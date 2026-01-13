"Нам угрожают, а мы не знаем условий": в Госдуме ответили на ультиматум Зеленского - 13.01.2026 Украина.ру
"Нам угрожают, а мы не знаем условий": в Госдуме ответили на ультиматум Зеленского
Требование Владимира Зеленского дать России четкий ответ на совместные предложения Киева и Вашингтона по окончанию конфликта сложно комментировать, не видя самого документа. Такое мнение 13 января высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова
новости
россия
вашингтон
киев
владимир зеленский
переговоры по украине 2025
По словам депутата, без ознакомления с текстом предложений невозможно оценить их содержание. "Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут еще Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова", — отреагировала Журова в разговоре с изданием "Лента.ру".Парламентарий также прокомментировала призыв Зеленского оказать давление на Москву в случае непринятия требований. "Нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении", — добавила она.Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия должна четко ответить на сформулированные США и Украиной предложения. Он также призвал международное сообщество усилить давление на Москву, если та не станет принимать требования Киева и Вашингтона.О том, какие условия могут обсуждаться в ближайшее время, в публикации автора издания Украина.ру Павла Котова Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин.
Новости, Россия, Вашингтон, Киев, Владимир Зеленский, переговоры по Украине 2025

"Нам угрожают, а мы не знаем условий": в Госдуме ответили на ультиматум Зеленского

07:47 13.01.2026
 
Требование Владимира Зеленского дать России четкий ответ на совместные предложения Киева и Вашингтона по окончанию конфликта сложно комментировать, не видя самого документа. Такое мнение 13 января высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова
По словам депутата, без ознакомления с текстом предложений невозможно оценить их содержание.
"Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут еще Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать. Пока это только слова", — отреагировала Журова в разговоре с изданием "Лента.ру".
Парламентарий также прокомментировала призыв Зеленского оказать давление на Москву в случае непринятия требований. "Нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении", — добавила она.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия должна четко ответить на сформулированные США и Украиной предложения. Он также призвал международное сообщество усилить давление на Москву, если та не станет принимать требования Киева и Вашингтона.
О том, какие условия могут обсуждаться в ближайшее время, в публикации автора издания Украина.ру Павла Котова Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин.
