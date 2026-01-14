https://ukraina.ru/20260114/tramp-poobeschal-bolshuyu-problemu-premeru-grenlandii-1074264846.html

Трамп пообещал "большую проблему" премьеру Гренландии

Президент США Дональд Трамп пообещал неприятности премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену, заявившему о неприемлемости присоединения датского острова к США. Об этом 14 января сообщает РИА Новости

"Что ж, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой", - сказал Трамп журналистам. Так президент США прокомментировал слова главы правительства Гренландии.Ранее, 11 января глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в обращении к гренландцам призвал их рассказать всему миру о своем желании остаться частью Дании и прекратить осуждать королевство. Он отметил, что США уже готовят планы вторжения в автономную территорию Дании.Трамп неоднократно заявлял, что датский остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Накануне глава гренландского правительства Нильсен заявил, что остров не хочет быть частью США и выбирает Данию. Подробности в публикации Чиновник украинской таможни обвиняется в крупной контрабанде iPhone. Главные новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

