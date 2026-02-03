https://ukraina.ru/20260203/peregovory-v-abu-dabi-plany-nato-i-davlenie-na-upts-itogi-dnya-1075165900.html

Переговоры в Абу-Даби, планы НАТО и давление на УПЦ: итоги дня

Смотрите в итогах дня: Россия подтверждает состав делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби и предупреждает об угрозах стратегической безопасности... Украина.ру, 03.02.2026

2026-02-03T17:25

видео

россия

украина

запад

михаил павлив

нато

упц

пцу

переговоры по украине 2025

переговоры

Смотрите в итогах дня: Россия подтверждает состав делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби и предупреждает об угрозах стратегической безопасности. Политтехнолог Михаил Павлив рассказал, в чем же нюанс переноса переговоров.Также в выпуске — планы Запада по "многоуровневой поддержке" Киева, передача корпусов Киево-Печерской лавры раскольникам ПЦУ и новый дипломатический скандал вокруг возвращения российских команд в международный спорт.

россия

украина

запад

киево-печерская лавра

2026

