"Гнев фермеров огромен, их требования законны": аграрии заблокировали Триумфальную арку в Париже - 13.01.2026
"Гнев фермеров огромен, их требования законны": аграрии заблокировали Триумфальную арку в Париже
Продолжается массовая акция протеста французских фермеров в Париже. Об этом сообщает газета Le Figaro
Утром 13 января к Триумфальной арке в Париже прибыли тракторы фермеров, украшенные французскими флагами и плакатами. Они требуют от правительства улучшения условий ведения бизнеса. "Гнев фермеров огромен, их требования законны, и мы прислушиваемся к ним на самом высоком уровне правительства", — констатировала министр сельского хозяйства Анни Женевард в понедельник утром.Во вторник акция протеста французских аграриев продолжилась. "Мы приезжаем в Париж, чтобы попытаться что-то изменить, даже если нам кажется, что ничего не происходит. В нашем регионе, в сфере промышленного растениеводства, у нас дела идут довольно хорошо, но это касается и южных регионов, которые испытывают большие трудности из-за низких урожаев ", — сказал 24-летний сын фермера Корентин Ле Вашер из департамента Эр-э-Луар .Он участвовал в демонстрации уже во второй раз после поездки в Брюссель в декабре. Его отец выращивает зерновые, свеклу и картофель. "Мы ждём реальных действий, реальных изменений. Мы хотим „больше прибыли, меньше накладных расходов, — пояснил он. - Лично я не являюсь членом профсоюза. Нам не важны стандарты, главное, чтобы нам платили за нашу работу".Корентин Ле Ваше также сетует на большую рабочую нагрузку и отсутствие признания."Кому-то нужен сотрудник, который будет работать 50 часов в неделю... тогда как с учетом наших ограничений мы заслуживаем соответствующей зарплаты, чтобы сводить концы с концами", - сказал он. Полиция Парижа утром во вторник сообщила, что все фермеры на тракторах и их насчитывается около 350 человек. Пресс-секретарь правительства Мод Брежон заверила, что с фермерами "диалог и обсуждения продолжаются".Тем временем французский президент Эммануэль Макрон продвигает идею направления военнослужащих своей страны из из других стран "коалиции желающих" разместить войска на Украине. В Париже представители Франции, Британии и киевского режима подписали декларацию о намерениях разместить на Украине многонациональные силы после прекращения боевых действий.В начале СВО правительство Франции поддержало предоставление льгот и преференций украинскому бизнесу. Западные компании организовали поставки больших объёмов сельхозпродукции с Украины в ЕС, что спровоцировало массовые протестные акции фермеров, водителей и других работников Евросоюза.Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит ПутинБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Как Зеленский умудрился сорвать план Трампа и разозлить Европу. Хроника событий на утро 13 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Гнев фермеров огромен, их требования законны": аграрии заблокировали Триумфальную арку в Париже

10:22 13.01.2026 (обновлено: 10:26 13.01.2026)
 
Продолжается массовая акция протеста французских фермеров в Париже. Об этом сообщает газета Le Figaro
Утром 13 января к Триумфальной арке в Париже прибыли тракторы фермеров, украшенные французскими флагами и плакатами. Они требуют от правительства улучшения условий ведения бизнеса.
"Гнев фермеров огромен, их требования законны, и мы прислушиваемся к ним на самом высоком уровне правительства", — констатировала министр сельского хозяйства Анни Женевард в понедельник утром.
Во вторник акция протеста французских аграриев продолжилась.
"Мы приезжаем в Париж, чтобы попытаться что-то изменить, даже если нам кажется, что ничего не происходит. В нашем регионе, в сфере промышленного растениеводства, у нас дела идут довольно хорошо, но это касается и южных регионов, которые испытывают большие трудности из-за низких урожаев ", — сказал 24-летний сын фермера Корентин Ле Вашер из департамента Эр-э-Луар .
Он участвовал в демонстрации уже во второй раз после поездки в Брюссель в декабре. Его отец выращивает зерновые, свеклу и картофель.
"Мы ждём реальных действий, реальных изменений. Мы хотим „больше прибыли, меньше накладных расходов, — пояснил он. - Лично я не являюсь членом профсоюза. Нам не важны стандарты, главное, чтобы нам платили за нашу работу".
Корентин Ле Ваше также сетует на большую рабочую нагрузку и отсутствие признания.
"Кому-то нужен сотрудник, который будет работать 50 часов в неделю... тогда как с учетом наших ограничений мы заслуживаем соответствующей зарплаты, чтобы сводить концы с концами", - сказал он.
Полиция Парижа утром во вторник сообщила, что все фермеры на тракторах и их насчитывается около 350 человек.
Пресс-секретарь правительства Мод Брежон заверила, что с фермерами "диалог и обсуждения продолжаются".
Тем временем французский президент Эммануэль Макрон продвигает идею направления военнослужащих своей страны из из других стран "коалиции желающих" разместить войска на Украине. В Париже представители Франции, Британии и киевского режима подписали декларацию о намерениях разместить на Украине многонациональные силы после прекращения боевых действий.
В начале СВО правительство Франции поддержало предоставление льгот и преференций украинскому бизнесу. Западные компании организовали поставки больших объёмов сельхозпродукции с Украины в ЕС, что спровоцировало массовые протестные акции фермеров, водителей и других работников Евросоюза.
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Франко-британские войска на Западной Украине в обмен на Донбасс? О чем молчит Путин
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Как Зеленский умудрился сорвать план Трампа и разозлить Европу. Хроника событий на утро 13 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния