"Нам угрожают, а мы не знаем условий": в Госдуме ответили на ультиматум Зеленского

Требование Владимира Зеленского дать России четкий ответ на совместные предложения Киева и Вашингтона по окончанию конфликта сложно комментировать, не видя самого документа. Такое мнение 13 января высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова

По словам депутата, без ознакомления с текстом предложений невозможно оценить их содержание. "Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут еще Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова", — отреагировала Журова в разговоре с изданием "Лента.ру".Парламентарий также прокомментировала призыв Зеленского оказать давление на Москву в случае непринятия требований. "Нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении", — добавила она.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия должна четко ответить на сформулированные США и Украиной предложения. Он также призвал международное сообщество усилить давление на Москву, если та не станет принимать требования Киева и Вашингтона.О том, какие условия могут обсуждаться в ближайшее время, в публикации автора издания Украина.ру Павла Котова Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин.

