https://ukraina.ru/20260203/peregovory-v-abu-dabi-plany-nato-i-davlenie-na-upts-itogi-dnya-1075165900.html
2026-02-03T17:25
2026-02-03T17:25
Смотрите в итогах дня: Россия подтверждает состав делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби и предупреждает об угрозах стратегической безопасности. Политтехнолог Михаил Павлив рассказал, в чем же нюанс переноса переговоров.Также в выпуске — планы Запада по "многоуровневой поддержке" Киева, передача корпусов Киево-Печерской лавры раскольникам ПЦУ и новый дипломатический скандал вокруг возвращения российских команд в международный спорт.
Переговоры в Абу-Даби, планы НАТО и давление на УПЦ: итоги дня

17:25 03.02.2026
 
Смотрите в итогах дня: Россия подтверждает состав делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби и предупреждает об угрозах стратегической безопасности.

Политтехнолог Михаил Павлив рассказал, в чем же нюанс переноса переговоров.

Также в выпуске — планы Запада по "многоуровневой поддержке" Киева, передача корпусов Киево-Печерской лавры раскольникам ПЦУ и новый дипломатический скандал вокруг возвращения российских команд в международный спорт.
19:45ВС РФ прорвали оборону ВСУ и наступают на Добропольском и Запорожском направлениях
19:23Россия будет бояться нападать на Украину — генсек НАТО
19:09США, Украина и ЕС согласовали "многоуровневый ответ" на нарушение мирного соглашения Москвы и Киева
19:03ВС РФ впервые применили БПЛА "Гербера" как платформу FPV-дронов
18:55Зеленский обновляет план обороны Украины
18:47Возможный разговор Путина и Макрона, ФРГ не собирается начинать переговоры с РФ. Главное к этому часу
18:42"Мы говорим о трёх уровнях": генсек НАТО прокомментировал гарантии безопасности Украине
18:34Посол ЕС на Украине тоже не понимает причин происходящего
18:15"Ситуация на передовой катастрофическая" - Зеленский признался премьеру Бельгии
18:02ЕС ищет эскалации конфликта с Россией, НАТО обещает разорённой Украине помощь. Итоги 3 февраля
17:54Взятие ключевых высот, бои за Павловку и прорыв в Подолах. Главные события на фронте к этому часу
17:43Украинское досье Эпштейна
17:25Переговоры в Абу-Даби, планы НАТО и давление на УПЦ: итоги дня
17:03Режим Зеленского за 4 года заработал $2 млрд на взятках от "ухилянтов" — политтехнолог
17:02Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе
16:56Моральные дегенераты мнимые и настоящие. Украина в бешенстве от возвращения России в спорт
16:50Денис Шимановский: Почему молодежь ДНР предпочитает Донецк и Мариуполь жизни в малых городах
16:39Украинское ПВО держит планку: пострадал многоэтажный дом
16:33Иранский кризис: переговоры на фоне угрозы агрессии
16:32Российские хакеры взломали главный украинский сервис военного учёта
Лента новостейМолния