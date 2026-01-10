https://ukraina.ru/20260110/aleksandr-ananev-chtoby-ostanovit-evropu-rossii-pridetsya-lechit-ee-shokovoy-terapiey-kak-pri-1074113048.html

Александр Ананьев: Чтобы остановить Европу, России придется лечить ее шоковой терапией, как при Гитлере

Александр Ананьев: Чтобы остановить Европу, России придется лечить ее шоковой терапией, как при Гитлере - 10.01.2026 Украина.ру

Александр Ананьев: Чтобы остановить Европу, России придется лечить ее шоковой терапией, как при Гитлере

Пока Европа без США не готова к противостоянию с Россией. Но ЕС быстро превращается в военно-политический союз и имеет соглашения о сотрудничестве с НАТО. Западно-европейским кураторам нужно, чтобы Украина продолжила сопротивление в течение 3-4 лет, до того момента, когда их военная промышленность не наберет обороты.

2026-01-10T15:00

2026-01-10T15:00

2026-01-10T15:00

интервью

сша

россия

украина

дональд трамп

ким чен ын

ес

нато

оон

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0c/1073028836_88:18:828:434_1920x0_80_0_0_ece3ae8fa37561662b2a90bdbbcc7e97.jpg

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал старший советник МИД России в отставке Александр Ананьев.Он также отметил, что проведенная США операция в Венесуэле — это не столько заслуга американского спецназа, сколько результат тотального предательства ближайшего окружения Мадуро. А пиратство США против танкера с флагом РФ в Атлантике может повториться на Балтике.Европейское командование ВС США подтвердило задержание нефтяного танкера "Маринера", известного как Bella 1, который шёл под флагом РФ. Министр войны США Хегсет написал 7 января в соцсети Х, что операции с танкерами — это блокирование санкционной нефти, при это он употребил словосочетание "по всему миру".Франция, Великобритания и Украина по итогам встречи "коалиции желающих" подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил на Украине, сообщило 6 января агентство Reuters.— Александр Васильевич, "коалиция желающих" собирается ввести 30-тысячный военный контингент на украинскую территорию. Что стоит за этим решением: Европа срывает мирные переговоры? Они же знают, что на таких условиях Европы мы не сможем договариваться на дипломатическом поле.— Безусловно, это провокация, направленная на срыв мирных переговоров. На проект под названием "Украина" было затрачено слишком много европейских денег, чтобы спонсоры согласились закрыть его без соответствующей компенсации. Прибыль от вложенных инвестиций в Украину как анти-Россию, а затем в войну, ЕС и Британия надеются получить в случае поражении России.Пока Европа без США не готова к противостоянию с Россией. Западно-европейским кураторам нужно, чтобы Украина продолжила сопротивление (3-4 года) до того момента, когда их военная промышленность не наберет обороты. Глава Венгрии Виктор Орбан прямо заявляет: европейские лидеры приняли решение о войне с Россией к 2030 году.Дело в том, что Европа уже встала на рельсы милитаризации собственной жизни: наращивает армии, готовит обязательный призыв, строит бомбоубежища и коммуникации к будущему фронту, создает запасы оружия и боеприпасов, готовит население к военному положению. Правительства стран ЕС и Великобритании нагнетают в обществе атмосферу военного психоза, чтобы обосновать снижение социальных расходов и неизбежное повышение налогов, как и государственного долга.ЕС быстро превращается в военно-политический союз и имеет соглашения о сотрудничестве с НАТО. Европейские лидеры ведущих стран региона – Великобритании, Германии и Франции, несмотря на низкую популярность правительств, всячески пытаются удержаться у власти, провоцируя углубление противостояния и прикрываясь как бы объединяющей идеей "защиты европейской свободы и цивилизации от русского варварства".Однако, как представляется, масштабной милитаризации помешает все более усиливающееся недовольство избирателей от свертывания программ социальных расходов. А им придется предпочесть "пушки вместо масла" при выбранном курсе, поскольку государства Евросоюза и Великобритания попали в сложное финансовое положение после отказа США от прямого финансирования Киева.Теперь Европе, которая находилась долгое время под американским зонтиком, самой придется тратить львиную долю бюджета на вооружения не только на себя, но и на Украину. Но все равно без американской помощи в логистике и разведке им не обойтись, поэтому многие европейские лидеры не оставляют намерения втянуть США в активное противостояние с Россией. Этой цели служат подобные упомянутой декларации демарши.Однако американская делегация вопреки ожиданиям не поставила подпись под итоговым документом встречи в Париже. Декларацию поддержали только участники "коалиции желающих", в которую США не входят. Да и то, надо сказать, что Германия и Италия отказались от гипотетического ввода своих военных контингентов на украинскую территориюИз финальной версии текста были исключены пункты, обязывающие Вашингтон вступить в войну в случае нападения на создаваемые многонациональные силы. Да и называется документ декларацией, то есть рамочным соглашением о намерениях.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила "наша позиция хорошо известна — любые иностранные контингенты на Украине будут рассматриваться как законные цели" ВС РФ.А документов, подобных парижской декларации уже было подписано неимоверное количество. Взять хотя бы совместное заявление, подписанное в декабре прошлого года в Берлине основными членами коалиции, в котором, игнорируя интересы России, выдвинули неприемлемые для Москвы условия мира на Украине, заодно саботируя мирный план Дональда Трампа, переливая из пустого в порожнее.— Если исходить из современных реалий, какие гарантии безопасности Запад может предложить России? Насколько мы можем верить им?— МИД России 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договоров о безопасности в Европе, которые были разработаны по указанию президента Владимира Путина после саммита с президентом США Джо Байденом. Российская сторона тогда предлагала США исключить дальнейшее расширение НАТО и ее военную активность в постсоветских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, Центральная Азия) и присоединение к альянсу Украины, а также обоюдно не развертывать ракеты малой и средней дальности в Европе и не размещать дополнительных вооружений за пределами границ военного блока.Кроме того, альянсу также предлагалось отказаться от юридического прописывания друг друга как противников в стратегических документах и от действий, которые стороны могут расценить как угрозу. Кроме того подчеркивалось, что Россия и США не должны использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга и развертывать ядерное оружие за рубежом, а также ликвидировать позволяющую делать это инфраструктуру.Другими словами, четыре года назад Россия выдвинула конкретные предложения, которые могли бы предотвратить нынешний конфликт на Украине. Тогда наши западные оппоненты отвергли наши предложения, назвав их "ультиматумом Путина". И напрасно, тем самым они могли бы спасти экономику Европы, которую сейчас американцы топят активно и результативно.Упомянутые предложения остаются на столе переговоров.Например, по мнению известного экономиста Джеффри Сакса, действия, которые в Европе воспринимаются как экспансионистские, для России являются попытками снизить свою уязвимость в условиях нарастающей враждебности. Еще он сказал: "Европа снова наносит себе серьезные раны. Похоже, она полностью утратила всякое чувство дипломатии, и единственный выход, который она ищет, — это потратить триллионы евро на вооружение".Видимо подобную паранойю рецидива может вылечить только шоковая терапия. Успешный метод лечения Россия уже неоднократно применяла со времен тевтонских рыцарей до гитлеровской коалиции.— Действия Трампа против Венесуэлы и захват Мадуро вызвали волну в отдельных кругах российского сообщества: дескать, вот как надо России вести себя с Киевом и Зеленским. Но, как вы считаете, можно ли сравнивать эти два конфликта и методы РФ и США?— По поводу набега на Венесуэлу мне бы хотелось напомнить события девятилетней давности. Тогда Дональд Трамп во время своего первого президентского срока сделал северокорейский вопрос одним из ключевых пунктов своей внешнеполитической программы. Он постоянно обвинял своих предшественников в том, что их излишняя мягкость позволила Пхеньяну безнаказанно обзавестись ядерным оружием и превратиться в серьезную угрозу для США. Трамп заверял всех, что он будет говорить с Пхеньяном с позиции силы и решит вопрос, который оказался не по зубам Обаме и прочим мягкотелым демократам (примерно то же самое он говорил по поводу украинского конфликта в ходе предвыборной кампании 2024 года). На протяжении всего 2017 года Вашингтон и Пхеньян обменивались весьма живописными угрозами и оскорблениями — Ким Чен Ына в Белом доме именовали "маленьким человечком с ракетой", а Трампа в Пхеньяне — "старым маразматиком". Обе стороны грозили друг другу сокрушительными ядерными ударами.Пока Трамп в своих речах обещал то уничтожить полностью Северную Корею, то совершить с ней нечто такое, чего еще не было никогда, Ким Чен Ын последовательно наращивал мощь своих ракетно-ядерных сил. Около 5-6 лет назад он принял стратегическое решение: для обеспечения собственной долгосрочной безопасности КНДР необходимо иметь возможность нанести ядерный удар по любой точке на территории Соединенных Штатов.Иначе говоря, в КНДР решили стать третьей страной в мире после России и Китая, способной нанести ядерный удар по американским городам. Теперь дальность ракеты "Хвасон-15" достигает 13 тысяч километров — в зоне поражения оказывается вся континентальная часть США. Лидер Северной Кореи делал свое дело, несмотря на санкции со стороны США и резолюции Совбеза ООН.В ответ Дональд Трамп смог лишь обозвать Ким Чен Ына больным щенком. Но в результате "больной щенок" загнал президента США в угол. Месяцы подготовки, беспрецедентное давление и угрозы, движения авианосных групп и эскадрилий стратегических бомбардировщиков, поездки дипломатов и сотрудников разведок, тайные и явные переговоры фактически закончились ничем.Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре в июне 2018 года и ограничились подписанием туманной и в целом бессмысленной декларации, которую нельзя даже рассматривать как "дорожную карту" для последующих действий. Документ, и заявления Трампа вызвали у наблюдателей некоторую оторопь. Можно сказать, что лидеры двух стран, по сути, ни о чем не договорились.В тот момент все терялись в догадках, чем вызвана странная сговорчивость Дональда Трампа, но факт остается фактом: именно тогда, когда 1,5 года политика шантажа и угроз, казалось бы, должна была принести плоды, президент дал задний ход и не использовал те преимущества, которые у него были. Видимо, спецслужбам США не удалось найти в окружении Ким Чен Ына слабое звено, а его решимость была очевидна.В Венесуэле все было иначе: США применили свой проверенный приём — подкуп высших офицеров. По аналогии с войной в Ираке, когда американцы начали вторжение, предварительно договорившись с иракским генералитетом. Цена вопроса — не просто деньги, а гарантии личной неприкосновенности и сохранения активов после смены власти.В результате, полное отсутствие работы системы противовоздушной обороны. Венесуэла закупала у России современные комплексы С-300ВМ, Бук-М2, истребители Су-30. Но в критический момент вся эта техника осталась безмолвной. Не было решимости плюс предательство.Американские агенты в окружении Мадуро сообщили местонахождение, состав охраны и способы её нейтрализации. Спецназ просто прилетел на вертолёте в нужное время, и ему фактически передали президента из рук в руки. Проведенная США операция — это не столько заслуга американского спецназа, сколько результат тотального предательства ближайшего окружения Мадуро.Поэтому на Ваш вопрос нужно ли нам применять те же методы в отношении украинского руководства зависит от того возможно ли найти там слабое звено, учитывая что оно находится под двойным контролем западных спецслужб и местных неонацистов.— Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил про захваченный США танкер "Bella 1", что это “фальшивый российский нефтяной танкер”. Вэнс помогает России сохранить лицо? Как в целом ситуация с этим танкером повлияет на переговорные позиции Москвы по Украине? Я лично вижу в этом негласное предупреждение со стороны США в сторону России — дескать, вы должны помнить о так называемом могуществе Трампа.— История с танкером "Белла 1" довольно темная. То ли он принадлежал стамбульской или панамской компании Louis Marine Shipholding Enterprises S.A., то ли его зафрахтовал частный трейдер под флагом Гайаны, а в начале года сменил название на Marinera и флаг на российский прямо в Атлантике, когда его уже преследовала Береговая охрана США у берегов Венесуэлы, так как не смогла получить от властей Гайаны подтверждения, что судно под их флагом.Насколько я знаю, получить российскую прописку судно может не быстрее, чем через месяц после подачи заявки и всевозможных проверок. А в нашем случае пустой, но подсанкционный танкер, который шел в Венесуэлу за нефтью, получает прямо на ходу временную регистрацию в российском регистре. Мы апеллируем к Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года.Но стоит напомнить, что США не ратифицировали ее, поэтому выдача временного разрешения на флаг нашей страны не могло автоматически помочь судну, которое с 2024 года находится в черных списках. Именно поэтому вице-президент США Джей Ди Вэнс и сказал, что Америка не считает танкер российским, а, по мнению США, это уловки судовладельца и попытка уйти от ответственности.По моему, надо ставить вопрос о защите наших морских судов шире, поскольку теперь наверняка подобное пиратство захотят повторить в Балтийском море наши оппоненты.Провокация с захватом США танкера, следовавшего под российским флагом, выглядит как предпосылки сорвать переговоры Америки и России. Об этом в интервью Дмитрий Гусев о захвате США танкера под флагом РФ: Возможно, нас отвлекают от Украины и ссорят с Трампом.

https://ukraina.ru/20260107/pavel-danilin-o-vvode-voysk-nato-na-ukrainu-budem-voevat-otkryto-s-londonom-otvetim-na-ikh-terakty-1074047134.html

https://ukraina.ru/20260108/oleg-ivanov-zakhvat-ssha-tankera-pod-flagom-rf-mozhet-ostanovit-mirnye-peregovory-po-ukraine-1074072530.html

сша

россия

украина

европа

балтика

венесуэла

кндр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, сша, россия, украина, дональд трамп, ким чен ын, ес, нато, оон, переговоры, европа, война, балтика, танкер, венесуэла, кндр, гарантии безопасности, николас мадуро, мид