https://ukraina.ru/20260113/nam-ugrozhayut-a-my-ne-znaem-usloviy-v-gosdume-otvetili-na-ultimatum-zelenskogo-1074212176.html
"Нам угрожают, а мы не знаем условий": в Госдуме ответили на ультиматум Зеленского
"Нам угрожают, а мы не знаем условий": в Госдуме ответили на ультиматум Зеленского - 13.01.2026 Украина.ру
"Нам угрожают, а мы не знаем условий": в Госдуме ответили на ультиматум Зеленского
Требование Владимира Зеленского дать России четкий ответ на совместные предложения Киева и Вашингтона по окончанию конфликта сложно комментировать, не видя самого документа. Такое мнение 13 января высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова
2026-01-13T07:47
2026-01-13T07:47
2026-01-13T07:47
новости
россия
вашингтон
киев
владимир зеленский
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/14/1073421861_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_449564da7005daeccbc4a5cfaff99729.png
По словам депутата, без ознакомления с текстом предложений невозможно оценить их содержание. "Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут еще Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова", — отреагировала Журова в разговоре с изданием "Лента.ру".Парламентарий также прокомментировала призыв Зеленского оказать давление на Москву в случае непринятия требований. "Нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении", — добавила она.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия должна четко ответить на сформулированные США и Украиной предложения. Он также призвал международное сообщество усилить давление на Москву, если та не станет принимать требования Киева и Вашингтона.О том, какие условия могут обсуждаться в ближайшее время, в публикации автора издания Украина.ру Павла Котова Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин.
россия
вашингтон
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/14/1073421861_91:0:1154:797_1920x0_80_0_0_43167ab46197bc27fd1083837fd47565.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вашингтон, киев, владимир зеленский, переговоры по украине 2025
"Нам угрожают, а мы не знаем условий": в Госдуме ответили на ультиматум Зеленского
Требование Владимира Зеленского дать России четкий ответ на совместные предложения Киева и Вашингтона по окончанию конфликта сложно комментировать, не видя самого документа. Такое мнение 13 января высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова
По словам депутата, без ознакомления с текстом предложений невозможно оценить их содержание.
"Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут еще Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова", — отреагировала Журова в разговоре с изданием "Лента.ру".
Парламентарий также прокомментировала призыв Зеленского оказать давление на Москву в случае непринятия требований. "Нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении", — добавила она.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия должна четко ответить на сформулированные США и Украиной предложения. Он также призвал международное сообщество усилить давление на Москву, если та не станет принимать требования Киева и Вашингтона.
О том, какие условия могут обсуждаться в ближайшее время, в публикации автора издания Украина.ру Павла Котова Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин.