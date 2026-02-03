https://ukraina.ru/20260203/peregovory-v-abu-dabi-plany-nato-i-davlenie-na-upts-itogi-dnya-1075165900.html
Переговоры в Абу-Даби, планы НАТО и давление на УПЦ: итоги дня
Переговоры в Абу-Даби, планы НАТО и давление на УПЦ: итоги дня - 03.02.2026 Украина.ру
Переговоры в Абу-Даби, планы НАТО и давление на УПЦ: итоги дня
Смотрите в итогах дня: Россия подтверждает состав делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби и предупреждает об угрозах стратегической безопасности... Украина.ру, 03.02.2026
2026-02-03T17:25
2026-02-03T17:25
2026-02-03T17:25
видео
россия
украина
запад
михаил павлив
нато
упц
пцу
переговоры по украине 2025
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075165734_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_913810a78deaaa80ea2153dd91c799cc.png
Смотрите в итогах дня: Россия подтверждает состав делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби и предупреждает об угрозах стратегической безопасности. Политтехнолог Михаил Павлив рассказал, в чем же нюанс переноса переговоров.Также в выпуске — планы Запада по "многоуровневой поддержке" Киева, передача корпусов Киево-Печерской лавры раскольникам ПЦУ и новый дипломатический скандал вокруг возвращения российских команд в международный спорт.
россия
украина
запад
киево-печерская лавра
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075165734_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d58a986d154757ab9f6464302ece9035.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, запад, михаил павлив, нато, упц, пцу, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, киево-печерская лавра, раскольники, спорт, скандал, новости россии, новости украины, видео
Видео, Россия, Украина, Запад, Михаил Павлив, НАТО, УПЦ, ПЦУ, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, Киево-Печерская лавра, раскольники, спорт, скандал, новости России, Новости Украины