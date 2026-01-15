Алехин о ситуации в Купянске: "Стремление ВСУ перехватить тактическую инициативу постепенно угасает" - 15.01.2026 Украина.ру
Алехин о ситуации в Купянске: "Стремление ВСУ перехватить тактическую инициативу постепенно угасает"
Алехин о ситуации в Купянске: "Стремление ВСУ перехватить тактическую инициативу постепенно угасает" - 15.01.2026 Украина.ру
Алехин о ситуации в Купянске: "Стремление ВСУ перехватить тактическую инициативу постепенно угасает"
Попытки ВСУ "закрепиться" в Купянске с помощью штурмовых групп и дронов не приносят успеха, а их стремление перехватить инициативу угасает. Подразделения ВС России сохраняют контроль над ключевыми районами города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Военный обозреватель описал тактику Киева под Купянском. "Не имея достаточных сил и средств, чтобы пробиться в городскую черту Купянска, ВСУ для обозначения своего присутствия в центре города продолжают контратаковать, действуя мелкими штурмовыми группами", — заявил Алехин.На днях противник предпринял безуспешную попытку установки при помощи беспилотника на здании городской администрации, украинский флаг и беспилотник были уничтожены, сказал эксперт.Алехин констатировал снижение активности украинских подразделений. "Стремление противника перехватить тактическую инициативу постепенно угасает. Это подтверждают информационные ресурсы украинской армии", — пояснил полковник запаса.На картах, составленных на основе видеозаписей с привязкой к местности, подразделения "Запада" по-прежнему контролируют микрорайон Юбилейный до городского кладбища (за ним лес), весь центр, включая ж/д станции Купянск-Южный и Эстакадный, а также всю северо-западную часть, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО в материале "Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины" на сайте Украина.ру.
Алехин о ситуации в Купянске: "Стремление ВСУ перехватить тактическую инициативу постепенно угасает"

05:50 15.01.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Попытки ВСУ "закрепиться" в Купянске с помощью штурмовых групп и дронов не приносят успеха, а их стремление перехватить инициативу угасает. Подразделения ВС России сохраняют контроль над ключевыми районами города. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Военный обозреватель описал тактику Киева под Купянском. "Не имея достаточных сил и средств, чтобы пробиться в городскую черту Купянска, ВСУ для обозначения своего присутствия в центре города продолжают контратаковать, действуя мелкими штурмовыми группами", — заявил Алехин.
На днях противник предпринял безуспешную попытку установки при помощи беспилотника на здании городской администрации, украинский флаг и беспилотник были уничтожены, сказал эксперт.
Алехин констатировал снижение активности украинских подразделений. "Стремление противника перехватить тактическую инициативу постепенно угасает. Это подтверждают информационные ресурсы украинской армии", — пояснил полковник запаса.
На картах, составленных на основе видеозаписей с привязкой к местности, подразделения "Запада" по-прежнему контролируют микрорайон Юбилейный до городского кладбища (за ним лес), весь центр, включая ж/д станции Купянск-Южный и Эстакадный, а также всю северо-западную часть, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ не могут пробиться в Купянск, но пытаются оставить Белгород без света" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО в материале "Сергей Богатырев: Уже к лету Россия может дойти до Днепра, отрезав Сумы и Харьков от остальной Украины" на сайте Украина.ру.
