https://ukraina.ru/20260112/operativnaya-obstanovka-zaschita-granits-i-reaktsiya-na-provokatsii-zapada-khronika-sobytiy-k-1300-12-1074170478.html

Оперативная обстановка: защита границ и реакция на провокации Запада. Хроника событий к 13:00 12 декабря

Оперативная обстановка: защита границ и реакция на провокации Запада. Хроника событий к 13:00 12 декабря - 12.01.2026 Украина.ру

Оперативная обстановка: защита границ и реакция на провокации Запада. Хроника событий к 13:00 12 декабря

В начале первого рабочего дня ключевые события развиваются на нескольких фронтах: от ситуации в зоне специальной военной операции до внутренних вопросов и международной повестки

2026-01-12T13:00

2026-01-12T13:00

2026-01-12T13:39

эксклюзив

украина

россия

киев

гитанас науседа

дональд трамп

вооруженные силы украины

минэнерго

мчс

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537172_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3668411e71ab875e9c47a7b887e1057.jpg

Энергетическая система Украины вновь подверглась высокоточным ударам российской армии. По данным Минэнерго Украины, в результате ночных атак объекты военно-промышленного комплекса и силовых структур остались без электроснабжения. Без света остались ряд областей, включая Одесскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Черниговскую. В последней повреждение важного энергообъекта в Новгород-Северском районе привело к обесточиванию населённых пунктов. На фронте продолжаются активные боестолкновения. Бойцы российской группировки войск "Юг" сорвали ротацию подразделений ВСУ на Константиновском направлении, уничтожив живую силу и склад. Серьёзные бои идут в районе сёл Гришино и Удачное к западу от Красноармейска. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано восемь фактов целенаправленных атак ВСУ по населённым пунктам Запорожской области, есть пострадавшие среди мирного населения. В ответ на действия киевского режима на территории России. В Ростовской области беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС, на территории станции начался пожар. Силы ПВО и МЧС работают на месте происшествия. На территориях новых субъектов РФ сохраняется беспилотная опасность: соответствующие предупреждения объявлены в Херсонской области и в Крыму. Спецслужбы России предотвратили крупный теракт. ФСБ задержала гражданина РФ, который по указанию украинских кураторов готовил взрыв на железнодорожном мосту в Пермском крае. В сфере экономического взаимодействия Совет Евразийской экономической комиссии принял решение об отмене с сегодняшнего дня беспошлинного лимита в 200 евро на товары, ввозимые физическими лицами. Теперь со всей стоимости покупки сверх этой суммы будет взиматься пошлина. На Украине, по данным местных СМИ, цены на автомобильный газ достигли исторического максимума в 38 гривен за литр, что при неблагоприятном курсе может превысить 40 гривен. Западные страны продолжают политику эскалации. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в рамках предоставления Киеву гарантий безопасности Вильнюс направит на Украину не только сухопутный контингент, но и военный корабль. Министр обороны Великобритании Джон Хили допустил публично возможность операции по похищению российского лидера, что было резко раскритиковано международными экспертами. Американский экономист Мартин Армстронг заявил, что подобные заявления "гарантируют отсутствие мира". В США ожидается обсуждение мер в отношении Ирана. Президент Дональд Трамп 13 января проведёт совещание с главой Госдепа и министром обороны для рассмотрения вариантов действий, включая военные удары. При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что ситуация с внутренними протестами в республике находится "под полным контролем". В Киеве в одной из школ ученик совершил нападение с ножом на учительницу и одноклассника. Оба пострадавших госпитализированы, нападавший задержан. Из-за сильного снегопада был вынужден приостановить работу до 15:00 аэропорт Краснодара для расчистки взлётно-посадочной полосы. В Таджикистане в результате конфликта среди подростков погиб 15-летний чемпион мира по смешанным единоборствам Мухаммадали Садуллоев. Таким образом, оперативная обстановка остаётся динамичной. Российские вооружённые силы продолжают выполнять поставленные задачи, нанося удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины. На международной арене западные страны демонстрируют курс на дальнейшее обострение, в то время как внутренняя ситуация в государствах, выступающих против России, характеризуется новыми вызовами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.Трамп заявил о прогрессе в вопросе урегулирования на Украине. Подробнее — в материале Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, вытягивание средств Запада. Хроника событий на утро 12 января.

украина

россия

киев

крым

прибалтика

запад

иран

одесская область

сумская область

житомирская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, киев, гитанас науседа, дональд трамп, вооруженные силы украины, минэнерго, мчс, крым, прибалтика, запад, иран, сми, всу, вс рф, одесская область, сумская область, житомирская область, украина.ру, украина.ру