказал эксперт.Алехин констатировал снижение активности украинских подразделений. "Стремление противника перехватить тактическую инициативу постепенно угасает. Это подтверждают информационные ресурсы украинской армии", — пояснил полковник запаса.На картах, составленных на основе видеозаписей с привязкой к местности, подразделения "Запада" по-прежнему контролируют микрорайон Юбилейный до городского кладбища (за ним лес), весь центр, включая ж/д станции Купянск-Южный и Эстакадный, а также всю северо-западную часть, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО в материале "Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины" на сайте Украина.ру.

купянск

россия

киев

купянское направление

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, россия, киев, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, купянское направление, купянск новости, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво