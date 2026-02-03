https://ukraina.ru/20260203/iranskiy-krizis-peregovory-na-fone-ugrozy-agressii--1075157464.html

Иранский кризис: переговоры на фоне угрозы агрессии

Иранский кризис: переговоры на фоне угрозы агрессии

Военно-политический кризис вокруг Ирана планомерно обостряется. Однако в последние дни в нем наметилась зыбкая перспектива разрядки – на фоне информации о предстоящих переговорах между Тегераном и Вашингтоном.

2026-02-03T16:33

2026-02-03T16:33

2026-02-03T17:18

Как сообщает телеканал CNN, специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер собираются провести встречу с министром иностранных дел Исламской республики Иран Аббасом Арагчи и другими членами иранского руководства.Переговоры должны пройти в пятницу, в Стамбуле, в присутствии дипломатов из Турции, Египта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Ожидается, что стороны обсудят на них возможность компромисса, который позволил бы избежать новой большой войны на Ближнем Востоке – с учетом национальных интересов Ирана, не желающего отказываться от своего права на реализацию мирной ядерной программы.Главным препятствием к достижению мирного соглашения является глубокий кризис доверия в отношениях между американцами и иранцами.В Тегеране прекрасно помнят, что недавнее нападение Израиля, которое началось в июне прошлого года, произошло на фоне подготовки мирных переговоров с США. В Белом доме прекрасно знали о предстоящей агрессии, однако президент Дональд Трамп до последнего сохранял миролюбивую риторику, заявляя о том, что он якобы желает заключить с иранским правительством взаимоприемлемую "ядерную сделку". После чего направил в Иран стратегические бомбардировщики B-2 для ударов по объектам ядерной инфраструктуры.Сейчас американцы собрали на Ближнем Востоке мощную группировку. Она включает в себя 37 ударных самолетов F-15E Strike Eagle, а также около 10 палубных F-35C Lightning II и F/A-18E/F Super Hornet, которые входят в авиационную группу атомного авианосца "Aвраам Линкольн".В случае атаки против Ирана их будут поддерживать почти триста израильских истребителей, а также 33 вспомогательных самолета-заправщика. Не говоря уже об американских эсминцах и субмаринах, способных бить по иранской территории крылатыми ракетами "Томагавк".Сегодня утром стало известно, что авианосная группа во главе с "Авраамом Линкольном" отошла на некоторое удаление от Ирана. Об этом сообщают иранские источники, поскольку разведывательно-ударные БПЛА Shahed 129 ведут за американскими кораблями постоянное наблюдение."На текущий момент американская авианосная ударная группа находится на расстоянии более чем в 700 километров от побережья Ирана и продолжает удаляться. Версий у этого маневра две. Либо американцы просто хотят уйти за радиус поражения иранских противокорабельных ракет, что вынудит США использовать дозаправку в воздухе при ударах палубной авиации по Ирану, либо Трамп таким образом демонстрирует иранским властям снижение уровня эскалации для проведения запланированных переговоров в Турции", – комментирует эти сообщения военный эксперт Борис Рожин.Но даже если назначенная на пятницу встреча действительно состоится, она не обязательно приведет к мирному урегулированию – поскольку Иран не хочет принимать ультимативные условия, выдвинутые со стороны Белого дома.Газета The New York Times сообщает, что иранцы якобы готовы закрыть или приостановить свою ядерную программу, передав запасы обогащенного урана Москве. Однако никакого подтверждения этой информации нет.Высокопоставленный военный – член Высшего совета национальной обороны Ирана, адмирал Али Шамхани – изложил суть мирного компромисса, на который могло бы пойти иранское руководство. А также предупредил о том, что очередная американо-израильская атака получит жесткий ответ со стороны вооруженных сил Исламской республики."Существует возможность проведения переговоров с США при условии соблюдения двух основных условий – отказа от угроз и отбрасывания необоснованных требований. Одним из условий переговоров является то, что они должны ограничиваться исключительно ядерной проблемой. Наша ядерная программа носит мирный характер. Уровень обогащения урана может быть снижен с 60% до 20%, но это зависит от получения взамен соответствующей компенсации и приемлемой цены.Если США нападут на нас, мы автоматически будем рассматривать Израиль как участника нападения и неизбежно ответим соответствующим образом. Любая агрессия против Ирана, какой бы ограниченной она ни была, обернется очень серьезным кризисом, гораздо более масштабным, чем другие себе представляют", – рассказал он в интервью телеканалу Al Mayadeen.США по-прежнему готовы ударить по Ирану в любой момент, однако на позицию Трампа могут повлиять некоторые сдерживающие факторы. Ближневосточные арабские государства выступают против новой агрессии и требуют от Вашингтона достигнуть мирного соглашения – опасаясь, что расположенные на их территории американские объекты станут целями для ответного удара иранцев.Руководство Иордании заявило вчера о том, что аэродромы этого королевства "не станут стартовой площадкой для любых действий против Ирана" – хотя известно, что США планировали использовать иорданские военно-воздушные базы для размещения своих ударных самолетов F-15E. А пост премьер-министра Ирака может снова достаться лидеру шиитской коалиции Нури аль-Малики, который рассматривается Трампом в качестве непримиримого политического противника, и всегда поддерживал хорошие рабочие отношения с Тегераном.Американские медиа утверждали, что агрессию против Ирана якобы поддерживает Саудовская Аравия. Однако эта информация получила опровержение. Высокопоставленный саудовский чиновник дал специальный комментарий изданию Asharq Al-Awsat, отмечая, что Эр-Рияд по-прежнему выступает против любой военной операции против Ирана. Причем, известно, что предстоящие переговоры в Стамбуле организованы по инициативе Катара, Саудовской Аравии и Омана.На интервенции настаивает влиятельная партия войны, в которую входят израильские лоббисты и тесно связанные с ними неоконсерваторы во главе с Линдси Грэмом***. Кроме того, нападение поддерживает Европа, где надеются переключить внимание Трампа с Гренландии на Ближний Восток. Евросоюз демонстративно включил иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций – после чего к этому решению поспешил присоединиться Зеленский. В ответ Тегеран немедленно признал террористическими группировками все армии ЕС, выслав из страны военных атташе, представлявших европейские страны.Ситуация накаляется. По мнению экспертов, Вашингтон может решиться на агрессию для того, чтобы отвлечь общественное внимание от скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна.Но это вряд ли принесет Трампу политические очки внутри США, потому что большинство американцев выступают против очередной ближневосточной войны. И атака на Иран приведет к окончательному обрушению политических рейтингов республиканцев, которые успели разочаровать большинство своих избирателей.***Внесен в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте по этой теме интервью: "Андрей Грозин: Украина объявила Иран своим врагом и ждет войны, которая откроет для нее окно возможностей"

